تجربتي الخاصة في تبييض المناطق الحساسة

هالة

هالة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 أوت 2006
المشاركات
101
النقاط
13
خلطة لتبييض منطقة البيكيني او ماتمسى بمنطقة الحساسة جربت بزاف وصفات لكن هذي لا مثيل لها جيبي كريم جليسيرين الحمراء كاين لكبيرة والصغيرة لكبيرة تتباع بخمسين الف والصغيرة خمسة وثلاثين الف حطي عليها ليمونة وملعقة زيت جليسيرين و2ملاعق نشاء وخلطيهم مليح مليح وحطيها في الثلاجة وكي تجي ترقدي اغسلي المنطقة مليح ونشفيها من ثم حطي منها لكن غير من فوق مدخليهاش من داخل حتى متنضريش وخليها تبات وفي الصباح اغسليها وداومي على هذي الخلطة رايحة تلاحظي بياض بدرجة واحدة في مدة اسبوع ومع الوقت رايحة تلاحظي تفتيح واضح جدا ونصيحة ليكم يالبنات هذي المنطقة راهي حساسة بزاف لازمها عيانة خاصة ولاز تجفيها باسمتمرار ومتخليهاش مبلولة وتلبسي ملابس داخلية قطنية وتغسليها بغاسول صافورال او جيراف هذاك البني نتاع بكري الي مفيهش الريحة وتبتعدي عن صابونات الي فيها الريحة اما بالنسبة لازالة الشعر من هذيك المنطقة رايحة نتكتبلهم موضوع عليها ونتمنى تستفادو
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top