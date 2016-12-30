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الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة ملامح شاعر, ‏30 ديسمبر 2016.

  1. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏17 جانفي 2015
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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مسائكم معطرة بأريج الخزامى وشذى الورود

    اعضاء لمتنا الحبيبة
    [​IMG]
    كثير من الأعضاء الذين شاركونا احاسيسهم وتنفسنا حروف الإبداع معهم منهم من غاب عنا ومنهم من مازال يشاركنا أحاسيسه وابداعه
    وبقيت كتاباتهم تشهد لهم على روعة ما كتبوا
    ♥♥ممــــ اعجبني ـــــــــــــــــا♥♥

    صفحة ارتأينا نحن مشرفين قسم البوح مع إدارة المنتدى أن نتيحها لجميع رواد هذا القسم

    لتقتبسوا ما اعجبكم من خواطر الأعضاء

    مقطع من خاطرة راق لكم من ما كتبتم أنتم أو من كتابات أعضاء غائبين أو حاضرين ويعبر عن شعوركم

    خاطرة اعجبتكم كلها لإحياء ذكرى الغائبين

    الذين إن غابوا عن العين عن القلب ما غابوا
    [​IMG]
     
    Lovely ღ smile, aljentel, حكاية قمر و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ملامح شاعر, ‏30 ديسمبر 2016
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
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    من الشرق
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيك أخي فكرة رائعة

    من أروع ماكتب هذا القلم الذهبي
    الذي غاب عنا مؤخرا لكن حرفه ظل معنا
    بيّاع الورد
    لبستُ معطف الذكريات ذَاتَ حُلمٍ ’،
    وَ كَأنّي حمَلتُ القمَر بيَدٍ و اللّيلَ بِيَدٍ
    و ذهبت لأتسكع في أسواق المطر’،
    علنّي أجد ما يغسلني من وحل الماضي’،
    الذي بالكاد أستطيع حمله’،
    المثقل بالرموش المتعبة ,,
    صلت و جلت مُدن نفسي’،
    بحثا عن شيء جميل’،
    يروي صبري طاقة لتحمل ليال أخرى و فشلت ..
    فقط قطع ابتسامات يابسة
    أقنعة باهتة
    جراح معلقة على مشجب السهر
    و قبور أيام خلَت ،،
    غلطة
    وقعت عيني على قلبي
    وجدته نائما على حسن الظن بالغد ،
    فضحكت في ذهول
    و قلت : قم يا هذا
    ابتعد عن الأحلام و دع عنك الآمال
    فليس كل ما نحبه نحصل عليه
    و لا كل من نحبه يحبنا
    فالحب نفسه يمر بنا و لا يرانا
    في فجوة القدر سأكون تمثالا يواجه سخط الحياة بثيابِ باكية ,... !


     
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    أم ياسمينdz, ‏30 ديسمبر 2016
    #2
  3. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
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    وهــــــــم الرسالة
    #مقتبس من أول خاطرة في المنتدى jojocosta, ‏28 فيفري 2007.

    ربما قد آن الآوان لأنسلخ من رومانسيتي وأتوقف عن عادة التوجع عند المساء وعادة البكاء عند

    التوجع..وأتخلص من ميراث الالم وادفنه في خندق قد فاض من الوجع..لتنتهي قصتي ورسالتي..ودعوتي هي ان

    لا اكتب رسالة من جديد...........!!!
    !
     
    aljentel, Lovely ღ smile, حكاية قمر و 2 آخرون معجبون بهذا.
    ملامح شاعر, ‏1 جانفي 2017
    #3
  4. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
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    من الشرق
    يوما ما كتب هذا القلم كتب اخي
    ابن الخيمة فقال :


    [​IMG]
    لا الأرض أرضي ولا السماء سمائي
    لا تلقي قصيدتك لم يحن وقت رثائي
    زوريني كدمعة وغسلي منك ذنبي
    يا عيني جودي قبل الرحيل ببكائي

    [​IMG]
    مازلت أخيم في محطات الإنتظار
    اللعب لعبة الشطرنج مع النسيان
    أبدا لم أهزمه يوما جنودي مبعثرة
    والملك مكشوف والقلعة غير محصنة

    [​IMG]
    مازلت أشرب من شوقي قهوة ساخنة
    واقرأ خبرا عاجلا من جريدة الحنين
    مازلت أتسوق في الذاكرة ابحث عني
    وإذا انسحب النهار اتسامر مع أحزاني
    مازلت مازلت كلمة مزقت حلمي وبعثرته

    [​IMG]
    قد مللت أحضن أيها الفراق قليلا وبتعد
    وقلها حان والوقت إلقي قصيدة رثائي
    [​IMG]

