الموضوع في 'منتدى عالم الصور والكاريكاتور' نشر بواسطة نجمة البحر20, 17 نوفمبر 2016.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صور جميلة لفصل الشتاء انتقيتها لكم
اتمنى ان تعجبكم
رد: ما أجمل الشتاء !
صور جميلة ما شاء الله
بارك الله فيكِ عزيزتي
في امان الله
رد: ما أجمل الشتاء !
السلام عليكم
صور رائعة لكل فصل مكان في القلب
الأمطار هي الخير والأجواء الباردة تجعل الخيال يسرح في عالم من التأمل
الشتاء جميل عندما تكون الظروف والبنايات والمرافق نظيفة و الطرق مهيأة والطبيعة هادئة
لكن في بلادنا الشتاء هو كارثة من الفيضانات و الغرقة إلى نقص في الإنتاج والكسل
رغم ذلك نبقى نحبه
تسلمي
رد: ما أجمل الشتاء !
صور جميلة جدا
فعلا مااجمل الشتاء واروعه
شكرا اختي .
رد: ما أجمل الشتاء !
يعطيك الصحة
ما اجمل الشتاء
اكيد زخات المطر تريح النفس
بارك الله فيكي
رد: ما أجمل الشتاء !
اعشق هادا الفصل ....
شكرا لكي على الصور جد رائعة
رد: ما أجمل الشتاء !
السلام عليكي
وآين هو آجمل من الشتاءورذاذه وقطراته وكل شيء يحويه
شكرا لك نجمتي
رد: ما أجمل الشتاء !
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هههههههه .. خيال واسع
رد: ما أجمل الشتاء !
السلام عليكم
بارك الله فيك صور جميلة
شكرا لك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أُخيتي الحبيبة نجمه
صور جميلة عن فصل شديد البياض
أعجبتني كثيرا هذه الصورة:
....
كما أعجبني كثيرا انهمار المطر
والصور المتحركة رائعة جدا
....
سلمت يمينكِ
لكِ تقديري وامتناني
ولشّتاء سحر وجمال فريد..
ولرومانسيته حكاية أخرى.. ليست ككلّ الحكايات..
مشكورة أختي الكريمة.. على روعة الانتقاء..
تحياتي يا فاضلة.
ما أجمل هذا
هنا الوطن العتيد
مطر مطر
هنا أكون الفلاح والفارس
هنا الرقص !
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).