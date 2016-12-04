إلتقاطات مميزة بعدستي

الموضوع في 'ركن لـقطات من تصويري [ تصوير خاص ]' نشر بواسطة سكون الفجر, ‏4 ديسمبر 2016.

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  1. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    [​IMG]
    كيف حـــــــــآلكم جميعاً؟ أسأل الله أن تكونوا بخير أحبتنا الكِرام
    اوووه إشتقت الى هذا القسم وأشتقت الى مشاركاتي فيه :love01:
    إنشغلت في مواضيع الطبخ وتصوير الأطباق ههه لكنني أيضاً ألتقط أي إلتقاطة مميزة تقع تحت عيني ويدي
    ومن كل تلك الإلتقاطات إنتقيت لكم هذه .. وأسأل الله أن تعجبكم

    هذه هدية من حبيبي وقرة عيوني أخي

    [​IMG]

    من داخل علبة رقائق الذرة بالتوابل ( أعشق هذا النوع ):love01:

    [​IMG]

    [​IMG]

    هذه إلتقطها وأنا داخل الميترو

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    أنظروا إلى الورقات كيف تجمدت، سبحان الله الخالق

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    الى الشموع والأجواء التي أعشقها :$

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    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    أرجوا أن تكون هذه الباقة من الصور قد أعجبتكم
    الى الملتقى مع صور جديدة لأماكن جديدة بإذن الله
    لكم مني أطيب الأمنيات
    في أمان الله
     
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    سكون الفجر, ‏4 ديسمبر 2016
    #1
  2. الحلم الوردي

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    رد: إلتقاطات مميزة بعدستي

    السلام عليكي
    التقاطات مميزة
    واكيد كل صورة مميزة عن الاخرى
    بارك الله فيكي
    وجزاكي كل خيرا
    انا عجبوني
    [​IMG]

    [​IMG]
     
    3 معجبون بهذا.
    الحلم الوردي, ‏4 ديسمبر 2016
    #2
  3. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    رد: إلتقاطات مميزة بعدستي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    تسلمي حبيبتي، حضورك وردك زادها تميز الله يحميكِ
    وفيكِ بارك الله عزيزتي، آمين وإياكِ
    أسعدني جداً ما أنتقيتِ وأعجبك
    أسعدتني جداً بردك اللطيف
    بوركتِ
     
    3 معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏4 ديسمبر 2016
    #3
  4. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
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    قسنطينة
    رد: إلتقاطات مميزة بعدستي

    السلام عليكم
    علاه عليك يا أختي سكون جبتيلي الدموع
    بقيت نقارن بين التقاطاتك والتقاطاتي لقيت فرق شاسع وواسع هههه
    والله يهبلوووو اروع مارأته عيناي خاصة تاع الامطار من داخل الميترو
    يعني محترفة والتقاطة مميزة ومن زوايا مناسبة وفوق هادا كامل
    من يدين أحلى واروع سكون في لعالم
    ماشاء الله تحفة
    ربي يحفظك ويوفقك لكل خير
    انتظر جديدك بفارغ الصبر
    بالتوفيق عزيزتي
     
    2 معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏4 ديسمبر 2016
    #4
  5. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    رد: إلتقاطات مميزة بعدستي

    ماشاءالله اخيتي سكون التقاطات اكثر من الروعة
    خاصة صور المطر اعجبتني كثيرا وصورة تاج الاميرة صورة بناتية بامتياز
    بارك الله فيك
     
    2 معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏4 ديسمبر 2016
    #5
  6. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
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    رد: إلتقاطات مميزة بعدستي

    هادوا لي شدوني اكثر
    [​IMG]

    [​IMG]


    روعة روعة روعة
    كالعادة مبدعة و فنانة
    التقاطات في قمة الروعة و كل صورة اجمل من الثانية
    دمت لنا و بارك الله فيك و في مجهودك
     
    3 معجبون بهذا.
    أم منيــــــر, ‏4 ديسمبر 2016
    #6
  7. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    رد: إلتقاطات مميزة بعدستي

    السلام عليكم
    مبدعة كالعادة
    صور رائعة ولي شدت اتنتباهي وعجبتني بزاف الشموع وكم اعشقها
    ربي يوفقك حبيبتي
    تحياتي
     
    3 معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏4 ديسمبر 2016
    #7
  8. رابح66

    رابح66 :: عضو متألق ::

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    سكيكدة
    رد: إلتقاطات مميزة بعدستي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    رانا بخير وعلى خير نتمنى أنكم كذالك
    ماشاء الله عليك أختي سكون كم أنت بارعة في إلتقاطك لهذه الصور
    بارك الله فيك وفي قرة عينك أخيك وحفظكما المولى ورعاكما
    وفقك الله لمزيد من التميز والإبداع​

    تقبلوا تحياتي
     
    3 معجبون بهذا.
    رابح66, ‏4 ديسمبر 2016
    #8
  9. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    رد: إلتقاطات مميزة بعدستي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    هههه ليش يا قلبي شو صار معك؟
    ليش بتعملي هيك؟ صدقني إلتقاطاتك جميلة وغاية في الروعة
    تعرفي؟ أنا كمان كنت ولازلت أقارن تصويري بتصوير المحترفين
    ودائماً ما أتصفح مواضيع أستاذي القدير أبو مازن فأجد ضالتي فيها
    وهكذا أتحسن وأعرف كيف ألتقط الصور في المرات القادمة
    ...
    تسلميلي حبيبة قلبي، حتى أنا أحببت صور الأمطار
    أخجلتني بلطافة كلماتك حبيبتي ربي يحميكِ
    أنتِ الحلا كله يا لؤلؤتي الجميلة
    آمين آمين آمين وإياكِ عزيزتي
    سيكون هناك المزيد بإذن الله
    في أمان الله حبوبتي
     