    للعبة الـوقتـ
     
    Skor m@k, Lovely ღ smile, حكاية قمر و 2 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏1 جانفي 2017
    #4
  5. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    42,695
    الإعجابات المتلقاة:
    53,196
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    من الشرق
    هيأ لوحته كالمعتاد
    نظف أدواته واستعد
    بقي له أن يلبس المئزر
    لكنه في طريقه تعثر
    فذهبت يده اليمنى
    وأصبح الرسام الأعسر!
    واختلط الدمع بالألوان
    ليشكل لوحة الفنان
    دمع شفاف وآخر أحمر..
    تلطخت لوحاته فتذكر
    طعم الألم المرير
    عروس جالسة على كرسي
    وطرحة تنسدل،والسادة تستغفر!
    لوحة ثانية..غلبها الأزرق
    الباخرة تستعد لتُبحِرْ..
    لونها بني،ولعُبابِهـا كانت تَمْخُـرْ..
    ولوحة ثالثة ،أسماها العيون!
    مزج فيها الأزرق بالأخضر.
    زَيـّـن المقلتيــن
    ورسم الحاجبين..بيده اليسرى
    وأبدع!
    ولوحة ذات الراية الخضراء..
    إنسان أسود
    والأشجار تكتنفه من كل مكان..
    رفع رأسه ونظر إلى الدأماء
    فظهرت وكأنها سوداء..
    واختلط الصباح بالمساء..
    فلم يعد لوجود العيون فائدة،
    ومع ذلك رسم العيون الخضراء!
    وفجأة..اعتزل الألوان..
    وأصبحت كل لوحـاته
    أسود وأبيض ورماديّ
    ورسم الدمع وأبدع!
    تلك هي قصة سوداء
    لاينبغي الكشف عن قسمات الوجه..
    لأن الموت وحده من يكشف ألوان الوجوه.،
    ليس القلم ولا الريشــة..
    فتذكر يا صاحبِـي تذكر!. . .

    كتبها قلم الأخت
    حفيدة الخنساء

    ذات يوم !
     
    moriroo, حكاية قمر, Skor m@k و 1 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏8 جانفي 2017
    #5
  6. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
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    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

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    ذكر
    في يوم 25 سبتمبر 2015
    كتبها الأخ @نجيب
    من أجمل القصائد له ~ مقتطفات من قصيدته فقط
    السيد الأول يصدر قراره

    أيها الشعب الكريم جئتكم
    بعدما تدكرت كفاحكم المجيد
    أتدكرون يوم كنا نشحنكم بكلامنا
    و تقدمون أرواح أبنائكم فداء للوطن ؟؟
    صفقوا لي فقد اشتقت كثيرا لسماع التصفيق
    أيام جميلة كانت بلا براميل نفط
    كنا نبيت على الماء و الرغيف
    ~~~~~

    لا تأبهوا لكلام الغرباء فهم دوما
    يسعون لخطف منكم حريتكم
    و لخطف منا تصفيقكم الجميل
    فكل ما يقتلهم أننا نجحنا على مر خمسين سنة

    ~~~~~

    لنكون دائما أحرار
    لا تقلقوا على نفط صحرائنا فلم نكن دوما نعيش لأجله
    ~~~~~

    و كان علي أن أقول لكم نحن بخير مادمنا نسعى لتقشف
    صفقوا علي تصفيقا حارا كي لا أشتاق مرة أخرى لتصفيقكم .
     
    أم ياسمينdz و حكاية قمر معجبون بهذا.
    Skor m@k, ‏10 جانفي 2017
    #6
  7. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

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    من أجمل الشعراء مرو على اللمة
    اشتقنا له ولحرفه @يَاسينُ~
    وطني ...

    سَأَلَ الْمُغَفَّلُ ،
    شَاعِرًا فَأَصَابَهُ ,,
    غَثَيَانُ قَوْلٍ
    وَالْكَلَامُ ارْتَابَهُ ..!
    مَاذَا أَرُدُّ عَنِ ​
    الْأَذَى ، وَأَنَا الذِّي ,,​
    قَدْ كُنْتُ لَيْثًا ​
    بَارِزًا أَنْيَابَهُ ..!​

    مُتَنَبِّيٌ قَوْلِي ​
    الْفَصِيحُ وَإِنَّهُ ،​
    صَعْبٌ عَلَيْكِ ​
    { صَغِيرَتِي إِعْرَابَهُ } ..!​

    مَاذَا أُجِيبُ , وَفِي ​
    الْسُّكُوتِ إِجَابَةٌ​
    وَإِذِ السَّفِيهُ ،,​
    الصَّمْتُ ، عَنْهُ جَوَابَهُ ..!​

    يَا لَمَّةَ الْأَحْبَابِ ​
    قَدْ شَعُثَ الْمُنَى​
    وَطَنِي يَمُوتُ ​
    عَلَى ثَرَاهُ { شَبابَهُ ..!​

