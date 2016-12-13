



(( السنّةَُ التي تُوفي عنها رَسُولُ اللَّهِ ))



▪للإمــام أحمد بــن حنبل رحِـمُه اللّٰه

عن الحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الّربْعي، قَالَ: قَالَ لي أَحْمَدُ بنُ حَنبل - إمامُ أهلِ السُّنةِ والصابرُ تحت المِحنةِ :-



أَجْمعَ تسعون رجلاً من التابعين

▫وأَئمةِ المسلمين،

▫وأَئمةِ السلف،

▫وفُقهاءِ الأمصارِ



▪عَلَى أنّ السُّنةَ التي تُوفي عنها

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :-



1⃣ أولها: الرِّضا بقضاء اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، والتسليم لأمره، والصبر عَلَى حكمه، والأخذ بما أمر اللَّه به، والإنتهاء عما نهي اللَّه عنه .

2⃣ والإيمان بالقدر خيره وشره .

3⃣ وترك المراء والجدال فِي الدين .

4⃣ والمسح عَلَى الخفين .

5⃣ والجهاد مع كل خليفة، بَر وفاجر .

6⃣ والصلاة عَلَى من مات من أهل القبلة .

7⃣ والإيمان:

▫ قول، وعمل،

▫يزِيد بالطاعة،

▫ وينقص بالمعصية .



8⃣ والقرآن:

▫كلام اللَّه،

▫منزل عَلَى قلب نبيه مُحَمَّد ﷺ.

▫غير مخلوق من حيثما تلى.



9⃣ والصبر تحت لواء السلطان عَلَى ما كان فيه من عدل، أو جور .



وأن لا نخرج عَلَى الأمراء بالسيف،

وإن جاروا .



1⃣1⃣ وأن لا نكفر أحداً من أهل التوحيد، وإن عملوا الكبائر .



2⃣1⃣ والكف عما شجر بين أصحاب رَسُول اللَّهِ ﷺ .



3⃣1⃣ وأفضل الناس، بعد رَسُول اللَّهِ ﷺ:



▫ أبو بكر رضي الله عنه ،

▫ وعمر رضي الله عنه ،

▫ وعثمان رضي الله عنه ،

▫ وعلي ابن عم رَسُول اللَّهِ ﷺ .

4⃣1⃣ والترحم عَلَى:

↙ جميع أصحاب رَسُول اللَّهِ ﷺ،

↙ وعلى أولاده،

↙ وأزواجه،

↙ وأصهاره، رضوان اللَّه عليهم أجمعين.



فهذه السُّن



▫ الزموها تَسلموا،

▫ أخْذُها هُدى،

▫ وتَرْكُها ضَلالة.



المصدر :

طبقات الحنابلة؛ ج: (1) ص (130-131)

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