المثالية والتصنع في المنتديات

السلام عليكم

اولا اخي شكرا على النوضوع الجديد القديم دعنا نحلل الامر بكل واقعية

العالم الافتراضي معناها شخصية اخرى تصنعها وتتعامل بها هناك من تكون هاته الشخصية طبق الاصل عن واقعه وفقط اسم مزيف هذا حق كل شخص هناك جانب في حياة كل شخص منا لا يحب ان يراه حتى اهله فكيف ان يتكلم عنه عن الملأ هذا من جانب المثالية في نظرك ماهي مثلا انت تدخل نوضوع يتحدث مثلا عن نفاق ونميمة وتضع ردا عادي وتصف نفسك وتصرفك اتجاه موقف النميمة هل عندما تقول لا افعل هذا ولا البس هذا هانه مثالية لا اجدها مثالية يعني هل ضروري ان اكون كمن في الموقف حتى لا اكون مثالية او مثلا نجد موضوع يتحدث عن المحجبات واقول انا محجبة ولست مثلهن ولت البس كذا وكذا وفي واقعي ربما اكون متبرجة هل هاته مثالية انا وانت وكل من يشارك في المنتديات تدخل موضوع تضع رد ورايك الخاص ليس بالضرورة ان يكون مرتبط بواقعك اما نوع اخر ممن يدخلون لاغراض اخرى جراء امراض نفسية او مراهقة متاخرة او اصطياد ابعلاقات فاظن الامر اشبه بفيلم مهما كان جميل ومشوق لكنه يبقى فبلم من نسج الخيال شكرا لك

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