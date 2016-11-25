قنبلة اثار حب الشباب

سلام حبيت نقدملك تجربتي الي استفدت منها كثير وفي وقت قصير ومتوقعتوش .مشكلتي خرجتلي حبة شباب من هذاك النوع الي تكون حمرا بزاف ومزيرة على الخد تحسي تقول واحد جابدلك خدك متقدري تعصريها ولا تخليها وتشوهلك وجهك بصراحة قلقتني بزاف ومعرفتش وش ندير وانا عندي للغدوة عرس المهم حاولت نعصرها لكن زدت الطين بلة زادت حمارت وتزيرت درتلها بزاف صوالح حتى تروح لكن للعكس ولات غير تكبر تفكرت انو عندي مرهم دوس الصفراء قلت نجربها مدامني نجرب ونخلط صدقوني والله غير درتها حسيت براحة وللغدوة لقيت الحبة راااااااااااااااااحت ايه راحت وبقى غير اثرها شوي برك غسل وجهي ومن ثم عاودت درتها مرة اخرى لقيتها خلاص راحت وكان مكانش مكان للحبة صدقوني قنبلة والله قلت نجي نقولهالكم هنا لوجه ربي ونتمنى دعواتكم ليا بالخير .على فكرة مرهم دوس موجود عند الصيدلي ومشي غالية حوالي 15 الف برك تلقاوها عند جميع الصيادلة