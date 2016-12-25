الجزء الثاني من رسوماتي ^^

الموضوع في 'منتدى الفن التشكيلي والرسم' نشر بواسطة لؤلؤة قسنطينة, ‏25 ديسمبر 2016.

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  1. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    السلام عليكــم أهل لمّتي الكرام
    واسعد الله أوقاتكم
    نتمنى تكونو كامل بخير وبصحة وعافية
    سبق ووضعت الجزء الاول من رسوماتي وكانت محصورة في الخضر والفواكه وسميتها بسوق اللمة هيا اليوم قررت ندير تنويع في الرسومات باه
    ماتتعاندش عليا سرسورة وتحل قدامي وتهربلي الزبائن :LOL:(غير نضحك سرسورتي)
    المهم هزيت الاقلام تاعي وجبتلكم 5 رسمات مختلفة اكيييد ماش محترفة بصح هي تعبير على حالتي النفسية وماكانش لي نشاركهم من غير ناس لمتي
    راني صغرت الصور باه يجيوكم ساهلين في التصفح وان شاء الله يعجبوكم
    مالا بسم الله

    مع أول رسمة "لافلور" ههه الزهرة الجميلة نتمنى تعجبكم

    [​IMG]
    وهنا الصورة زعما أقرب

    [​IMG]
    الرسمة الثانية وهي "البيضة"
    دايما كنت متمنية نرسم بيضة المشكل رسمتها وحصلت هههه لأنو ماعنديش اللون الابيض باه نلون بيه بياض البيضة
    بصح ختكم ذكية :giggle: اعتمدت على الظل برك غير باه ماتفسدش الرسمة ههه
    نتمنى تعجبكم

    [​IMG]

    مع ثالث رسمة وهي قلادة فيها حبة لؤلؤ
    البنات لي تحب تروح للعرس نسلفهالها هههه
    ان شاء الله تعجبكم

    [​IMG]

    والرسمة الرابعة هي ورقة شجر مع قطرات الندى
    نتمنى تعجبكم

    [​IMG]
    وهنا الصورة اقرب

    [​IMG]
    أما الرسمة الاخيرة وهي هدية لكل من مر من هنا
    "كاب كيك"
    هو معوق شوي مسكين بصح معليش هههه
    نتنى يعجبكم

    [​IMG]
    هادي كانت رسوماتي المتواضعة نتمنى تعجبكم
    واذا اي انتقادات اكيد نقبلها بصدر رحب
    شكرا مسبقا لكل من مر من هنا ربي يوفقكم وان شاء الله يكون عام 2017 عام خير عليكم
    اتهلاو في رواحكم
    سلاااام
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏25 ديسمبر 2016
    #1
  2. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
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    السلام عليكم
    وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو
    مشاء الله
    صور رائعة جدا اختي مريم
    بارك الله فيك
    واصلي و لا تحرمينا من الجديد
    احــــــــــــــراف + ابــــــــــــــدآع
    روعــــــــــــــة
    بالتوفيق
     
    السحاب العابر و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏25 ديسمبر 2016
    #2
  3. (الصياد)

    (الصياد) :: عضو مُشارك ::

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    الرسمات راائعة

    شكراا لمشاكرتنا اياها
    بارك الله فيك
     
    السحاب العابر و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
    (الصياد), ‏25 ديسمبر 2016
    #3
  4. ام راس يابس

    ام راس يابس :: عضو مُشارك ::

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    ياااا عمري
    غيرتيني نوض نرسم
    بصح هاذي شحال ما رسمتش
    انا عندي هواية و معرفتش كيفاش ننميها
    اساسيات الرسم منعرفهاش
    نحكم ورقه و نحط حدايا صورة و نبدا نشخبط كيما جات جات(وحدة منهم الصورة الشخصية بصح راه فيها تعديل)
    تقدري تقولي نشوف حاجة و نجرب ننسخها
     
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
    ام راس يابس, ‏25 ديسمبر 2016
    #4
  5. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اهلا اسومتي واش احوالك لاباس؟
    الله يحفظك حبيبتي على التشجيع عيونك لي شابة ونتي لي شابة
    ومرورك أجمل وأروع
    وبارك فيكِ الرحمن الزينة تاعي ربي يوفقك ويحميك
    ومازالني غير مبتدئة والله الاحتراف بعيييد بزاف
    كرا لكرم مرورك حبوبتي ربي يوفقك ويحميك
    تحياتي
     
    السحاب العابر معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏25 ديسمبر 2016
    #5
  6. ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي :: عضو شرفي ::

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    :Love::Love: سلام عليكم
    ماشاء الله يا فنانة
    رسومات توووب يسخفو كاامل
    ههه خاصة البيضة المسلوقة رووعة :Love:
    يعطيك الصحه الزينه
    دووم الابداع ولا تحرمينا اي جديد
    كوني بخير يا مبدعه :giggle::Love:
    سلام
     
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    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏25 ديسمبر 2016
    #6
  7. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    اهلا بيك اخي نورتنا بمرورك العطر
    الله يحفظك وبارك فيك الرحمن وجزاك خيراً
    والرسومات بسيطة جدا مروركم ما زادها جمالا
    شكرا على كرم المرور
    تحياتي
     
