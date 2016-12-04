إلتقاطات مميزة بعدستي

إقتباس لمشاركة لؤلؤة قسنطينة: السلام عليكم

علاه عليك يا أختي سكون جبتيلي الدموع

بقيت نقارن بين التقاطاتك والتقاطاتي لقيت فرق شاسع وواسع هههه

والله يهبلوووو اروع مارأته عيناي خاصة تاع الامطار من داخل الميترو

يعني محترفة والتقاطة مميزة ومن زوايا مناسبة وفوق هادا كامل

من يدين أحلى واروع سكون في لعالم

ماشاء الله تحفة

ربي يحفظك ويوفقك لكل خير

انتظر جديدك بفارغ الصبر

بالتوفيق عزيزتي

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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هههه ليش يا قلبي شو صار معك؟

ليش بتعملي هيك؟ صدقني إلتقاطاتك جميلة وغاية في الروعة

تعرفي؟ أنا كمان كنت ولازلت أقارن تصويري بتصوير المحترفين

ودائماً ما أتصفح مواضيع أستاذي القدير أبو مازن فأجد ضالتي فيها

وهكذا أتحسن وأعرف كيف ألتقط الصور في المرات القادمة

...

تسلميلي حبيبة قلبي، حتى أنا أحببت صور الأمطار

أخجلتني بلطافة كلماتك حبيبتي ربي يحميكِ

أنتِ الحلا كله يا لؤلؤتي الجميلة

آمين آمين آمين وإياكِ عزيزتي

سيكون هناك المزيد بإذن الله

في أمان الله حبوبتي

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