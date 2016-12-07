فهرس المواضيع المميزة ركن الحرف والمهن الحرة والمواهب

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أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,130
الإعجابات
58,599
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرحب بكم وبمواهبكم وبحرفكم التي تتقنونها

كل موضوع حصري مميز من انجاز صاحبه يتحصل على ختم التميز






ويوضع في هذا الفهرس تكريما لصاحبه

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أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,130
الإعجابات
58,599
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#2
آخر تعديل:
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.