    (الصياد) و السحاب العابر معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏25 ديسمبر 2016
    #7
  8. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    روعة
    ماشاء الله
     
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
    السحاب العابر, ‏25 ديسمبر 2016
    #8
  9. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    اهلا بيك حبيبتي نورتيني بمرورك العطر
    ههههه والله الرسم يسخف صح، انا كنت نرسم وجوه الناس والحيوانات لكن من تأكدت بلي حرام
    ماعدتش نرسمهم عدت نرسم غير الطبيعة برك والاشياء
    واذا الصورة الشخصية من رسمك راهي هااايلة الله يبارك خير من تاعي
    وحتى انا مانعرفش اساسيات الرسم هههه يعني من الصغر نخربش برك ونقلد كيما قلتيها
    شكرا غاليتي على كرم المرور ربي يحميك ويوفقك ونمنى نشوف رسوماتك حتى نتي هنا :giggle:
    تحياتي
     
    ام راس يابس معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏25 ديسمبر 2016
    #9
  10. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اهلا اهلا بمنافستي وبحبيبتي وبسرسورتي نورتيني غاليتي
    الله يحفظك الزينة تاعي اصلا كي نسمع الشكر تاعك نحشم ههه
    راكي رسامة ماشاء الله واحسن مني ;)
    يا البيضة المسلوقة هاديك رسمتها وحصلت هههه كنت رايحة نرميها على وجه الاصفر تاعها كملت :LOL:
    الله يحفظك رسامتنا الجميلة ربي يهنيك ويحميك
    ننتظر جديدك غاليتي
    شكرا على كرم مرورك ربي يحفظك
    تحياتي
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏25 ديسمبر 2016
    #10
  11. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    اهلا بيك اخي نورتنا بمرورك
    شكرا على التشجيع مرورك اجمل :)
    شكرا على كرم المررو ربي يهنيك
    تحياتي
     
    السحاب العابر معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏25 ديسمبر 2016
    #11
  12. ام راس يابس

    ام راس يابس :: عضو مُشارك ::

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    في دارنا
    رسوماتي حدا تاوعك ميبانوش ڨاع
    يحشمو كون نحطهم هنا
    نتي تعرفي تتحكمي فالظل ..انا خاطيني
     
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
    ام راس يابس, ‏25 ديسمبر 2016
    #12
  13. AmiR@RoRo

    AmiR@RoRo :: نجمة اللمة ::

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    السلآم عليكم
    رسومات حطة وتقولينا بسيطة تبعدي فالعين زعما هه
    اصلا الجمال فالبساطة صديقتي ;)
    يعطيك الصحة الزينة
     
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
    AmiR@RoRo, ‏25 ديسمبر 2016
    #13
  14. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    لا بالعكس راني نشوف مشروع رسامة ناجحة ان شاء الله
    لازم ترسمي وتجيبيلنا نشوفو ;) نحب نتفرج على الرسومات
    يووو قاتلك يحشمو هههه على شوي خربشات :p اكيد رسماتك احلى عزيزتي
    وراني ننتظرهم بفارغ الصبر
    بالتوفيق ان شاء الله
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏26 ديسمبر 2016
    #14
  15. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اهلا امورتي اهلا بالزينة تاعي واش راكي لاباس؟
    هههههه خايفة من عينين خويا مالك :LOL: غير نضحك برك
    ربي يحفظك الزينة تاعي عيونك لي شابين ووجودك اجمل والله
    شكرا على تشجيعك حبيبتي وعلى كرم المرور ربي يهنيك
    تحياتي
     
    AmiR@RoRo معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏26 ديسمبر 2016
    #15
  16. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    ما شاء الله عليكِ حبيبتي @لؤلؤة قسنطينة ، الرسمات جميلة جداً ومتقنة بالإضافة الى كونها ثلاثية الأبعاد
    أنتِ رائعة، سلمت أناملك حبيبتي
    أتمنى أن اشاهد المزيد من رسومك المميزة
    بوركتِ
     
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
    سكون الفجر, ‏26 ديسمبر 2016
    #16
  17. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    أهلا بالغالية سكون نورتيني بمرورك العطر حبيبة قلبي
    الله يحفظك ويحميك عيونك لي حلوة وتواجدك احلى
    وأنتِ اروع غاليتي حشمتيني :giggle: والله رسوماتي المتواضعة ماتحتاج كل هاد المدح
    ان شاء الله غاليتي رايحة نحاول كل مرة نجيبلكم الجديد لا كتب ربي
    شكرا لكرم المرور حبيبتي ربي يهنيك ويوفقك
    تحياتي
     
    سكون الفجر معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏26 ديسمبر 2016
    #17
  18. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    الله يبارك اختي
    رسوماتكي جميلة
    جدا
     
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
    Asseli Queen, ‏26 ديسمبر 2016
    #18
  19. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    كوكب زمردة
    يعطيك الصحة
    ولله رووعة
     
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
    صمت المشاعر, ‏26 ديسمبر 2016
    #19
  20. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    اهلا بيك حبيبتي نورتيني بمرورك العطر والرائعة
    الله يحفظك ويبارك فيك عيونك هي الجميلة :giggle:
    شكرا ختي على كرم مرورك وعلى تشجيعك ربي يهنيك غاليتي
    تحياتي
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏26 ديسمبر 2016
    #20
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