الجزء الثاني من رسوماتي ^^

السلام عليكــم أهل لمّتي الكرام واسعد الله أوقاتكم نتمنى تكونو كامل بخير وبصحة وعافية سبق ووضعت الجزء الاول من رسوماتي وكانت محصورة في الخضر والفواكه وسميتها بسوق اللمة هيا اليوم قررت ندير تنويع في الرسومات باه ماتتعاندش عليا سرسورة وتحل قدامي وتهربلي الزبائن (غير نضحك سرسورتي) المهم هزيت الاقلام تاعي وجبتلكم 5 رسمات مختلفة اكيييد ماش محترفة بصح هي تعبير على حالتي النفسية وماكانش لي نشاركهم من غير ناس لمتي راني صغرت الصور باه يجيوكم ساهلين في التصفح وان شاء الله يعجبوكم مالا بسم الله مع أول رسمة "لافلور" ههه الزهرة الجميلة نتمنى تعجبكم وهنا الصورة زعما أقرب الرسمة الثانية وهي "البيضة" دايما كنت متمنية نرسم بيضة المشكل رسمتها وحصلت هههه لأنو ماعنديش اللون الابيض باه نلون بيه بياض البيضة بصح ختكم ذكية اعتمدت على الظل برك غير باه ماتفسدش الرسمة ههه نتمنى تعجبكم مع ثالث رسمة وهي قلادة فيها حبة لؤلؤ البنات لي تحب تروح للعرس نسلفهالها هههه ان شاء الله تعجبكم والرسمة الرابعة هي ورقة شجر مع قطرات الندى نتمنى تعجبكم وهنا الصورة اقرب أما الرسمة الاخيرة وهي هدية لكل من مر من هنا "كاب كيك" هو معوق شوي مسكين بصح معليش هههه نتنى يعجبكم هادي كانت رسوماتي المتواضعة نتمنى تعجبكم واذا اي انتقادات اكيد نقبلها بصدر رحب شكرا مسبقا لكل من مر من هنا ربي يوفقكم وان شاء الله يكون عام 2017 عام خير عليكم اتهلاو في رواحكم سلاااام