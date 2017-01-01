فكرة*قبعة الابر و حاجات الخمار *

اسعد الله اوقاتكن يا فتيات قبعة الايبانGل S ههه اVيك اس أ لا FIN هي حاملة لمساك وايبانقل الخمار الكثيرات منا نعاني من ضياع *لي زيبانقل * كل ما نشرو باطة ههه يتودرو مع الوقت هذه الحاملة عل شكل قبعة منها تضعينها على طاولتك التي بها حاجاتك ومنها تحتفظين * بالمساسيك* تعك و *الايبانقل * او حتى ابر الخياطة لمن هي خياطة ^^ هاذ الموديل شفتو عند صديقتي لذلك وددت ان اصنع مثلها اللوازم : قرص سي دي /CD/ علبة تونة صغيرة اسطوانية الحجم قماش حسب الذوق خيط وابرة صوف شريط ساتان او اي شيء من ذاك القبيل / لقد استعملت شريط دانتال او لا ادذري ما اسمه هه ^^ / يفضل القماش يكون يشد الخيط وما يتنثرش كي تمقصيه اوك على بركة الله نبدأ : اتمنى انها قد نالت اعجابكن يا نساء المسلمين في أمان الله وحفظه دعواتكم