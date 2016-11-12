امـــــرأةٌ عفيفةٌ أَشْجَعُ من رَجُــــلٍ



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قال أبو الفرج بن الجوزي - رحمه الله تعالى - :



■بلغني عن بعض الأشراف أنه اجتاز بمقبرة .فإذا جارية حسناء ، عليها ثياب سواد ؛ فنظر إليها ؛ فعَلِقت بقلبه !!

فكَتَب إليها :

●قد كنْتُ أحسبُ أن الشمسَ واحدةٌ ... والبدر في منظر بالحسن موصوف

●حتى رأيتك في أثواب ثاكلة ... سود وصدغِك فوق الخدِّ معطوف

●فرحت والقلب مني هائم دنفٌ ... والكبدُ حرَّى ودمعُ العين مذروف

●رُدِّي الجوابَ ففيه الشكر واغتنمي ... وصل المحب الذي بالحب مشغوف

ورمى بالرقعة إليها ؛ فلما قرأتْهَا كَتَبَتَ :

●إن كنتَ ذا حسب زَاكٍ ، وذا نسب ... إن الشريف بغض الطرف معروف

●إن الزناة أناس لا خلاق لهم ... فاعلم بأنك يوم الدين موقوف

●واقطع رجاك لحاك الله من رجُلٍ ... فإن قلبي عن الفحشاء مصروف

فلما قرأ الرقعة زجر نفسه ، وقال :

أليس امرأة تكون أشجع منك ؟ ثم تاب .

