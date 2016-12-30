السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسائكم معطرة بأريج الخزامى وشذى الورود اعضاء لمتنا الحبيبة كثير من الأعضاء الذين شاركونا احاسيسهم وتنفسنا حروف الإبداع معهم منهم من غاب عنا ومنهم من مازال يشاركنا أحاسيسه وابداعه وبقيت كتاباتهم تشهد لهم على روعة ما كتبوا ♥♥ممــــ اعجبني ـــــــــــــــــا♥♥ صفحة ارتأينا نحن مشرفين قسم البوح مع إدارة المنتدى أن نتيحها لجميع رواد هذا القسم لتقتبسوا ما اعجبكم من خواطر الأعضاء مقطع من خاطرة راق لكم من ما كتبتم أنتم أو من كتابات أعضاء غائبين أو حاضرين ويعبر عن شعوركم خاطرة اعجبتكم كلها لإحياء ذكرى الغائبين الذين إن غابوا عن العين عن القلب ما غابوا