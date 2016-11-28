تجربتي الخاصة في تبييض المناطق الحساسة

خلطة لتبييض منطقة البيكيني او ماتمسى بمنطقة الحساسة جربت بزاف وصفات لكن هذي لا مثيل لها جيبي كريم جليسيرين الحمراء كاين لكبيرة والصغيرة لكبيرة تتباع بخمسين الف والصغيرة خمسة وثلاثين الف حطي عليها ليمونة وملعقة زيت جليسيرين و2ملاعق نشاء وخلطيهم مليح مليح وحطيها في الثلاجة وكي تجي ترقدي اغسلي المنطقة مليح ونشفيها من ثم حطي منها لكن غير من فوق مدخليهاش من داخل حتى متنضريش وخليها تبات وفي الصباح اغسليها وداومي على هذي الخلطة رايحة تلاحظي بياض بدرجة واحدة في مدة اسبوع ومع الوقت رايحة تلاحظي تفتيح واضح جدا ونصيحة ليكم يالبنات هذي المنطقة راهي حساسة بزاف لازمها عيانة خاصة ولاز تجفيها باسمتمرار ومتخليهاش مبلولة وتلبسي ملابس داخلية قطنية وتغسليها بغاسول صافورال او جيراف هذاك البني نتاع بكري الي مفيهش الريحة وتبتعدي عن صابونات الي فيها الريحة اما بالنسبة لازالة الشعر من هذيك المنطقة رايحة نتكتبلهم موضوع عليها ونتمنى تستفادو