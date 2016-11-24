ارجو العفو والصفح متجدد

بارك الله فيك أخي الحبيب منير حقا إنك تستحق كل الإحترام والتقدير

مبادراتك كلها طيبة وتوحي بطيبة قلبك ورجاحة وعقلك ونقاء سريرتك

حقا إن الصفح والعفو من صفات الأخيار من الناس وذوي النفوس الزكية

أرى أن الأخوات الواتي سبقنني بالمشاركات لم يتمعنوا في الموضوع

بل أكتفين بالشكر والدعاء لصاحب الموضوع ولم يلبوا له رغبته ويساعدن في إثراء الموضوع

ولتكن منهن ومن باقي العضاء المبادرة والإعتراف بالصفح والعفو في حق الغير

* حقا إن الإنسان أحيانا يرى نفسه على حق وهو على خطأ وقد تأخذه حمية لفكرة ما وقد يستهين براي ما بقصد أو عن غير قصد *

* فإن كان بدر مني ما أحرج وأقلق وأساء لأحد من إخوتي وأخواتي فارجو منكم المعذرة والصفح عن أخوكم الفقير إلا رحمة ربه *

* ومن جهتي في هذا اليوم المبارك فإني قد عفوت وصفحت عن كل من أساء إلي وهم كثير غفر الله لي ولكم أحبكم في الله *