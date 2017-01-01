بائع لحوم النساء

السلام عليكم



شخصيات مثل هذه موجودة في المجتمع بمستويات متفاوتة وغالبا مايكون هؤلاء لديهم إزدواجية في الشخصية بسبب



الظروف المأساوية التي عاشوها في فترة ما وخصوصا في طفولتهم فينتج الفكر العدائي ويكبر معه الى ان



تصبح شخصيته ذكية و مجنونة ، هناك أفلام تجسد هذه الشخصيات مثل الجوكر في فيلم باتمان و سلسلة ديسكتر



وغيرها فمن يشاهد من اجل المشاهدة لا ينتبه لكن من يتمعن في الأفلام سيعرف الكثير من الحقائق لان السناريوهات التي



تصور الأفلام مبينة على حقائق علمية و خيالية فمثل هذه الشخصيات نجدها في الواقع لكن بأشكال مختلفة



لهذا يجب الحيطة لأن من يمتلك ازدواجية الشخصية لا تعرف بما يفكر وكيف هي ردة فعله



تسلم ​