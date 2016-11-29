هل حلمت انك تسقط اثناء نومك!

angegardienretour

angegardienretour

:: عضو فعّال ::
إنضم
23 أكتوبر 2016
المشاركات
1,505
النقاط
71
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
السلام عليكم

هل حدث معك مرة أن كنت على وشك الدخول في نوم عميق بمنتهى السعادة ثم فجأة شعرت بأنك تسقط ويهتز جسمك من الصدمة ؟

إن ما واجهته يسمى [ hypnic jerk ]

ويحدث هذا في أغلب الأحيان أثناء النوم الخفيف جدا عندما تتراجع درجة حرارة الجسم ويبدأ القلب بالتباطء ويترك الدماغ السيطرة على العضلات فيقوم الدماغ باختراع حلم صغير تشعر فيه بأنك تسقط من أعلى منحدر على سبيل المثال ..

لذا، في المرة القادمة التي تستيقظ فيها مذعورا تذكر بأنك كنت على وشك الموت لتوقف انظمة جسمك من شدة التعب و الإرهاق

و احمد الله أنه أعادك للحياة مرة أخرى

:regards01::regards01::regards01:
 
Chicobustan

Chicobustan

:: عضو مُشارك ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
274
النقاط
341
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
قال angegardienretour:
السلام عليكم

هل حدث معك مرة أن كنت على وشك الدخول في نوم عميق بمنتهى السعادة ثم فجأة شعرت بأنك تسقط ويهتز جسمك من الصدمة ؟

إن ما واجهته يسمى [ hypnic jerk ]

ويحدث هذا في أغلب الأحيان أثناء النوم الخفيف جدا عندما تتراجع درجة حرارة الجسم ويبدأ القلب بالتباطء ويترك الدماغ السيطرة على العضلات فيقوم الدماغ باختراع حلم صغير تشعر فيه بأنك تسقط من أعلى منحدر على سبيل المثال ..

لذا، في المرة القادمة التي تستيقظ فيها مذعورا تذكر بأنك كنت على وشك الموت لتوقف انظمة جسمك من شدة التعب و الإرهاق

و احمد الله أنه أعادك للحياة مرة أخرى

:regards01::regards01::regards01:
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سبحان الله شكرا كثيرا لك من اروع ما علمت به اليوم
 
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