    وَيَدُ الْغَرِيبِ عَلَيْهِ ​
    حُطَّتْ بَيْنَمَا ،​
    نَبَحَتْ عَلَى ,​
    أَهْلِيهِ فِيهِ ,{ كِلَابَهُ ..!؟​

    يَا أَيُّهَا التَّارِيخُ ​
    قِفْ بِكَ لَحْظَةً​
    لَاتَرْسُمَنَّ الْأَهْلَ ​
    حِينَ تَجَابَهُوا ,,!​


    { فَحِرَابُهُمْ سَكْرَى
    بِكُلِّ أَذِيَّةٍ
    حُبًّا , فَأَخْطَأَتِ
    الْمَكَانَ حِرَابَهُ } ..!
    وَطَنِي مِنَ التَّزْوِيرِ ..​
    يُمْنَحُ دَائِمًا​
    حَقَّ التَّنَعُّمِ ،​
    بِالزُّهُورِ .. { ذُبَابَهُ ..!​

    وَأَنَا الْمُعَنَّى ، رَغْمَ​
    تَهْمِيشِي ، فَقَدْ ,,​
    أَفْقَدْتُ لِلْجِنِّ ​
    الْعَصِيِّ { صَوَابَهُ ..!​

    وَسَكَنْتُ خَلْفَ ​
    التِّيهِ أَحْمِلُ أَحْرُفِي ،​
    فَالشِّعْرُ بِالْمِرْصَادِ ​
    { يَشْحَذُ نَابَهُ ..!​
     
    moriroo, حكاية قمر و أم ياسمينdz معجبون بهذا.
    Skor m@k, ‏10 جانفي 2017
    #7
  8. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    كتبها
    hakim story ذات يوم فقال :

    بيني وبينكم..
    تدور في صدور العاشقين معركة
    بين نفس تهوى عذاب الحب
    وبين نفس تنكر تفاصيله
    تقول الاولى لهذا العاشق
    امجنون انت
    ؟؟
    ؟؟
    تترك اغاني العاشقين
    ومزامير تشدو بحب راحلة
    لم تعد
    --
    افاجر انت تريد مضاجعة
    النسيان وتنسى لذة السمر
    تريد شفاء ذالك الالم اللذيذ
    الممزوج بالحب المعلب بالحنين
    .........
    افاسق انت
    تلاحق امل الوصال
    تفارق وجع الهجران
    .....
    وتزيده تئنيبا تقول:
    الا تذكر تفاصيل عينها
    المليئة بالحب
    اتنسى حجابها الاسود
    المعطر بالعفاق
    اتهجر ذكراها
    يوم
    تلامس
    فيه قلبك قبل قلبها
    امولع انت براحة
    لا توجد فيها **رندة**
    اشقي انت حتى
    تفارق
    الدموع التي تسكب
    تحت ظلمة باردة
    ..
    غيرك من العاشقين
    يكتبون للحب
    --ستبقى
    آلامك لذة
    تروي عطش المغرمين--
     
    hakim story, حكاية قمر, aljentel و 1 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏10 جانفي 2017
    #8
  9. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    إن قلبي كان ساحة قتال .....فلا ترى فيه الآن سوى بقايا أطلال ....

    لكني سوّرتُه بجدار .....ورسمتُ عليه طائرٌ وبستان .....و زهورٌ يُخيل لناظرها أنها بألوان .....

    ونهرٌ يجري بقوة ....يسري في أوردة الأرض والأغصان ...

    كلُ ذلك ...حتى أغلق البوابة ...فلا ينضمُ قلبي إلى عالم الآثار ..

    @الافق البعيد
     
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    aljentel, ‏13 جانفي 2017
    #9
  10. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    @فارس البوح

    يقتلهم مشهد أنثى عارية النهدين ولا يقتلهم مشهد فقير حافي القدمين
    الطفل الذي يمشي حافيا في المخيم .. لا يعري فقط قدميه .. يعري العالم أجمع من الإنسانية ..
     
    حكاية قمر, فارس البوح و هند معجبون بهذا.
    aljentel, ‏15 جانفي 2017
    #10
  11. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    لازالت تخـتلق لحـظاتٍ فائـتة ..!
    لتـتعلم كـيف تقـرأ من الكـلمات،،
    ملامـح لم تتعـرف عليـها بـعد..!!
    لازالـت ترتـب الحـروف،،و ترتـب أضـلعها ...
    تصفِـف الإشـتياق ،،
    ثم تبعـثره على مسـاحات شاسـعة..حين تفاجـئهاذكـراه

    ولازالت.. تغضـب كثيـــرا حين لا يـأتي..!


