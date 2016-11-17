ما أجمل الشتاء !



السلام عليكم

صور رائعة لكل فصل مكان في القلب

الأمطار هي الخير والأجواء الباردة تجعل الخيال يسرح في عالم من التأمل

الشتاء جميل عندما تكون الظروف والبنايات والمرافق نظيفة و الطرق مهيأة والطبيعة هادئة

لكن في بلادنا الشتاء هو كارثة من الفيضانات و الغرقة إلى نقص في الإنتاج والكسل

رغم ذلك نبقى نحبه

تسلمي

​