تحضير درس القبعات الزرق جنود في خدمة السلم للسنة الرابعة متوسط

الفتى المغامر
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الفكرة العامة :
القبعات الزرق نعم الجنود خدموا ومازالوا يخدمون السلم في اطار حفظ وحرص على استقرار الدول
الافكار الاساسية:
1-الجنود الامميون قوة مسلحة لهيئة الامم وظيفتهم حفظ السلم في العالم
2-القبعات الزرق رجال ياثرون ولا يتاثرون متواجدون في قلب النزاعات والازمات في مناطق مختلفة
3-سعي رجال قبعات الزرق في توسيع اطار السلم وتضحيتهم من اجل الانسانية مما جعلهم يتميزون عن باقي الجنود
المغزى العام :
من يكون همة خدمة الناس لا يبالي بالصعوبات التي تتعرض له
القبعات الزرق نعم الجنود خدموا ومازالوا يخدمون السلم في اطار حفظ وحرص على استقرار الدول
الافكار الاساسية:
1-الجنود الامميون قوة مسلحة لهيئة الامم وظيفتهم حفظ السلم في العالم
2-القبعات الزرق رجال ياثرون ولا يتاثرون متواجدون في قلب النزاعات والازمات في مناطق مختلفة
3-سعي رجال قبعات الزرق في توسيع اطار السلم وتضحيتهم من اجل الانسانية مما جعلهم يتميزون عن باقي الجنود
المغزى العام :
من يكون همة خدمة الناس لا يبالي بالصعوبات التي تتعرض له