    روز@
     
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    أم ياسمينdz, ‏15 جانفي 2017
    #11
  12. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    صرخات البيادي والبوادي تذكر كل حين بلادي
    تقدّس اسمك وتعالى ذكرك في كل واد ونادي
    جزائر شمس ضحى ملأ حبها كل جارحة فؤادي
    تسامت بلادا حيّاها شهداء أطهر البشر والعباد
    ساروا بركبها سير امام قاد وكان خير القواد
    حملوا الراية ومضوامن تل لجبل لغابة لكل وادي
    اشعلوها نارا ودمارا دكت قلاع الاعادي
    لك جزائر كل حبي لك خالص ومحض ودادي
    نوفمبر سجل وحي جزائر وحي غشى يدي و مدادي
    لجأن اليك فطمت فرنسا فطم العدى قبل الميعاد
    علمتنا ذرف دموع حمر تدفن الجبن وتشهد الجهاد
    تضرعنا بصلاة وخطو ات واصطففنا توقا للسهاد
    اسمعناها لا تخنق فينا تعتمرفينا زفير الزهّاد
    تطفئ أورام الخنوع وتفجر كالقدر حصن الرشاد
    غصبنا مسرحا فتحنا صفحاته تستأنس بالجزائر تنادي
    أطلق العنان لأحصنتي فأحظى بالعمر تلوه مع الخلاّد
    بددوا ظلم سنين بسبع سمان قطعنا خيل السواد
    شربوا الانتقام وماارتووا فحالوا شموع الأنذال رماد
    اغتصبوا وجه قاتلي فصارت أيامه البيض أيام حداد
    موجات تجتاحني وتنهي ليالي عذاب أسيادي
    أنزلت أشرعتك نوفمبر بأرض الأسود أرض الأحفاد
    ألوي الآم وآلام وأحصد في الختام خير الحصاد
    سيد الشهور تفرقع أمامك سحر الكلام وخط الأيادي

    اهمس في قلب أبناء الجزائر ادفن ركام الأحقاد


    وابعث في جزائر الحب ضحكة شمس بأجمل الأعياد
    بايعنا نوفمبر على الوفاء وهانسمعه منا وحي الانشاد

    بقلم
    ياسمين عنابة
     
    hakim story و هند معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏23 جانفي 2017
    #12
  13. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

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    فلسطين
    سَأَلَ الْمُغَفَّلُ ،
    شَاعِرًا فَأَصَابَهُ ,,
    غَثَيَانُ قَوْلٍ
    وَالْكَلَامُ ارْتَابَهُ ..!

    مَاذَا أَرُدُّ عَنِ
    الْأَذَى ، وَأَنَا الذِّي ,,
    قَدْ كُنْتُ لَيْثًا
    بَارِزًا أَنْيَابَهُ ..!

    مُتَنَبِّيٌ قَوْلِي
    الْفَصِيحُ وَإِنَّهُ ،
    صَعْبٌ عَلَيْكِ
    { صَغِيرَتِي إِعْرَابَهُ } ..!

    مَاذَا أُجِيبُ , وَفِي
    الْسُّكُوتِ إِجَابَةٌ
    وَإِذِ السَّفِيهُ ،,
    الصَّمْتُ ، عَنْهُ جَوَابَهُ ..!

    يَا لَمَّةَ الْأَحْبَابِ
    قَدْ شَعُثَ الْمُنَى
    وَطَنِي يَمُوتُ
    عَلَى ثَرَاهُ { شَبابَهُ ..!

    وَيَدُ الْغَرِيبِ عَلَيْهِ
    حُطَّتْ بَيْنَمَا ،
    نَبَحَتْ عَلَى ,
    أَهْلِيهِ فِيهِ ,{ كِلَابَهُ ..!؟

    يَا أَيُّهَا التَّارِيخُ
    قِفْ بِكَ لَحْظَةً
    لَاتَرْسُمَنَّ الْأَهْلَ
    حِينَ تَجَابَهُوا ,,!

    { فَحِرَابُهُمْ سَكْرَى
    بِكُلِّ أَذِيَّةٍ
    حُبًّا , فَأَخْطَأَتِ
    الْمَكَانَ حِرَابَهُ } ..!

    وَطَنِي مِنَ التَّزْوِيرِ ..
    يُمْنَحُ دَائِمًا
    حَقَّ التَّنَعُّمِ ،
    بِالزُّهُورِ .. { ذُبَابَهُ ..!

    وَأَنَا الْمُعَنَّى ، رَغْمَ
    تَهْمِيشِي ، فَقَدْ ,,
    أَفْقَدْتُ لِلْجِنِّ
    الْعَصِيِّ { صَوَابَهُ ..!

    وَسَكَنْتُ خَلْفَ
    التِّيهِ أَحْمِلُ أَحْرُفِي ،
    فَالشِّعْرُ بِالْمِرْصَادِ
    { يَشْحَذُ نَابَهُ ..!






    يَسْ~
     
    حكاية قمر, ‏12 فيفري 2017 على 20:05
    #13