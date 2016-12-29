تحضير درس القبعات الزرق جنود في خدمة السلم للسنة الرابعة متوسط

الفكرة العامة :

القبعات الزرق نعم الجنود خدموا ومازالوا يخدمون السلم في اطار حفظ وحرص على استقرار الدول



الافكار الاساسية:

1-الجنود الامميون قوة مسلحة لهيئة الامم وظيفتهم حفظ السلم في العالم

2-القبعات الزرق رجال ياثرون ولا يتاثرون متواجدون في قلب النزاعات والازمات في مناطق مختلفة

3-سعي رجال قبعات الزرق في توسيع اطار السلم وتضحيتهم من اجل الانسانية مما جعلهم يتميزون عن باقي الجنود



المغزى العام :

من يكون همة خدمة الناس لا يبالي بالصعوبات التي تتعرض له ​