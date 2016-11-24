ارجو العفو والصفح متجدد

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة (منير), ‏24 نوفمبر 2016.

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  1. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    فى هذا المتصفح والذى هو فى حوزة الجميع
    ممن يريد أن يعترف او يقدم اعتذاره في حق من اساءأو أخطأ فى حقه سواءا كان عضوا او مشرفا أو مراقبا أو أحد المدراء
    فابدأ بنفسى وأقدم اعتذارى لكل من ضايقته أو ازعجته
    بردودى أو تدخلاتى أو انتقاذاتى.
    أقول له ارجو منك العفو والصفح على أن تسامحنى.
    فاليوم انا بين ظهرانيكم وغذا لاادرى اأكون بينكم أم تحت الثرى..
    فمن هذا المتصفح أعود وأقول ارجو ممن كنت سببا له في همه أو كدره أن يسامحنى من قلبه
    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
     
    حكاية قمر, الصحافية الساخرة, أميرة الشابة و 10 آخرون معجبون بهذا.
    (منير), ‏24 نوفمبر 2016
    #1
  2. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    السلام عليكم
    صحيح هكدا هو الانسان المسلم يطلب الصفح والسماح من اخوته
    نحن اخوة كما جمعتنا اللمة في بيت واحد
    فنسال الله ان يجمعنا جميعا في الفردوس الاعلي بجوار حبيبنا محمد صلي الله عليه وسلم
    جزاك الله خيرا اخي وجعله الله في ميزان حسناتك
     
    7 معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏24 نوفمبر 2016
    #2
  3. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    السلام عليكم
    بارك الله فيك اخي الكريم
    وجزاك كل خير
    في ميزان حسانتك ان شاء الله
     
    6 معجبون بهذا.
    عبير الغرام, ‏24 نوفمبر 2016
    #3
  4. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    سيدتى واختى مليكة عساك بخير وفى تمام الصحة والعافية
    كلامك عين الصواب
    فنحن إخوة واحباب
    اجتمعنا فى اللمة بقدرة رب الارباب
    فلاداعى للهجر والتفرقة والعتاب
    فالتسامح والعفو بين المشرف والعضو والمراقب
    لهو شيء أسمى واحلى
    بوركت يااختى وياسيدتى مليكة على تفاعلك وعلى دعواتك
     
    4 معجبون بهذا.
    (منير), ‏24 نوفمبر 2016
    #4
  5. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    سيدتى عبير شكرى لك على التفاعل
    في حسناتك
    ودمت بود
     
    4 معجبون بهذا.
    (منير), ‏24 نوفمبر 2016
    #5
  6. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
    بارك الله فيك و بارك في من رباك و جزاك كل خير و جعل كل حرف خطته يمناك في موازين حسناتك
    نسال الله الهداية و الغفران و الثبات
    تحياتي احترامي و تقديري
    في امان الله ​
     
    5 معجبون بهذا.
    مِلْكٌ لَهٌ, ‏24 نوفمبر 2016
    #6
  7. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    سيدتى ماذا عسانى أن اقول
    شكر وعرفان وامتنان لك
    على دعواتك المستجابة بإذن الله تعالى معى ومع والدى
    وعلى طلتك المباركة
    والتى زادت المبادرة رونقا وجمالية
    الله اسال ان يجعلك من الصالحات الفائزات المؤمنات الورعات.
    وان يقضى حوائجك كلها مااسررت منها ومااعلنت
    وان يجعلك مباركة أينما احللت او ارتحلت
    وان يرزقك النعيم المقيم الذى لايحول ولايزول
    وان يجعل منزلتك في الفردوس قرب منزلة السيدات خديجة وآسيا ومريم وفاطمة
    مرة أخرى شكرا لك ياسيدتى على كل شيء
     
    3 معجبون بهذا.
    (منير), ‏24 نوفمبر 2016
    #7
  8. رابح66

    رابح66 :: عضو متألق ::

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    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    السلام عليكم

    بارك الله فيك أخي الحبيب منير حقا إنك تستحق كل الإحترام والتقدير
    مبادراتك كلها طيبة وتوحي بطيبة قلبك ورجاحة وعقلك ونقاء سريرتك
    حقا إن الصفح والعفو من صفات الأخيار من الناس وذوي النفوس الزكية
    أرى أن الأخوات الواتي سبقنني بالمشاركات لم يتمعنوا في الموضوع
    بل أكتفين بالشكر والدعاء لصاحب الموضوع ولم يلبوا له رغبته ويساعدن في إثراء الموضوع
    ولتكن منهن ومن باقي العضاء المبادرة والإعتراف بالصفح والعفو في حق الغير

