غرور أنثى

sanaya

sanaya

:: عضو متألق ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
3,093
النقاط
991
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
أبريئة تريدني على أنغام قلبك راقصة
أم عاصفة هوجاء تأخذك حيثما تسير
أراقصة على محراب حبك ثم هاربة
أم عابدة أهوائك مثلما أنت تريد
أمجنونة تختار غير مبالية بثوراتك
أم ساحرة تغازل بعينيها و برموشها تصيد
عجبا ياكاتب تتحدى عفيفة
و أنت تعلم أنها ليست على أهوائك تسير
فلك أن تبارزها اليوما أو غدا
و لكن تذكر أنك ستعلن خسارتك اليوم أو في غد قريب
 
فارس البوح

فارس البوح

:: عضو مُتميز ::
إنضم
21 ماي 2016
المشاركات
606
النقاط
51
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
وها أنتِ من جديد.. أختي مريم..
جعلتِ الحرف يتأرجح.. على نبض قلبكِ الجميل..
نثرت الإبداع بكلّ بساطة.. فرسم قلمك حروفا أخّاذة..
هل أقول أنتِ إحساس المعاني..؟
أم أقول المعاني هي من إحساسكِ..؟
لا أعرف..!!^^
كل ما أعرفه أنّكِ كتبت.. فأزهر هاهنا الإبداع..
لك كلّ احترامي وجل تقديري.. مع باقة ورد معطّرة..
تحياتي يا فاضلة.
 
sanaya

sanaya

:: عضو متألق ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
3,093
النقاط
991
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
قال فارس البوح:
وها أنتِ من جديد.. أختي مريم..
جعلتِ الحرف يتأرجح.. على نبض قلبكِ الجميل..
نثرت الإبداع بكلّ بساطة.. فرسم قلمك حروفا أخّاذة..
هل أقول أنتِ إحساس المعاني..؟
أم أقول المعاني هي من إحساسكِ..؟
لا أعرف..!!^^
كل ما أعرفه أنّكِ كتبت.. فأزهر هاهنا الإبداع..
لك كلّ احترامي وجل تقديري.. مع باقة ورد معطّرة..
تحياتي يا فاضلة.
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شكرا شكرا شكرا يافارس والله مرورك هو الذي يضفي على صفحاتي رونقا وجمالا فلا حرمتني منه تحياتي
 
abdoudraw12

abdoudraw12

:: عضوية محظورة ::
إنضم
1 جانفي 2017
المشاركات
82
النقاط
21
محل الإقامة
مقيم
abdoudraw12، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين / استغلال المحادثات الخاصة بطريقة بذيئة وخاطئة وخادشة للحياء.
ليس المهم ان تمتلك وسائل كبيرة ... بل ان تصنع عظمة من اشياء صغيرة
قس على ذالك .. جمال ورنق ابداعاتك .. ارتقيت باحساسك .. ان تصنعي لحنا من كلماتك .. شجيا يطرب النفوس .. بهيا بحلة كلعروس
لا حُرمنا من جديدك

اخوك
 
sanaya

sanaya

:: عضو متألق ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
3,093
النقاط
991
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
قال abdoudraw12:
ليس المهم ان تمتلك وسائل كبيرة ... بل ان تصنع عظمة من اشياء صغيرة
قس على ذالك .. جمال ورنق ابداعاتك .. ارتقيت باحساسك .. ان تصنعي لحنا من كلماتك .. شجيا يطرب النفوس .. بهيا بحلة كلعروس
لا حُرمنا من جديدك

اخوك
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ولا حرمت أخي من هذا المرور الراقي على صفحاتي فألف شكر لك
 
D

djalilo

:: عضو منتسِب ::
إنضم
29 ديسمبر 2016
المشاركات
63
النقاط
503
العمر
32
محل الإقامة
وسط الجزائر
إذا اجتمع عند أنثى غرور .. وخام كلام
تأرجح القارئ بين متعة وحزن وشوق وخوف !
عجبا كيف تحسن المعاني عندك ركوب الحروف
أتعرفين ان نشوة الكلام تغمر قوما
ولها عند قوم .. وقع السيوف
ذاك صنيع لا تجيده كل أنثى
سوى من لها من سمت البتول
وشمس هموس تأبى اﻷفول !

شكرا على حرف تتنافس في التهامه كل الحواس
 
sanaya

sanaya

:: عضو متألق ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
3,093
النقاط
991
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
sanaya

sanaya

:: عضو متألق ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
3,093
النقاط
991
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
قال djalilo:
إذا اجتمع عند أنثى غرور .. وخام كلام
تأرجح القارئ بين متعة وحزن وشوق وخوف !
عجبا كيف تحسن المعاني عندك ركوب الحروف
أتعرفين ان نشوة الكلام تغمر قوما
ولها عند قوم .. وقع السيوف
ذاك صنيع لا تجيده كل أنثى
سوى من لها من سمت البتول
وشمس هموس تأبى اﻷفول !

شكرا على حرف تتنافس في التهامه كل الحواس
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و شكرا على مرورك و ردك الراقي
تحياتي يا أخي
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
11,292
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
كلمات من ذهب مرصعة بالمجوهرات و الماس مرشوشة بعبق الفضة و الياقوت بورك فيك
جعلها الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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