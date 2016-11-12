مصطلحات النص التاريخي {فرنسية}

sosobibicha

sosobibicha

:: عضو فعّال ::
إنضم
18 أوت 2015
المشاركات
2,223
النقاط
111
محل الإقامة
لا يهم سنغادر يوما ما
الجنس
أنثى
رابح66

رابح66

:: عضو متألق ::
إنضم
31 أوت 2014
المشاركات
3,260
النقاط
191
محل الإقامة
سكيكدة
رد: مصطلحات النص التاريخي {فرنسية}

السلام عليكم

بارك الله فيك على مجهوداتك وفقك الله
قد تم التنزيل​

تقبلوا تحياتي
 
sosobibicha

sosobibicha

:: عضو فعّال ::
إنضم
18 أوت 2015
المشاركات
2,223
النقاط
111
محل الإقامة
لا يهم سنغادر يوما ما
الجنس
أنثى
رد: مصطلحات النص التاريخي {فرنسية}

قال رابح66:
السلام عليكم

بارك الله فيك على مجهوداتك وفقك الله
قد تم التنزيل​

تقبلوا تحياتي
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وعليكم السلام
و فيك بركة
شكرا لك على المرور بروكت
تحية طيبة ^^
 
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