    * حقا إن الإنسان أحيانا يرى نفسه على حق وهو على خطأ وقد تأخذه حمية لفكرة ما وقد يستهين براي ما بقصد أو عن غير قصد *
    * فإن كان بدر مني ما أحرج وأقلق وأساء لأحد من إخوتي وأخواتي فارجو منكم المعذرة والصفح عن أخوكم الفقير إلا رحمة ربه *
    * ومن جهتي في هذا اليوم المبارك فإني قد عفوت وصفحت عن كل من أساء إلي وهم كثير غفر الله لي ولكم أحبكم في الله *

    بارك الله فيك أخي منير مرة أخرى على مجهوداتك هنا وهناك​

    تقبلوا تحياتي
     
    4 معجبون بهذا.
    رابح66, ‏25 نوفمبر 2016
    #8
  9. باتنية و نص

    باتنية و نص :: عضو مُتميز ::

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    Batna
    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    سلام عليكم
    وانا بدوري اعتذر من كل عضو لم تكن ردودي في مستوى مواضيعه ..أواحس بخيبة امل للحظة ما بسبب تواضع كلماتي ..خصوصا هؤلااء الذين اجتهدوا فأبدعوا
    بارك الله فيك على المبادرة الطيبة
    جمعة مباركة
    تحياتي
     
    4 معجبون بهذا.
    باتنية و نص, ‏25 نوفمبر 2016
    #9
  10. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    ‏3 سبتمبر 2016
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    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    شيخى وسيدى واخى رابح كل الاحترام والود والتقدير لك.
    سيدى رابح اغبطك على فطنتك واستعاب الأشياء وتعاملك مع المواضيع والردود وسياقها.
    وكيف تقرأ ماوراء السطور من غير تعديل أو تجريح
    نعم لقد ترك بعض الردود لأحد الأحبة فى قلبى لوعة
    لما تضمن من نفور وعدم الامبالاة ..
    فرتأيت أن أصلح بين الطرفين.
    فلما أشار علي كلهما أن أرسل احدى المراقبةلانها محل تقة.
    حاولت جاهد الإمكان أن اتفادى الوسيطة لأن الأمر
    لايحتاج إلى ذالك لأن كلا الطرفين طيبا وأحسبهما كذالك والله حسيبهما.
    فحاولت أن أتصرف بطريقة تلويحية لاتلميحية فوضعت عون في قسم إستشارات يتطرق إلى التسامح والعفو.
    فأشار على إحدى الطرفين المعنيين بالأمر أن أضعه في قسم النقاش والحوار العام.
    فستجبت لاستشارته.
    وهاهم احبتى يتفاعلون مع الموضوع
    وكلا حسب فهمه فمنهم من اكتفى بالمرور بعدما قرأه
    ومنهم من أيد الفكر واستحسنها.
    ومنهم من أدرك الجوهر وبادر بطى صفحة الماضى فطلب العفو والصفح وعفا واصفح.
    مرة أخرى شكرا لاحبتى في العالم الإسلامي على كل شيء
    واكرم ونفسى بأننا راحلون عن الدنيا ويبقى الصدى الطيب والآثار المبارك.
    فاللهم الف بين قلوبنا.واجعل التسامح والعفو هو شعارنا
     
    1 معجب بهذا.
    (منير), ‏25 نوفمبر 2016
    #10
  11. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اثابكم البارى على تفاعلك مع الموضوع
    وطوبى لقلبكم الذى لايحمل أي ضغينة على أي احد
    وصدقونى بأنكم تتميزون بأخلاق عالية واساليب راقية
    فكل الشكر والثناء لشخصيتكم.
    وايامكم بلياليها ونهارها مباركة وطيبة
     
    1 معجب بهذا.
    (منير), ‏25 نوفمبر 2016
    #11
  12. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ارجو منك العفو والصفح ياسيدتى واختى مليكة لم أنتبه بأنك مستضيفة في طفولتك أيها العضو
    والسبب هو ان جل مشاركاتى مقتصرة على واحة(منير )
    وفى قسم مناسبات الاعضاء وتعزيتهم..
    مرة أخرى ليس هو تهميشا ولااقصاءا
     
