ما أجمل الشتاء !

الموضوع في 'منتدى عالم الصور والكاريكاتور' نشر بواسطة نجمة البحر20, ‏17 نوفمبر 2016.

كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون
  1. نجمة البحر20

    نجمة البحر20
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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    صور جميلة لفصل الشتاء انتقيتها لكم
    اتمنى ان تعجبكم

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    نجمة البحر20, ‏17 نوفمبر 2016
    #1
  2. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    رد: ما أجمل الشتاء !

    صور جميلة ما شاء الله
    بارك الله فيكِ عزيزتي
    في امان الله
     
    فارس البوح و أم ياسمينdz معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏17 نوفمبر 2016
    #2
  3. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

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    رد: ما أجمل الشتاء !


    السلام عليكم
    صور رائعة لكل فصل مكان في القلب
    الأمطار هي الخير والأجواء الباردة تجعل الخيال يسرح في عالم من التأمل
    الشتاء جميل عندما تكون الظروف والبنايات والمرافق نظيفة و الطرق مهيأة والطبيعة هادئة
    لكن في بلادنا الشتاء هو كارثة من الفيضانات و الغرقة إلى نقص في الإنتاج والكسل
    رغم ذلك نبقى نحبه
    تسلمي
     
    فارس البوح, Malika Tlm, سكون الفجر و 1 آخرون معجبون بهذا.
    bleu roi, ‏17 نوفمبر 2016
    #3
  4. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    رد: ما أجمل الشتاء !

    صور جميلة جدا
    فعلا مااجمل الشتاء واروعه
    شكرا اختي .
     
    Malika Tlm, فارس البوح و سكون الفجر معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏17 نوفمبر 2016
    #4
  5. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    رد: ما أجمل الشتاء !

    يعطيك الصحة
    ما اجمل الشتاء
    اكيد زخات المطر تريح النفس
    بارك الله فيكي
     
    فارس البوح و Malika Tlm معجبون بهذا.
    الحلم الوردي, ‏17 نوفمبر 2016
    #5
  6. zohor kfz

    zohor kfz :: عضو مُتميز ::

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    رد: ما أجمل الشتاء !

    اعشق هادا الفصل ....
    شكرا لكي على الصور جد رائعة
     
    فارس البوح معجب بهذا.
    zohor kfz, ‏17 نوفمبر 2016
    #6
  7. LINA NONA

    LINA NONA :: عضوية محظورة ::

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    رد: ما أجمل الشتاء !

    السلام عليكي
    وآين هو آجمل من الشتاءورذاذه وقطراته وكل شيء يحويه
    شكرا لك نجمتي
     
    فارس البوح معجب بهذا.
    LINA NONA, ‏19 نوفمبر 2016
    #7
  8. rycerz

    rycerz :: عضو مُتميز ::

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    رد: ما أجمل الشتاء !

    [​IMG]
    --
    هههههههه .. خيال واسع
     
    فارس البوح معجب بهذا.
    rycerz, ‏19 نوفمبر 2016
    #8
  9. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    رد: ما أجمل الشتاء !

    السلام عليكم
    بارك الله فيك صور جميلة
    شكرا لك
     
    فارس البوح معجب بهذا.
    Malika Tlm, ‏19 نوفمبر 2016
    #9
  10. خووخه

    خووخه :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أُخيتي الحبيبة نجمه
    صور جميلة عن فصل شديد البياض
    أعجبتني كثيرا هذه الصورة:
    [​IMG]
    ....
    كما أعجبني كثيرا انهمار المطر
    والصور المتحركة رائعة جدا
    ....
    سلمت يمينكِ
    لكِ تقديري وامتناني
     
    فارس البوح معجب بهذا.
    خووخه, ‏27 جانفي 2017
    #10
  11. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُتميز ::

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    ولشّتاء سحر وجمال فريد..
    ولرومانسيته حكاية أخرى.. ليست ككلّ الحكايات..
    مشكورة أختي الكريمة.. على روعة الانتقاء..
    تحياتي يا فاضلة.
     
    فارس البوح, ‏28 جانفي 2017 على 15:05
    #11
  12. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

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    ما أجمل هذا
    هنا الوطن العتيد
    مطر مطر
    هنا أكون الفلاح والفارس :geek:
    هنا الرقص !
    [​IMG]
     
    العَنْقَاءُ, ‏3 فيفري 2017 على 01:29
    #12