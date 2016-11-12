امـــــرأةٌ عفيفةٌ أَشْجَعُ من رَجُــــلٍ

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة الطيب الجزائري84, ‏12 نوفمبر 2016.

  1. الطيب الجزائري84

    الطيب الجزائري84 :: عضو فعّال ::

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    امـــــرأةٌ عفيفةٌ أَشْجَعُ من رَجُــــلٍ

    قال أبو الفرج بن الجوزي - رحمه الله تعالى - :
    ■بلغني عن بعض الأشراف أنه اجتاز بمقبرة .فإذا جارية حسناء ، عليها ثياب سواد ؛ فنظر إليها ؛ فعَلِقت بقلبه !!
    فكَتَب إليها :
    ●قد كنْتُ أحسبُ أن الشمسَ واحدةٌ ... والبدر في منظر بالحسن موصوف
    ●حتى رأيتك في أثواب ثاكلة ... سود وصدغِك فوق الخدِّ معطوف
    ●فرحت والقلب مني هائم دنفٌ ... والكبدُ حرَّى ودمعُ العين مذروف
    ●رُدِّي الجوابَ ففيه الشكر واغتنمي ... وصل المحب الذي بالحب مشغوف
    ورمى بالرقعة إليها ؛ فلما قرأتْهَا كَتَبَتَ :
    ●إن كنتَ ذا حسب زَاكٍ ، وذا نسب ... إن الشريف بغض الطرف معروف
    ●إن الزناة أناس لا خلاق لهم ... فاعلم بأنك يوم الدين موقوف
    ●واقطع رجاك لحاك الله من رجُلٍ ... فإن قلبي عن الفحشاء مصروف
    فلما قرأ الرقعة زجر نفسه ، وقال :
    أليس امرأة تكون أشجع منك ؟ ثم تاب .


    " روضة المحبين " لابن القيم - رحمه الله - ( ص : 447 ).
    المصدر..منتدى الامم الاجري
     
    soumia hadj معجب بهذا.
    الطيب الجزائري84, ‏12 نوفمبر 2016
    #1
  2. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    رد: امـــــرأةٌ عفيفةٌ أَشْجَعُ من رَجُــــلٍ

    بارك الله فيك اخي على الموضوع القيم
    مشكووووور
     
    عبير الغرام, ‏12 نوفمبر 2016
    #2
  3. ابو ليث

    ابو ليث
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    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

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    رد: امـــــرأةٌ عفيفةٌ أَشْجَعُ من رَجُــــلٍ

    أحسن الله إليك أخي الطيب.
     
    ابو ليث, ‏12 نوفمبر 2016
    #3
  4. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    رد: امـــــرأةٌ عفيفةٌ أَشْجَعُ من رَجُــــلٍ

    جزاك الله خير ^^
     
    *حزن النبلاء*, ‏12 نوفمبر 2016
    #4
  5. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    رد: امـــــرأةٌ عفيفةٌ أَشْجَعُ من رَجُــــلٍ

    بارك الله فيك
     
    Malika Tlm, ‏12 نوفمبر 2016
    #5
  6. الطيب الجزائري84

    الطيب الجزائري84 :: عضو فعّال ::

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    رد: امـــــرأةٌ عفيفةٌ أَشْجَعُ من رَجُــــلٍ

    وفيكم بارك الله
     
    الطيب الجزائري84, ‏19 نوفمبر 2016
    #6
  7. الطيب الجزائري84

    الطيب الجزائري84 :: عضو فعّال ::

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    ‏14 جوان 2011
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    رد: امـــــرأةٌ عفيفةٌ أَشْجَعُ من رَجُــــلٍ

    واياك اخي ابوليث .بارك الله فيك
     
    الطيب الجزائري84, ‏19 نوفمبر 2016
    #7
  8. الطيب الجزائري84

    الطيب الجزائري84 :: عضو فعّال ::

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    رد: امـــــرأةٌ عفيفةٌ أَشْجَعُ من رَجُــــلٍ

    بارك الله فيكم
     
    الطيب الجزائري84, ‏19 نوفمبر 2016
    #8
  9. الطيب الجزائري84

    الطيب الجزائري84 :: عضو فعّال ::

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    رد: امـــــرأةٌ عفيفةٌ أَشْجَعُ من رَجُــــلٍ

    وفيكم بارك الله
     
    الطيب الجزائري84, ‏19 نوفمبر 2016
    #9
  10. LINA NONA

    LINA NONA :: عضوية محظورة ::

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    رد: امـــــرأةٌ عفيفةٌ أَشْجَعُ من رَجُــــلٍ

    الف شكر
     
    LINA NONA, ‏19 نوفمبر 2016
    #10
  11. الطيب الجزائري84

    الطيب الجزائري84 :: عضو فعّال ::

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    رد: امـــــرأةٌ عفيفةٌ أَشْجَعُ من رَجُــــلٍ

    العفو جزاكم الله خيرا
     
    الطيب الجزائري84, ‏10 ديسمبر 2016
    #11
  12. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    بارك الله فيك
    ما معنى : واقطع رجال لحاك الله من رجل ؟
     
    soumia hadj, ‏26 ديسمبر 2016
    #12
  13. tloukal

    tloukal :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك
     
    tloukal, ‏29 ديسمبر 2016
    #13
  14. lamcool

    lamcool :: عضو مُشارك ::

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    جزاك الله خيرا بارك الله فيك
     
    lamcool, ‏13 جانفي 2017
    #14
  15. الطيب الجزائري84

    الطيب الجزائري84 :: عضو فعّال ::

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    بارك الله فيكم
     
    soumia hadj معجب بهذا.
    الطيب الجزائري84, ‏11 فيفري 2017
    #15
  16. RoUumaiSsA

    RoUumaiSsA :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم بارك الله فيك اخي

    و حقا اﻣ ـــــ ﺮأة ٌ عفيفة اشجع من رجل
     
    RoUumaiSsA, ‏11 فيفري 2017
    #16
  17. الطيب الجزائري84

    الطيب الجزائري84 :: عضو فعّال ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    وفيكم بارك الله
     
    الطيب الجزائري84, ‏11 فيفري 2017
    #17
  18. ابوكاكا

    ابوكاكا :: عضو منتسِب ::

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    جزاكم الله خيرا
     
    ابوكاكا, ‏13 فيفري 2017 على 05:01
    #18
  19. الطيب الجزائري84

    الطيب الجزائري84 :: عضو فعّال ::

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    بارك الله فيك
     
    الطيب الجزائري84, ‏18 فيفري 2017 على 09:36
    #19