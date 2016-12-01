عودة للهبآل ~ شوف الثروة كيفاه تروح







جديد وائل ابن الجزائر ~ غير الجديد وممنوع التقليد

نعم أعـــزائي بسم الله الرحمن الرحيمجديد وائل ابن الجزائر ~ غير الجديد وممنوع التقليدنعم أعـــزائي

هاذي الجملة إللي قضت على نــص ثروتي ... ههههههههه





واحد يحكي

أخدت بنتي الصغيره للمزرعه،، وريتلها ديك و دجاجتين

فقلت: خليني نتمسخر بيها ، و قلت: شفتي كيفاش هو ديك متزوج زوج جاجات و أنا ماعندي إلا وحده !!

قالت بنتي: بابا انت إنسان و هو حيوان. حبيت تولي حيوان كيما هو ؟







جملة تفقدك توازنك الدماغي و جيبلك الزهايمر ،،، :



" احكيلي على روحك ،،، ؟ "



لحظة صمت طويلة ،،،



و في داخلك شخص يقول ،،، :



انا شكون ؟ و ين راني ؟ منين جيت ؟ واش كاين ؟