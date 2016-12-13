السنّةَُ التي تُوفي عنها رَسُولُ اللَّهِ

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة أبو هريرة موسى المسيلي, ‏13 ديسمبر 2016.

  1. أبو هريرة موسى المسيلي

    أبو هريرة موسى المسيلي :: عضو متألق ::

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    (( السنّةَُ التي تُوفي عنها رَسُولُ اللَّهِ ))

    ▪للإمــام أحمد بــن حنبل رحِـمُه اللّٰه
    عن الحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الّربْعي، قَالَ: قَالَ لي أَحْمَدُ بنُ حَنبل - إمامُ أهلِ السُّنةِ والصابرُ تحت المِحنةِ :-

    أَجْمعَ تسعون رجلاً من التابعين
    ▫وأَئمةِ المسلمين،
    ▫وأَئمةِ السلف،
    ▫وفُقهاءِ الأمصارِ

    ▪عَلَى أنّ السُّنةَ التي تُوفي عنها
    رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :-

    1⃣ أولها: الرِّضا بقضاء اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، والتسليم لأمره، والصبر عَلَى حكمه، والأخذ بما أمر اللَّه به، والإنتهاء عما نهي اللَّه عنه .
    2⃣ والإيمان بالقدر خيره وشره .
    3⃣ وترك المراء والجدال فِي الدين .
    4⃣ والمسح عَلَى الخفين .
    5⃣ والجهاد مع كل خليفة، بَر وفاجر .
    6⃣ والصلاة عَلَى من مات من أهل القبلة .
    7⃣ والإيمان:
    ▫ قول، وعمل،
    ▫يزِيد بالطاعة،
    ▫ وينقص بالمعصية .

    8⃣ والقرآن:
    ▫كلام اللَّه،
    ▫منزل عَلَى قلب نبيه مُحَمَّد ﷺ.
    ▫غير مخلوق من حيثما تلى.

    9⃣ والصبر تحت لواء السلطان عَلَى ما كان فيه من عدل، أو جور .

    وأن لا نخرج عَلَى الأمراء بالسيف،
    وإن جاروا .

    1⃣1⃣ وأن لا نكفر أحداً من أهل التوحيد، وإن عملوا الكبائر .

    2⃣1⃣ والكف عما شجر بين أصحاب رَسُول اللَّهِ ﷺ .

    3⃣1⃣ وأفضل الناس، بعد رَسُول اللَّهِ ﷺ:

    ▫ أبو بكر رضي الله عنه ،
    ▫ وعمر رضي الله عنه ،
    ▫ وعثمان رضي الله عنه ،
    ▫ وعلي ابن عم رَسُول اللَّهِ ﷺ .
    4⃣1⃣ والترحم عَلَى:
    ↙ جميع أصحاب رَسُول اللَّهِ ﷺ،
    ↙ وعلى أولاده،
    ↙ وأزواجه،
    ↙ وأصهاره، رضوان اللَّه عليهم أجمعين.

    فهذه السُّن

    ▫ الزموها تَسلموا،
    ▫ أخْذُها هُدى،
    ▫ وتَرْكُها ضَلالة.

    المصدر :
    طبقات الحنابلة؛ ج: (1) ص (130-131)
     
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    أبو هريرة موسى المسيلي, ‏13 ديسمبر 2016
    #1
  2. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو فعّال ::

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    بارك الله فيك وجزاكَ الله خيرًا

    9⃣ والصبر تحت لواء السلطان عَلَى ما كان فيه من عدل، أو جور .
    وأن لا نخرج عَلَى الأمراء بالسيف،
    وإن جاروا .

