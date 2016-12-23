تحضير درس كولومبس والبحر (لغة عربية - ثالثة متوسط)

الموضوع في 'منتدى سنة ثالثة متوسط' نشر بواسطة LINA NONA, ‏23 ديسمبر 2016.

  1. LINA NONA

    LINA NONA :: عضوية محظورة ::

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    الفكرة العامة :
    كريستوف كولومبوس بحار محنك ومغامر شجاع حقق مبتغاه بفضل عزمه وثباته.

    الافكار الجزئية :
    1)-اقلاع السفن الثلاث من ميناء "بالوس" لتنفيذ مشروع الهند الغربية بقيادة كولومبوس .
    2)-طول الرحلة بعث الذعر والضجر في قلوب البحارة ودفعهم الى التمرد على قائدهم .
    3)-كولومبوس لم يتخل عن حلمه رغم الحاح اعوانه على الرجوع وينال مراده بفضل صبره ورباطة جاشه .

    المغزى :
    "اصبر ايها العبد اللبيب لعلك بعد صبرك تصيب"
    ' تغرب عن الاوطان في طلب العلى
    وسافر ففي الاسفار خمس فوائد
    تفريج هم واكتساب معيشة
    وعلم وادب وصحبة ماجد '
     
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    LINA NONA, ‏23 ديسمبر 2016
    #1
  2. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    بارك الله فيك
     
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    Asseli Queen, ‏23 ديسمبر 2016
    #2
  3. LINA NONA

    LINA NONA :: عضوية محظورة ::

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    LINA NONA, ‏23 ديسمبر 2016
    #3
  4. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    جزاك الله خيراااااااااااااااااااااااااا
     
    جيهان جوجو معجب بهذا.
    الفتى المغامر, ‏23 ديسمبر 2016
    #4
  5. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفات

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    عالمي الخاص^^
    جزاك الله خيرا
    بالتوفيق والنجاح للجميع^^
     
    جيهان جوجو, ‏28 ديسمبر 2016
    #5
  6. sara fares

    sara fares :: عضو منتسِب ::

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    شكرااااااااااااااااااااااااااااااا
     
    sara fares, ‏28 فيفري 2017 على 13:01
    #6