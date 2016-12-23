شـَـخـْـص ْ مـَـَـَـا . . !

cosette

cosette

:: مرشحة للإشراف ::
طاقم المرشحين للإشراف
#1
إنضم
12 مارس 2016
المشاركات
4,028
الإعجابات
7,966
النقاط
691
الإقامة
AtlãnTã
الجنس
أنثى
#1
شـَـخـْـص ْ مـَـَـَـا . . !
شـَـخـْـص ْ مـَـَـَـا . . !

مسَـائكم . . صباحكم

طٌهرٍ يُعآنق قلوُبكم الطاهره . .



مسَاحه لي وَلكَمْ انتمَ أيضْا لتعُـبروُنَ لنا ما يجـوُلْ بخاطرٍكْم . .



شخصً مَا




شخصْ مَا . . تعد الثوُانيْ ل تلقآه . . (=

شخصْ مَا . . تشعر ب الجنوُنَ الحقيقيْ ب حضرٍتهِ !

شخصْ ما . . مشْشاعرٍكْ مسُسخّره لهِ وُحده . . ^^

شخصْ مَا . . هوُ كلُ اهتمَآمكْ !

شخصْ مَا . . عند مروُر طيفهٍ فقط يجُعلكَ تطيرٍ فرٍحاً . . وُحتىْ لوُ كانَ مُجرّد خيآلْ

شخصْ مَا : رٍسَمته فيْ خيالكَ بِ إتقانْ.. احتفظتْ به ل نفسَك وُصدّقتْ انهِ حقيقهٍ وُب قربكْ <>

شخصْ مَا : غآبْ وُ غآبتَ معهِ الإبتسَآمة . . : (




شخصْ مَا : آحتيآجي لها الآن يفوق كُل الإحتيآجآت ()






شخصْ مَا . . !

ينتظرٍ تواجد اناس وردودها

كونوآ بآلقرب احبتي
 
cosette

cosette

:: مرشحة للإشراف ::
طاقم المرشحين للإشراف
#2
إنضم
12 مارس 2016
المشاركات
4,028
الإعجابات
7,966
النقاط
691
الإقامة
AtlãnTã
الجنس
أنثى
#2
شخص ما أحتاجـــــــه بلقرب مني فكان
 
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