المثالية والتصنع في المنتديات

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة Abd Ellatif erti, ‏3 جانفي 2017.

كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون
  1. Abd Ellatif erti

    Abd Ellatif erti :: عضو مُشارك ::

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    العالم الأفتراضي
    عالم مليئ بالعجائب والغرائب خاصة في المنتديات ومواقع التواصل الإجتماعية
    فنحن هنا نتعامل مع أجناس لا نعرف منها إلا الأسماء والمعرفات وألقاب وهمية. ,
    فالهدف من تواجد هذه المعرفات في هذه المنتديات هو الحصول على المعلومات والإفادة والاستفادة وقضاء وقت الفراغ بالمتعة والفائدة وقد تتكون أخوة صادقة ومحبة بين هذه المعرفات لأنهم أصبحوا أشبه بأسرة مصغرة
    . لكن البعض ليس هدفه الإفادة والاستفادة من الآخرين فهو يهدف أن يكون في المقدمة دوماً, فتجد البعض يظهر بمظهر نقي لا تشوبه شائبة , وهو في موضع الصواب دائماً ولايقترب منه الخطأ , فيظهر دائماً بمظهر اللبيب الفطين الذكي , فيحاول ايهام بقية الأعضاء بغطاء وهمي وهو المثالية الزائفة والطبع المصطنع , لأهداف بنفسه , فنحن في عالم غامض لانعرف من هذا ولا من ذاك ولكن نعرف جودة مداد أقلامنا ومدى تعبيرها عن أشخاصنا , فهؤلاء الذين يحاولون اصطناع المثالية والتطبع الزائف , يجهلون بأن هذا القلم نحن من نسيره وإن هذا القلم سرعان ماقد ينقلب على صاحبه في موضع ما ويفضح هذه المثالية الزائفة والطبع المصطنع عاجلاً أو آجلا.

    في رآيكم :
    ما أسباب المثالية الزائفة والطبع المصطنع بالمنتديات ؟؟
    منقول
     
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    Abd Ellatif erti, ‏3 جانفي 2017
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: عضو فريق العمل ::
    كأس أمم أفريقيا 2017

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    السلام عليكم
    موضوع هام
    لكم ..صراحة ..لم افهم الهدف منه ....صحيح ان هناك من يسطنع المثالية
    و الجميع يحاول ان يظهر بالمظهر الحسن
    اذا حسب رايك ...هل من المعقول ان ان يحاول شخص الظهور بمظهر سيء ...؟؟؟
    كيف ؟؟؟ هذا لا يعقل ...
    واصلا ..المنتديات و مواقع التواصل الاجتماعي عموما ..ماهي الا منابر لتبادل الفائدة و الافكار البناءة
    ...
    لذاك ارى ان سؤالك لن يلقى جوابا كافيا
    تقبل رايي المتواضع
    و
    شكرا
     
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    habchisalaheddin, ‏3 جانفي 2017
    #2
  3. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    نقل مفيد.
    فى موازينكم.
    ومجمل خلاصة القول
    أننا أمرنا أن نحكم على الظاهر والله هو من يتولى السرائر.
    فالمؤمن الصادق والصدوق.
    هو من يتحرى الصدق فى اقواله وحركاته وسكناته.
     
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    (منير), ‏3 جانفي 2017
    #3
  4. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

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    لي عودة ..رغم موضوع حكينا علينا عليه بزاااااااااااف ;);););)
     
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    فيتامين سي, ‏3 جانفي 2017
    #4
  5. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    اولا اخي شكرا على النوضوع الجديد القديم دعنا نحلل الامر بكل واقعية
    العالم الافتراضي معناها شخصية اخرى تصنعها وتتعامل بها هناك من تكون هاته الشخصية طبق الاصل عن واقعه وفقط اسم مزيف هذا حق كل شخص هناك جانب في حياة كل شخص منا لا يحب ان يراه حتى اهله فكيف ان يتكلم عنه عن الملأ هذا من جانب المثالية في نظرك ماهي مثلا انت تدخل نوضوع يتحدث مثلا عن نفاق ونميمة وتضع ردا عادي وتصف نفسك وتصرفك اتجاه موقف النميمة هل عندما تقول لا افعل هذا ولا البس هذا هانه مثالية لا اجدها مثالية يعني هل ضروري ان اكون كمن في الموقف حتى لا اكون مثالية او مثلا نجد موضوع يتحدث عن المحجبات واقول انا محجبة ولست مثلهن ولت البس كذا وكذا وفي واقعي ربما اكون متبرجة هل هاته مثالية انا وانت وكل من يشارك في المنتديات تدخل موضوع تضع رد ورايك الخاص ليس بالضرورة ان يكون مرتبط بواقعك اما نوع اخر ممن يدخلون لاغراض اخرى جراء امراض نفسية او مراهقة متاخرة او اصطياد ابعلاقات فاظن الامر اشبه بفيلم مهما كان جميل ومشوق لكنه يبقى فبلم من نسج الخيال شكرا لك
     
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    ليليا مرام, ‏3 جانفي 2017
    #5
  6. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

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    جيييييت :)
    نرجع للموضوع
    بالنسبة ليا ^^ مكانش عالم اسمه عالم افتراضي ؛) ..المنتدى او الفاسبوك او سكايب تويتر و غيرهم هما جزء من العالم الحقيقي
    كاين عباد حتى في الحقيقة موالفين يتقمصو شخصيات ..و كي يجو هنا يزيدو كثر و العكس انا تبانلي بنادم ميتبدلش ممكن متلا تدخل للمنتدى شهر اول تدي شخصية اخرى و تتخبى و مثالية بصح مع ابوقت تلقى رجعت لشخصيتك و حتى الفاسبوك
    مهما تخبي تبقا نتا لابغا اسم مستعار الاخلاق تبقا هي و 000 يبقا 000 ...و تصرفات مهما تخبي متنجمش ...
     
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    فيتامين سي, ‏3 جانفي 2017
    #6
  7. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    رد جميل.
    والأجمل منه أنه من مشرفة مميزة اسمها مرام ليلبا
    رحم الله من ربها وهى صغيرة
    على قول الحق ولو كان مرا
    فالصدق نلتمسه من أقلام اصحابها
    والذين جعله شعارا في تعاملاتهم.
    (ياأيها الذين ءآمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.) سورة التوبة الآيات 119
     
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    (منير), ‏4 جانفي 2017
    #7
  8. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

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    شكرا لك
     
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    الصارم المسلول, ‏26 جانفي 2017 على 21:44
    #8
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