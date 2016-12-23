تحضير درس كولومبس والبحر (لغة عربية - ثالثة متوسط)

الفكرة العامة : كريستوف كولومبوس بحار محنك ومغامر شجاع حقق مبتغاه بفضل عزمه وثباته. الافكار الجزئية : 1)-اقلاع السفن الثلاث من ميناء "بالوس" لتنفيذ مشروع الهند الغربية بقيادة كولومبوس . 2)-طول الرحلة بعث الذعر والضجر في قلوب البحارة ودفعهم الى التمرد على قائدهم . 3)-كولومبوس لم يتخل عن حلمه رغم الحاح اعوانه على الرجوع وينال مراده بفضل صبره ورباطة جاشه . المغزى : "اصبر ايها العبد اللبيب لعلك بعد صبرك تصيب" ' تغرب عن الاوطان في طلب العلى وسافر ففي الاسفار خمس فوائد تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وادب وصحبة ماجد '