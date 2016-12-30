أبريئة تريدني على أنغام قلبك راقصة

أم عاصفة هوجاء تأخذك حيثما تسير

أراقصة على محراب حبك ثم هاربة

أم عابدة أهوائك مثلما أنت تريد

أمجنونة تختار غير مبالية بثوراتك

أم ساحرة تغازل بعينيها و برموشها تصيد

عجبا ياكاتب تتحدى عفيفة

و أنت تعلم أنها ليست على أهوائك تسير

فلك أن تبارزها اليوما أو غدا

و لكن تذكر أنك ستعلن خسارتك اليوم أو في غد قريب