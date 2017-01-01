فكرة*قبعة الابر و حاجات الخمار *

الموضوع في 'ركن حصريات المهارات اليدوية' نشر بواسطة soumia hadj, ‏2 جانفي 2017.

  1. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 أوت 2011
    المشاركات:
    2,869
    الإعجابات المتلقاة:
    6,701
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    بشار
    [​IMG]

    اسعد الله اوقاتكن يا فتيات
    [​IMG]

    قبعة الايبانGل S ههه اVيك اس أ لا FIN

    هي حاملة لمساك وايبانقل الخمار
    الكثيرات منا نعاني من ضياع *لي زيبانقل * كل ما نشرو باطة ههه يتودرو مع الوقت


    هذه الحاملة عل شكل قبعة منها تضعينها على طاولتك التي بها حاجاتك ومنها تحتفظين * بالمساسيك* تعك و *الايبانقل * او حتى ابر الخياطة لمن هي خياطة ^^
    هاذ الموديل شفتو عند صديقتي لذلك وددت ان اصنع مثلها
    اللوازم :
    قرص سي دي /CD/
    علبة تونة صغيرة اسطوانية الحجم
    قماش حسب الذوق
    خيط وابرة
    صوف
    شريط ساتان او اي شيء من ذاك القبيل / لقد استعملت شريط دانتال او لا ادذري ما اسمه هه ^^ /

    [​IMG]
    يفضل القماش يكون يشد الخيط وما يتنثرش كي تمقصيه اوك
    [​IMG]

    [​IMG]
    على بركة الله نبدأ :

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    اتمنى انها قد نالت اعجابكن يا نساء المسلمين
    في أمان الله وحفظه
    دعواتكم

     
    سكون الفجر, بنقابي افتخر, جيهان جوجو و 2 آخرون معجبون بهذا.
    soumia hadj, ‏2 جانفي 2017
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    42,708
    الإعجابات المتلقاة:
    53,225
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    من الشرق
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    مع أول موضوع حصري يستحق ختم التميز لهذه السنة ^^
    ماشاءالله اختي سمية تطبيق ولااروع لفكرة مساسيك القبعة
    خرجتلك هايلة
    الف شكر على الطريقة
     
    soumia hadj و جيهان جوجو معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏2 جانفي 2017
    #2
  3. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أوت 2008
    المشاركات:
    15,421
    الإعجابات المتلقاة:
    19,031
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Nëvêr Lànd
    السلآم عليكم

    الله يبارك اختي سمية تطبيق رائع ♥

    بارك الله فيك حنونتي
     
    soumia hadj و جيهان جوجو معجبون بهذا.
    Lovely ღ smile, ‏2 جانفي 2017
    #3
  4. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 سبتمبر 2015
    المشاركات:
    6,278
    الإعجابات المتلقاة:
    18,083
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    عالمي الخاص^^
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركااته
    ماشاءالله .الله يبارك فكرة هايلة حبيبتي سمية وتطبيق رائع(y)
    يعطيك الصحة الشاطرة تاعنا:kiss:
    دوام التالق والتميز :giggle:
    بالتوفيق غاليتي
    في رعاية الله وحفظه
     
    soumia hadj معجب بهذا.
    جيهان جوجو, ‏2 جانفي 2017
    #4
  5. بنقابي افتخر

    بنقابي افتخر
    :: مشرفة ::
    ركن المهارات اليدوية
    ركن الديكور والعناية المنزلية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏11 ماي 2015
    المشاركات:
    3,975
    الإعجابات المتلقاة:
    10,155
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    في أرض الله الواسعة
    ماشاء الله عليكي خرجلك رووعة مبدعة كالعادة
    انتظري تطبيقي في اقرب وقت ^^
     
    soumia hadj معجب بهذا.
    بنقابي افتخر, ‏3 جانفي 2017
    #5
  6. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم الصور والكاريكاتور
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 أوت 2013
    المشاركات:
    8,847
    الإعجابات المتلقاة:
    23,805
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    في البيت :)
    شغل متقن ما شاء الله عليكِ حبيبتي، تسلم هاليدين الذهبية
    وفقكِ الله حبوبتي
     
    soumia hadj معجب بهذا.
    سكون الفجر, ‏7 جانفي 2017
    #6
  7. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 أوت 2011
    المشاركات:
    2,869
    الإعجابات المتلقاة:
    6,701
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    بشار
    شكرا لكن يا غاليات
    سررت بتعليقاتكن وان القبعة نالت اعجابكن وهو ما يزدني تحفيزا
    اختي اسومة هيا راكي طولتي فالتطبيق
    ربي يحفظكن
     
    soumia hadj, ‏12 فيفري 2017 على 12:55
    #7
  8. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جوان 2016
    المشاركات:
    1,159
    الإعجابات المتلقاة:
    1,174
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    و عليكم و السلام و رحمة الله تعالى و بركاته
    تطبيق متقن و رائع
    سلمت اناملك يا غالية
     
    soumia hadj معجب بهذا.
    ميلينا, ‏12 فيفري 2017 على 16:16
    #8
  9. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 أوت 2011
    المشاركات:
    2,869
    الإعجابات المتلقاة:
    6,701
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    بشار
    الله يسلمك اختي ميلينا
    ربي يحفظك
    واهلا بك دائما
    [​IMG]
     
    soumia hadj, ‏17 فيفري 2017 على 11:50
    #9