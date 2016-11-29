هل حلمت انك تسقط اثناء نومك!

السلام عليكم



هل حدث معك مرة أن كنت على وشك الدخول في نوم عميق بمنتهى السعادة ثم فجأة شعرت بأنك تسقط ويهتز جسمك من الصدمة ؟



إن ما واجهته يسمى [ hypnic jerk ]



ويحدث هذا في أغلب الأحيان أثناء النوم الخفيف جدا عندما تتراجع درجة حرارة الجسم ويبدأ القلب بالتباطء ويترك الدماغ السيطرة على العضلات فيقوم الدماغ باختراع حلم صغير تشعر فيه بأنك تسقط من أعلى منحدر على سبيل المثال ..



لذا، في المرة القادمة التي تستيقظ فيها مذعورا تذكر بأنك كنت على وشك الموت لتوقف انظمة جسمك من شدة التعب و الإرهاق



و احمد الله أنه أعادك للحياة مرة أخرى



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