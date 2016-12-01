وصفة لعلاج السحر مجربة ونافعة باذن الله

ماء يقراء عليه سورة البقرة مع النفث لكل ثلث حزب

100غرام قسط هندي يطحن او يشترى مطحون

500غرام عسل يقراء عليه سورة البقرة مع النفث لكل ثلث حزب

100غرام سناء مكي يطبخ في ماء قد قرانا عليها سورة البقرة

100غرام سينوج مطحون

ناتي الى الى الوصفة

ملعقة قهوة عسل طبيعي وملعقة قهوة سينوج مطحون في كاس ويخلط معا ويشرب على الريق ان استطاع بعد الفجرمباشرة

وقت الافطاركل يوم مع الصباح ملعقة صغيرة قسط هندي يوضع في حليب فاتر ويستطيع ان يجعله فطوره ا كل صباح ولو كان الحليب طبيعي كان افضل

100 غرام سناء مكي يغلى في ماء قد قرانا فيه البقرة لمدة 10 دقائق مع تغطية الاناء لكي لا يخرج بخار السناء مكي نتركه يبرد مع تغطية الاناء وبعد كل وجبة غداء او عشاء بنصف ساعة كاس صغير سناء مكي

تنبيه لوكان سحر مع اقتران كل صباح قطعة صغيرة من الحلتيت تذاب في الماء وتشرب على الريق

والله هو الشافي

ابو عبد االبر

