قفص عصافير ~ من صنعي وحصري للمة

ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والله شغل رائع وجميل جداًفكرة جذع الشجرة داخل القفص فكرة مميزةتسلم ايديك اخي على وضع الطريقةبارك الله فيكم وجزاك الله خيراً