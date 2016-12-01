وصفة لعلاج السحر مجربة ونافعة باذن الله

الموضوع في 'منتدى الطب البديل والعلاج بالأعشاب' نشر بواسطة ابو عبد البر, ‏1 ديسمبر 2016.

  1. ابو عبد البر

    ابو عبد البر :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2012
    المشاركات:
    8
    الإعجابات المتلقاة:
    15
    نقاط الجوائز:
    0
    وصفة لعلاج السحر مجربة ونافعة باذن الله
    ماء يقراء عليه سورة البقرة مع النفث لكل ثلث حزب
    100غرام قسط هندي يطحن او يشترى مطحون
    500غرام عسل يقراء عليه سورة البقرة مع النفث لكل ثلث حزب
    100غرام سناء مكي يطبخ في ماء قد قرانا عليها سورة البقرة
    100غرام سينوج مطحون
    ناتي الى الى الوصفة
    ملعقة قهوة عسل طبيعي وملعقة قهوة سينوج مطحون في كاس ويخلط معا ويشرب على الريق ان استطاع بعد الفجرمباشرة
    وقت الافطاركل يوم مع الصباح ملعقة صغيرة قسط هندي يوضع في حليب فاتر ويستطيع ان يجعله فطوره ا كل صباح ولو كان الحليب طبيعي كان افضل
    100 غرام سناء مكي يغلى في ماء قد قرانا فيه البقرة لمدة 10 دقائق مع تغطية الاناء لكي لا يخرج بخار السناء مكي نتركه يبرد مع تغطية الاناء وبعد كل وجبة غداء او عشاء بنصف ساعة كاس صغير سناء مكي
    تنبيه لوكان سحر مع اقتران كل صباح قطعة صغيرة من الحلتيت تذاب في الماء وتشرب على الريق
    والله هو الشافي
    ابو عبد االبر

     
    Malika Tlm, توبة توتة و الصارم المسلول معجبون بهذا.
    ابو عبد البر, ‏1 ديسمبر 2016
    #1
  2. وردة القلوب

    وردة القلوب :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أوت 2010
    المشاركات:
    536
    الإعجابات المتلقاة:
    53
    نقاط الجوائز:
    17
    رد: وصفة لعلاج السحر مجربة ونافعة باذن الله

    بارك الله فيك و جعله الله في ميزان حسناتك
     
    1 معجب بهذا.
    وردة القلوب, ‏1 ديسمبر 2016
    #2
  3. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
    المشاركات:
    2,223
    الإعجابات المتلقاة:
    4,900
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الأرض
    رد: وصفة لعلاج السحر مجربة ونافعة باذن الله

    جزاك الله خيرا
    رب يشف كل مريض
    ويعاف كل مسحور ويبطل سحره
     
    1 معجب بهذا.
    الصارم المسلول, ‏8 ديسمبر 2016
    #3
  4. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 مارس 2014
    المشاركات:
    2,196
    الإعجابات المتلقاة:
    5,990
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    رد: وصفة لعلاج السحر مجربة ونافعة باذن الله

    جزاك الله خيرا
    ربي يحمينا جميعا
    تحياتي
     
    Malika Tlm, ‏8 ديسمبر 2016
    #4
  5. ربى86

    ربى86 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    24
    الإعجابات المتلقاة:
    38
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    داري
    اود ان اعلق على سنا مكي ...يجب الانتباه لهده العشبة ..فهي تسبب الاسهال الشديد لدلك يجب احترام الجرعات و المدة ...شكرا على الموضوع
     
    ربى86, ‏3 جانفي 2017
    #5
  6. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 سبتمبر 2013
    المشاركات:
    7,462
    الإعجابات المتلقاة:
    10,174
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    عالم النسيان
    بارك الله فيك و جعله الله في ميزان حسناتك
     
    توبة توتة معجب بهذا.
    Asseli Queen, ‏9 جانفي 2017
    #6
  7. theking

    theking :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أوت 2016
    المشاركات:
    95
    الإعجابات المتلقاة:
    99
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    جيجـــــــل
    أخي شكرا لك على الدرس (و أعتذر عن ردي إنكان قاسي على طرحك)
    أنا أعاني من السحر و العين لأكثر من عشر سنوات ( مسحور عن الدراسة و قد كنت المتمي الأول في القسم و مسحور والزواج والعمل أي كل حياتي مدمرة )
    و الله لم أعد أثق في شيء لا الأعشاب و لا الرقاة
    جل ما أفعله دائما أدعوا الله ( و أطلب منكم الدعاء لي في صلاتكم
     
    ميمي شمس و توبة توتة معجبون بهذا.
    theking, ‏9 جانفي 2017
    #7
  8. توبة توتة

    توبة توتة :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 جانفي 2017
    المشاركات:
    7
    الإعجابات المتلقاة:
    9
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Setif
    انا كنت نعاني من السحر والحمد لله ربي كشف اني مريضة منو
    والآن راني خايفة نزيد نرقي وعدت نكره الرقية كون يقولولي ارواحي ارقي نهربلهم ادعيولي ربي يجيب لي فيه الخير ان شاء الله
     
    توبة توتة, ‏29 جانفي 2017
    #8
  9. bnrcool

    bnrcool :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏الجمعة
    المشاركات:
    10
    الإعجابات المتلقاة:
    3
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    بارك الله فيكم
     
    bnrcool, ‏25 فيفري 2017 على 19:25
    #9
  10. ammmmoula

    ammmmoula :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 فيفري 2014
    المشاركات:
    243
    الإعجابات المتلقاة:
    324
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
     
    ammmmoula, ‏26 فيفري 2017 على 10:09
    #10
  11. ammmmoula

    ammmmoula :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 فيفري 2014
    المشاركات:
    243
    الإعجابات المتلقاة:
    324
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    ربي يرفع عنك كل بلاء انشاء الله لن نساك بالدعاء ربي يشفيك ويشفي جميع المرضى من المسلمين
     
    ammmmoula, ‏26 فيفري 2017 على 10:10
    #11