عودة للهبآل ~ شوف الثروة كيفاه تروح

وائل ابن الجزائر
:: عضو بارز ::
- إنضم
- 21 أفريل 2008
- المشاركات
- 5,356
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- محل الإقامة
- وادي سوف
بسم الله الرحمن الرحيم
جديد وائل ابن الجزائر ~ غير الجديد وممنوع التقليد
نعم أعـــزائي
هاذي الجملة إللي قضت على نــص ثروتي ... ههههههههه
واحد يحكي
أخدت بنتي الصغيره للمزرعه،، وريتلها ديك و دجاجتين
فقلت: خليني نتمسخر بيها ، و قلت: شفتي كيفاش هو ديك متزوج زوج جاجات و أنا ماعندي إلا وحده !!
قالت بنتي: بابا انت إنسان و هو حيوان. حبيت تولي حيوان كيما هو ؟
جملة تفقدك توازنك الدماغي و جيبلك الزهايمر ،،، :
" احكيلي على روحك ،،، ؟ "
لحظة صمت طويلة ،،،
و في داخلك شخص يقول ،،، :
انا شكون ؟ و ين راني ؟ منين جيت ؟ واش كاين ؟
جديد وائل ابن الجزائر ~ غير الجديد وممنوع التقليد
نعم أعـــزائي
هاذي الجملة إللي قضت على نــص ثروتي ... ههههههههه
واحد يحكي
أخدت بنتي الصغيره للمزرعه،، وريتلها ديك و دجاجتين
فقلت: خليني نتمسخر بيها ، و قلت: شفتي كيفاش هو ديك متزوج زوج جاجات و أنا ماعندي إلا وحده !!
قالت بنتي: بابا انت إنسان و هو حيوان. حبيت تولي حيوان كيما هو ؟
جملة تفقدك توازنك الدماغي و جيبلك الزهايمر ،،، :
" احكيلي على روحك ،،، ؟ "
لحظة صمت طويلة ،،،
و في داخلك شخص يقول ،،، :
انا شكون ؟ و ين راني ؟ منين جيت ؟ واش كاين ؟