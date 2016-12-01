عودة للهبآل ~ شوف الثروة كيفاه تروح

وائل ابن الجزائر

وائل ابن الجزائر

:: عضو بارز ::
إنضم
21 أفريل 2008
المشاركات
5,356
النقاط
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محل الإقامة
وادي سوف
بسم الله الرحمن الرحيم


جديد وائل ابن الجزائر ~ غير الجديد وممنوع التقليد
نعم أعـــزائي

هاذي الجملة إللي قضت على نــص ثروتي ... ههههههههه


واحد يحكي
أخدت بنتي الصغيره للمزرعه،، وريتلها ديك و دجاجتين
فقلت: خليني نتمسخر بيها ، و قلت: شفتي كيفاش هو ديك متزوج زوج جاجات و أنا ماعندي إلا وحده !!
قالت بنتي: بابا انت إنسان و هو حيوان. حبيت تولي حيوان كيما هو ؟



جملة تفقدك توازنك الدماغي و جيبلك الزهايمر ،،، :

" احكيلي على روحك ،،، ؟ "

لحظة صمت طويلة ،،،

و في داخلك شخص يقول ،،، :

انا شكون ؟ و ين راني ؟ منين جيت ؟ واش كاين ؟
 
زهرة اللمة

زهرة اللمة

:: عضو متألق ::
إنضم
23 سبتمبر 2015
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ايام و نرحل
الجنس
أنثى
رد: عودة للهبآل ~ شوف الثروة كيفاه تروح

هههههههه وااااااي ارجعلنا وائل بهبالو
ايه خليك هااك
تحيا الهبااال برك
يعني رايحيين نرجعوا ليمات التحدي :d :d
اكييد ما كانش مهبولة كيفي :-r
هههههههههههههه :p
 
وائل ابن الجزائر

وائل ابن الجزائر

:: عضو بارز ::
إنضم
21 أفريل 2008
المشاركات
5,356
النقاط
901
محل الإقامة
وادي سوف
رد: عودة للهبآل ~ شوف الثروة كيفاه تروح

قال sقطر الندىs:
هههههههه وااااااي ارجعلنا وائل بهبالو
ايه خليك هااك
تحيا الهبااال برك
يعني رايحيين نرجعوا ليمات التحدي :d :d
اكييد ما كانش مهبولة كيفي :-r
هههههههههههههه :p
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اهلا اهلا آنسة مهبولةَ
وي رجعنا ;) دوك نعلموك لهبال ختي ريحي عاقلة برك
التحدي تعلمي بنتي :regards02:
هههههههه احتمال :smile02:
منورةَ :thumb_up02:
 
بنفسج

بنفسج

:: عضو فعّال ::
إنضم
12 نوفمبر 2015
المشاركات
1,975
النقاط
716
الجنس
أنثى
رد: عودة للهبآل ~ شوف الثروة كيفاه تروح

خخخخخخخ اصاابة مباشرة ههه
يعطيك الصحة خوياااا وائل

 
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