    الى أن هذه المعضلة هيا سبب
    كثير ما يحدث في الأمة العربية الإسلامية :cry:
    اللهم أهدينا الى الحق حق نتبعه
    وأعفوا عنا وأرحمنا
    وتوفنا ونحنُ مسلمين
     
    السحاب العابر, محمد عبد الجليل, أسير نفسي و 1 آخرون معجبون بهذا.
    العَنْقَاءُ, ‏26 ديسمبر 2016
    #2
  3. أسير نفسي

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    بارك الله فيك
     
    محمد عبد الجليل, السحاب العابر و العَنْقَاءُ معجبون بهذا.
    أسير نفسي, ‏29 ديسمبر 2016
    #3
  4. محمد عبد الجليل

    محمد عبد الجليل :: عضو منتسِب ::

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    بارك اله الله فيك
     
    هديل الرحمن معجب بهذا.
    محمد عبد الجليل, ‏5 جانفي 2017
    #4
  5. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    اذا كان الحاكم ديكتاتوري و طاغية و خائن لبلده مع اسرائيل و يجوع شعبه فكيف نصبر عليه ، والاسلام يحارب كل هذه الصفات
     
    العَنْقَاءُ, دعاء الجنات و محمد عبد الجليل معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏7 جانفي 2017
    #5
  6. محمد عبد الجليل

    محمد عبد الجليل :: عضو منتسِب ::

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    amin ya rabi
     
    محمد عبد الجليل, ‏7 جانفي 2017
    #6
  7. lamcool

    lamcool :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك وجزاكَ الله خيرًا
     
    lamcool, ‏13 جانفي 2017
    #7
  8. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
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    9⃣ والصبر تحت لواء السلطان عَلَى ما كان فيه من عدل، أو جور .

    وأن لا نخرج عَلَى الأمراء بالسيف،
    وإن جاروا .

    أين مسلمو اليوم من هاته المقولة الله ينتقم كل من دعى الى الفتنة ببلاد المسلمين
    بارك الله فيك ع الطرح
     
    حكاية قمر, ‏13 جانفي 2017
    #8
  9. Abd Ellatif erti

    Abd Ellatif erti :: عضو مُشارك ::

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    الرِّضا بقضاء اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، والتسليم لأمره، والصبر عَلَى حكمه، والأخذ بما أمر اللَّه به، والإنتهاء عما نهي اللَّه عنه
    مشاء الله
     
    Abd Ellatif erti, ‏13 جانفي 2017
    #9
  10. chenwi14

    chenwi14 :: عضو منتسِب :: بائع عملات معتمد

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    جازاك الله خيرا
     
    chenwi14, ‏22 جانفي 2017
    #10
  11. mi223

    mi223 :: عضو منتسِب ::

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    بارك اله الله فيك
     
    mi223, ‏27 جانفي 2017
    #11
  12. غزاوية و افتخر

    غزاوية و افتخر :: عضو مُشارك ::

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    غزاوية و افتخر, ‏11 فيفري 2017
    #12
  13. عبد العليم عثماني

    عبد العليم عثماني :: عضو مُتميز ::

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    بارك الله فيك
     
    Abdelkarim latreche معجب بهذا.
    عبد العليم عثماني, ‏3 مارس 2017
    #13
  14. @abdelkader

    @abdelkader :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك جزاك الله كل خير وعلم نافع .
     
    @abdelkader, ‏5 مارس 2017
    #14
  15. هديل الرحمن

    هديل الرحمن :: عضو مُشارك ::

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    جزاك الله كل الخير
     
    هديل الرحمن, ‏12 أفريل 2017
    #15
  16. Abdelkarim latreche

    Abdelkarim latreche :: عضو منتسِب ::

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    Abdelkarim latreche, ‏17 أفريل 2017
    #16
  17. samiha_samah

    samiha_samah :: عضو منتسِب ::

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    بارك الله فيك
     
    samiha_samah, ‏23 أفريل 2017
    #17
  18. ميمي مرام

    ميمي مرام :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك و جزاك كل خير
     
    ميمي مرام, ‏9 ماي 2017
    #18
  19. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    جزاك الله خيرا
     
    مشاغب, ‏16 ماي 2017 على 10:14
    #19