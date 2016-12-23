cosette
:: مرشحة للإشراف ::
طاقم المرشحين للإشراف
- إنضم
- 12 مارس 2016
- المشاركات
- 4,028
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- 7,966
- النقاط
- 691
- الإقامة
- AtlãnTã
- الجنس
- أنثى
شـَـخـْـص ْ مـَـَـَـا . . !
شـَـخـْـص ْ مـَـَـَـا . . !
مسَـائكم . . صباحكم
طٌهرٍ يُعآنق قلوُبكم الطاهره . .
مسَاحه لي وَلكَمْ انتمَ أيضْا لتعُـبروُنَ لنا ما يجـوُلْ بخاطرٍكْم . .
شخصً مَا
شخصْ مَا . . تعد الثوُانيْ ل تلقآه . . (=
شخصْ مَا . . تشعر ب الجنوُنَ الحقيقيْ ب حضرٍتهِ !
شخصْ ما . . مشْشاعرٍكْ مسُسخّره لهِ وُحده . . ^^
شخصْ مَا . . هوُ كلُ اهتمَآمكْ !
شخصْ مَا . . عند مروُر طيفهٍ فقط يجُعلكَ تطيرٍ فرٍحاً . . وُحتىْ لوُ كانَ مُجرّد خيآلْ
شخصْ مَا : رٍسَمته فيْ خيالكَ بِ إتقانْ.. احتفظتْ به ل نفسَك وُصدّقتْ انهِ حقيقهٍ وُب قربكْ <>
شخصْ مَا : غآبْ وُ غآبتَ معهِ الإبتسَآمة . . : (
’
شخصْ مَا : آحتيآجي لها الآن يفوق كُل الإحتيآجآت ()
’
شخصْ مَا . . !
ينتظرٍ تواجد اناس وردودها
كونوآ بآلقرب احبتي
شـَـخـْـص ْ مـَـَـَـا . . !
مسَـائكم . . صباحكم
طٌهرٍ يُعآنق قلوُبكم الطاهره . .
مسَاحه لي وَلكَمْ انتمَ أيضْا لتعُـبروُنَ لنا ما يجـوُلْ بخاطرٍكْم . .
شخصً مَا
شخصْ مَا . . تعد الثوُانيْ ل تلقآه . . (=
شخصْ مَا . . تشعر ب الجنوُنَ الحقيقيْ ب حضرٍتهِ !
شخصْ ما . . مشْشاعرٍكْ مسُسخّره لهِ وُحده . . ^^
شخصْ مَا . . هوُ كلُ اهتمَآمكْ !
شخصْ مَا . . عند مروُر طيفهٍ فقط يجُعلكَ تطيرٍ فرٍحاً . . وُحتىْ لوُ كانَ مُجرّد خيآلْ
شخصْ مَا : رٍسَمته فيْ خيالكَ بِ إتقانْ.. احتفظتْ به ل نفسَك وُصدّقتْ انهِ حقيقهٍ وُب قربكْ <>
شخصْ مَا : غآبْ وُ غآبتَ معهِ الإبتسَآمة . . : (
’
شخصْ مَا : آحتيآجي لها الآن يفوق كُل الإحتيآجآت ()
’
شخصْ مَا . . !
ينتظرٍ تواجد اناس وردودها
كونوآ بآلقرب احبتي