    2 معجبون بهذا.
    (منير), ‏28 نوفمبر 2016
    #12
  13. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
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    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    السلام عليكم جميعا
    مساؤك عطر وقل ويسمين وكل الورد اخي منير اشكرك على المبادرة والتي لا اتسغربها منك فجزاك الله كل خير

    هههه
    شكرا خويا منير
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏28 نوفمبر 2016
    ليليا مرام, ‏28 نوفمبر 2016
    #13
  14. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان
    :: مرشحة للإشراف ::
    مجتمع اللمة العام
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    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    مبادرة طيبة من أخ طيب و سابقة رائعة من متميز

    إن دل هذا على شيء فإنما يدل على قمة وعيك ،تشكراتي

    أقدم إعتذاري لكم جميعا أحبتي ليس لشخص واحد ربما لا أذكر أني أسأت لأحد معين ، و منكم السماح أيها الكرماء .
    تحياتي لكم و لصاحب الموضوع أكثر شيء
     
    2 معجبون بهذا.
    عاشقة الإحسان, ‏28 نوفمبر 2016
    #14
  15. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    [
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مشكورة وماجورة ياسيدتى
    على هذا الاطراء.
    وحاشا لله أن صدر منك افراط.أو تقصير
    بل انت مصدر الأخلاق الفاضلة.
    مرة أخرى شكر الله لك على التفاعل
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏29 نوفمبر 2016
    2 معجبون بهذا.
    (منير), ‏29 نوفمبر 2016
    #15
  16. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ارجو العفو والصفح من الاخوة الواردة اسمائهم فى الأدنى على حوارى معهم وبلهجة شديدة والكل يعرف نيتى من خلال طرح موضوع بعنوان لخلاف قد يؤذى إلى إتلاف
    فالجميع يعلم أتى أريد نشر الخير .والسعة في الإصلاح حتى يعم الأمن والسلام هنا فى اللمة
    .1 السيد المشرف موسى
    .2 السيد المشرف مالك
    .3 السيد المشرف الأمين أحمد كساه الله رداء الصحة والعافية.
    .4 السيدة المشرفة والآخت المميزة مرام ليليا شفاها الله وعفاها شفاء لايغادر سقما ولايبقى انينا ولاالما
    .5السيد والأخ والشيخ رابح
    .6السيد والأخ والأستاذ صلاح الدين
    مرة أخرى اطلب من حضراتكم العفو والصفح
    الف الله بين القلوب
    وبارك في اللمة
     
    2 معجبون بهذا.
    (منير), ‏29 نوفمبر 2016
    #16
  17. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    السلام عليكم اخي منير
    اولا كان من المفروض الرد على ردي وعدم تجاوزه وثاني شي لم تفعل لي ما اسامحك عليه اخي النقاش لا يجعلني اتخذ موقف من اي كان
    ولا ادري من عدل ردي انا كنت امزح وفقط والكل يعرف اسلوبي في الردود وان اردت ان لا اسامح احد فهذا شأني اظن ادخل لقبري لوحدي
    شكرا لكم
     
    2 معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏29 نوفمبر 2016
    #17
  18. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    رد: ارجو العفو والصفح متجدد


    بالعكس سيّدي موضوعك فرصة للتعلم
    و فرصة للوقوف مع الذات
    و فرصة للمراجعة

    شكرا لك سيّدي
     
    2 معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏29 نوفمبر 2016
    #18
  19. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    ومشرفتى واختى مرام كل التقدير والاحترام لك
    أما الردود فأنى قد أجبت عنها.
    ورغم هذا وذاك فانى مقصر مع الجميع هنا
    أريد أن يسود هذا الصرح الشامخ المودة والسكينة والاحترام.
    فمهما اختلف البعض منا
    فاخوتنا أولى من أي مذهبية أو عصبية أو اعتبار
    لك ودى مشرفتى مرام
    كونى بخير
     
    (منير), ‏29 نوفمبر 2016
    #19
  20. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    رد: ارجو العفو والصفح متجدد

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    سيدى المشرف الأمين أحمد
    اشكرك جزيل الشكر والعرفان على مواقفك الطيبة
    والتى تسعى من أجلها إلى الاصلاح بين ذات البين
    بوركت جهودك ياطيب
     
    1 معجب بهذا.
    (منير), ‏29 نوفمبر 2016
    #20
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