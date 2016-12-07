فهرس المواضيع المميزة ركن الحرف والمهن الحرة والمواهب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



نرحب بكم وبمواهبكم وبحرفكم التي تتقنونها



كل موضوع حصري مميز من انجاز صاحبه يتحصل على ختم التميز











ويوضع في هذا الفهرس تكريما لصاحبه



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