قنبلة اثار حب الشباب

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة هالة, ‏25 نوفمبر 2016.

  1. هالة

    هالة :: عضو مُشارك ::

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    سلام حبيت نقدملك تجربتي الي استفدت منها كثير وفي وقت قصير ومتوقعتوش .مشكلتي خرجتلي حبة شباب من هذاك النوع الي تكون حمرا بزاف ومزيرة على الخد تحسي تقول واحد جابدلك خدك متقدري تعصريها ولا تخليها وتشوهلك وجهك بصراحة قلقتني بزاف ومعرفتش وش ندير وانا عندي للغدوة عرس المهم حاولت نعصرها لكن زدت الطين بلة زادت حمارت وتزيرت درتلها بزاف صوالح حتى تروح لكن للعكس ولات غير تكبر تفكرت انو عندي مرهم دوس الصفراء قلت نجربها مدامني نجرب ونخلط صدقوني والله غير درتها حسيت براحة وللغدوة لقيت الحبة راااااااااااااااااحت ايه راحت وبقى غير اثرها شوي برك غسل وجهي ومن ثم عاودت درتها مرة اخرى لقيتها خلاص راحت وكان مكانش مكان للحبة صدقوني قنبلة والله قلت نجي نقولهالكم هنا لوجه ربي ونتمنى دعواتكم ليا بالخير .على فكرة مرهم دوس موجود عند الصيدلي ومشي غالية حوالي 15 الف برك تلقاوها عند جميع الصيادلة
     
    soumia hadj, حياتي ابداع, zohor kfz و 3 آخرون معجبون بهذا.
    هالة, ‏25 نوفمبر 2016
    #1
  2. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    رد: قنبلة اثار حب الشباب

    يعطيك الصحة اختي الكريمة
     
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    عبير الغرام, ‏25 نوفمبر 2016
    #2
  3. كارلا

    كارلا :: عضو فعّال ::

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    رد: قنبلة اثار حب الشباب

    السلام عليكم

    اممم بارك الله فيك ياااريت لو تحطيلنا شكل العلبة

    واسمهاا هكداا دوس

    تحياتي ​
     
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    كارلا, ‏25 نوفمبر 2016
    #3
  4. هالة

    هالة :: عضو مُشارك ::

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    رد: قنبلة اثار حب الشباب

    العفو خواتاتي نتمنى تجربوها وتقولولي رايكم اما بالنسبة للعلبة اسفة مقدرتش نحطها هنا لكن هي متوفرة قولي للصيدلي اعطيني مرهم دوس الصفراء يمدهالك على طول نتمنى تستفادو
     
    soumia hadj و كارلا معجبون بهذا.
    هالة, ‏25 نوفمبر 2016
    #4
  5. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    رد: قنبلة اثار حب الشباب

    السلآم عليكم و رحمة الله وبركاته

    بارك الله فيك أختي على الإفادة جعلها الله في ميزان حسناتك

    دوس هاذيك لي يديروها للذراري الصغار كي يصرالهم التهابات جلدية ياك مانيش غالطة؟


     
    Lovely ღ smile, ‏25 نوفمبر 2016
    #5
  6. هالة

    هالة :: عضو مُشارك ::

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    رد: قنبلة اثار حب الشباب

    ايوة يعطيك الصحة هذيك هي الي يديوها للاطفال لما تجيهم التهابات مليحة بزااااااااااااااااااف ومن تجربة شخصية مني وعندها يومين برك ملي جربتها وعطاتني نتيجة مرضية
     
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    هالة, ‏25 نوفمبر 2016
    #6
  7. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    رد: قنبلة اثار حب الشباب

    أيواا صايي عرفتها ضروك . . ربي يجازيك ان شا الله اختي . . .
     
    Lovely ღ smile, ‏25 نوفمبر 2016
    #7
  8. هالة

    هالة :: عضو مُشارك ::

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    رد: قنبلة اثار حب الشباب

    العفو نتمنى تستفادو كااااااااامل ونزيدكم لمعلوماتكم تاني استعملوها بعد ازالة الشعر من المناطق الحساسة مباشرة ديروها رايحة تمنع اسمرار المناطق الحساسة وتصفي البشرة مليحة لتبيض المناطق الحساسة مجربة مني .اتمنى دعواتكم
     
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    هالة, ‏25 نوفمبر 2016
    #8
  9. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    سعيدة
    سلام عليكم ختيتو
    مكورة على الافادة
    اذا ممكن تصوريلي علبة هاذ المرهم ؟
     
    soumia hadj, ‏10 فيفري 2017
    #9
  10. آلاء هبة

    آلاء هبة :: عضو مُشارك ::

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    سيدي عيسى
    يعطيك الصحة منين ذاك تجيني ونحير فيها ربييبقي عليك الستر الزينة وينور وجهك ديييما
     
    آلاء هبة, ‏11 فيفري 2017
    #10
  11. نونا حنونة

    نونا حنونة :: عضو منتسِب ::

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    وادي سوف
    شكرا اختي ان شاء الله نجربها
     
    نونا حنونة, ‏25 فيفري 2017 على 13:42
    #11