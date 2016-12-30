♥♥ممــــ اعجبني ـــــــــــــــــا♥♥

سَأَلَ الْمُغَفَّلُ ،

شَاعِرًا فَأَصَابَهُ ,,

غَثَيَانُ قَوْلٍ

وَالْكَلَامُ ارْتَابَهُ ..!



مَاذَا أَرُدُّ عَنِ

الْأَذَى ، وَأَنَا الذِّي ,,

قَدْ كُنْتُ لَيْثًا

بَارِزًا أَنْيَابَهُ ..!



مُتَنَبِّيٌ قَوْلِي

الْفَصِيحُ وَإِنَّهُ ،

صَعْبٌ عَلَيْكِ

{ صَغِيرَتِي إِعْرَابَهُ } ..!



مَاذَا أُجِيبُ , وَفِي

الْسُّكُوتِ إِجَابَةٌ

وَإِذِ السَّفِيهُ ،,

الصَّمْتُ ، عَنْهُ جَوَابَهُ ..!



يَا لَمَّةَ الْأَحْبَابِ

قَدْ شَعُثَ الْمُنَى

وَطَنِي يَمُوتُ

عَلَى ثَرَاهُ { شَبابَهُ ..!



وَيَدُ الْغَرِيبِ عَلَيْهِ

حُطَّتْ بَيْنَمَا ،

نَبَحَتْ عَلَى ,

أَهْلِيهِ فِيهِ ,{ كِلَابَهُ ..!؟



يَا أَيُّهَا التَّارِيخُ

قِفْ بِكَ لَحْظَةً

لَاتَرْسُمَنَّ الْأَهْلَ

حِينَ تَجَابَهُوا ,,!



{ فَحِرَابُهُمْ سَكْرَى

بِكُلِّ أَذِيَّةٍ

حُبًّا , فَأَخْطَأَتِ

الْمَكَانَ حِرَابَهُ } ..!



وَطَنِي مِنَ التَّزْوِيرِ ..

يُمْنَحُ دَائِمًا

حَقَّ التَّنَعُّمِ ،

بِالزُّهُورِ .. { ذُبَابَهُ ..!



وَأَنَا الْمُعَنَّى ، رَغْمَ

تَهْمِيشِي ، فَقَدْ ,,

أَفْقَدْتُ لِلْجِنِّ

الْعَصِيِّ { صَوَابَهُ ..!



وَسَكَنْتُ خَلْفَ

التِّيهِ أَحْمِلُ أَحْرُفِي ،

فَالشِّعْرُ بِالْمِرْصَادِ

{ يَشْحَذُ نَابَهُ ..!













يَسْ~