مصطلحات النص التاريخي {فرنسية}

sosobibicha
:: عضو فعّال ::
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- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
هذه معظم المصطلحات التي صادفتها في النص التاريخي حاولت نقلها اليكم ان شاء الله تفيدكم
اما عن الباقي النصوص فسأحاول كتابتها في وقت لاحق ان شاء الله
[url=https://up.harajgulf.com/do.php?id=1256823]https://up.harajgulf.com/do.php?id=1256823[/URL]
بالتوفيق للجميع
هذه معظم المصطلحات التي صادفتها في النص التاريخي حاولت نقلها اليكم ان شاء الله تفيدكم
اما عن الباقي النصوص فسأحاول كتابتها في وقت لاحق ان شاء الله
[url=https://up.harajgulf.com/do.php?id=1256823]https://up.harajgulf.com/do.php?id=1256823[/URL]
بالتوفيق للجميع