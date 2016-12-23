شـَـخـْـص ْ مـَـَـَـا . . !

شـَـخـْـص ْ مـَـَـَـا . . !



مسَـائكم . . صباحكم



طٌهرٍ يُعآنق قلوُبكم الطاهره . .







مسَاح ه لي وَلكَمْ انتمَ أيضْا لتعُـبروُنَ لنا ما يجـوُلْ ب خاطرٍكْم . .





. .يُعآنق قلوُبكم الطاهره . .ه لي وَلكَمْ انتمَ أيضْا لتعُـبروُنَ لنا ما يجـوُلْ ب

شخصً مَا









شخصْ مَا . . تعد الثوُانيْ ل تلقآه . . (=



شخصْ مَا . . تشعر ب الجنوُنَ الحقيقيْ ب حضرٍتهِ !



شخصْ ما . . مشْشاعرٍكْ مسُسخّره لهِ وُحده . . ^^



شخصْ مَ ا . . هوُ كلُ اهتمَآمكْ !



شخصْ مَ ا . . عند مروُر طيفهٍ فقط يجُعلكَ تطيرٍ فرٍحاً . . وُحتىْ لوُ كانَ مُجرّد خيآلْ



شخصْ مَ ا : رٍسَمته فيْ خيالكَ بِ إتقانْ.. احتفظتْ به ل نفسَك وُصدّقتْ انهِ حقيقهٍ وُب قربكْ <>



شخصْ مَا : غآبْ وُ غآبتَ معهِ الإبتسَآمة . . : (



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شخصْ مَ ا : آحتيآجي لها الآن يفوق كُل الإحتيآجآت ()



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شخصْ مَا . . !