    سكون الفجر, ‏6 ديسمبر 2016
    #9
  10. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    رد: إلتقاطات مميزة بعدستي

    يا هلا بالغالية أم ياسمين، نورتيني حبوبتي
    حضورك زادها روعة عزيزتي، نعم صدقتِ صورة التاج تلك بناتية بحق
    وخصوصاً الفلتر الذي إستخدمته جعلها جميلة هكذا
    وفيكِ بارك الله
    جزاكِ الله خيراً
     
    سكون الفجر, ‏6 ديسمبر 2016
    #10
  11. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    في البيت :)
    رد: إلتقاطات مميزة بعدستي

    إنتقيتِ أجمل صورتين بحق حبيبتي أم منير
    أنتِ الأروع، قلبكِ الأروع، وجودكِ الأروع
    بارك الله فيكِ غاليتي على الرد الطيب كطيبة قلبك
    آمين يارب، دمتِ لنا ولأحبابك يا الغالية
    جزاكِ الله خيراً
     
    3 معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏6 ديسمبر 2016
    #11
  12. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    في البيت :)
    رد: إلتقاطات مميزة بعدستي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    يا هلا ويا مرحبا عزيزتي
    تسلمي حبوبتي، هذا من ذوقك يا الغالية
    أنا مثلكِ أحب جو الشموع والدفئ :love01:
    أسعدتني بردك حبيبتي، جزاكِ الله عني كل خير
     
    4 معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏6 ديسمبر 2016
    #12
  13. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    في البيت :)
    رد: إلتقاطات مميزة بعدستي

    الحمد لله، نحن بخير ولله الحمد
    جزاك الله خيراً أخي الكريم، أسعدني جداً وجودكم الطيب ها هنا
    وفيكم بارك الله أخي، آمين وإياكم وحفظ لكم كل أحبابكم من كل شر
    آمين بوركت أخي
     
    4 معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏6 ديسمبر 2016
    #13
  14. AmiR@RoRo

    AmiR@RoRo :: نجمة اللمة ::

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    رد: إلتقاطات مميزة بعدستي

    السلآم عليكم
    ماشاء الله التقاطات مميزة كما عهدناها منك دائما غاليتي
    راقتني جدا ،، تجعلك تتأمل فيها لا تنظر اليها
    بارك الله فيك غاليتي سكون ابدعتِ ~
     
    نبض الحياة, سكون الفجر و Skor m@k معجبون بهذا.
    AmiR@RoRo, ‏7 ديسمبر 2016
    #14
  15. Skor m@k

    Skor m@k
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    رد: إلتقاطات مميزة بعدستي

    السلام عليكم
    آه يا ختي علاه ديرينا هكا هههه
    حبيتي تقتلينا بالمناظر هذو ههههه غيرتيني هههه
    يعطيك الصحة ختي
    دائما متميزة في الالتقاطة وأناقت الصور
    شكرا لك​
     
    سكون الفجر و نبض الحياة معجبون بهذا.
    Skor m@k, ‏7 ديسمبر 2016
    #15
  16. نبض الحياة

    نبض الحياة :: طبيبة المنتدى ::

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    بيت أحلامي
    رد: إلتقاطات مميزة بعدستي

    السلآم عليكم ورحمة الله وبركآته
    مآ شآء الله تبآرك الرحمن
    تصوير احترآفي
    فنـــــــآنة ربي يبآرك
    خصوصا صور قطرات المطر في الميترو راااائعة :love01:
    وكالعآدة فنجآن القهوة لا يغفل
    سلمت انآملك غاليتي على هاته الصور :thumb_up02:
    ترتاح لها النفس كثيرا
    دمتِ حبيبتي
     
    سكون الفجر معجب بهذا.
    نبض الحياة, ‏7 ديسمبر 2016
    #16
  17. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    بشار
    رد: إلتقاطات مميزة بعدستي

    مميزة انتي
    منتهى الروعة
    رغم الحزن وجدت ما يسر ناظري
    التقاطات تشعر بالدفىء وتحمل احساس انثى
    بارك الله فيك
    + + +
     
    سكون الفجر معجب بهذا.
    soumia hadj, ‏7 ديسمبر 2016
    #17
  18. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اهلاً بكِ عزيزتي، أسعدتني جداً زيارتكِ الطيبه غاليتي
    هذا من ذوقك الجميل اخيتي، بارك الله فيكِ
    وفيكِ بارك الله حبيبتي، جزاكِ الله خيراً
     
    سكون الفجر, ‏2 جانفي 2017
    #18
  19. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أهلاً بكم أخي الطيب
    ههههه، آسفين أخي ولكني لم أقصد ذلك
    بل قصدي أن تشاركوني لا أكثر :)
    جزاكم الله خيراً أخي الطيب على الرد والتواجد
     
    سكون الفجر, ‏2 جانفي 2017
    #19
  20. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    يا هلا وغلا حبيبة قلبي
    تسلميلي هذه شهادة أعتز بها
    سعيدة جداً انها نالت إعجابك غاليتي
    هههه اي نعم القهوة هي كل شيء حبوبتي
    الله يسلمك ويبارك بعمرك
    جزاكِ الله خيراً حبوبتي
     
    سكون الفجر, ‏2 جانفي 2017
    #20
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