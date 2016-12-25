الجزء الثاني من رسوماتي ^^

ياااا عمري

غيرتيني نوض نرسم

بصح هاذي شحال ما رسمتش

انا عندي هواية و معرفتش كيفاش ننميها

اساسيات الرسم منعرفهاش

نحكم ورقه و نحط حدايا صورة و نبدا نشخبط كيما جات جات(وحدة منهم الصورة الشخصية بصح راه فيها تعديل)

تقدري تقولي نشوف حاجة و نجرب ننسخها