بائع لحوم النساء

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة فارس الروح, ‏5 جانفي 2017.

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  1. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    السفاح الالماني (جورج كارل غروسمان)

    ولد في 13 ديسمبر عام 1863 م في نيروبين "ألمانيا "
    شارك في الحرب العالميه الأولى وكان يعمل جزاراً، كان يجلب النساء البغايا إلى مسكنه ثم يُشربهن الخمر ثم يقتلهن ويقطع لحمهن ويبيعه على عربه يسوقها بيده زاعماً بأنها لحوم بقر وخنازير، وكان يخزن في براده الكثير من لحومهم الذي كان يأكله بشكل يومي،
    في عام 19211 سمع مالك العماره صوت صراخ امرأه فقام بابلاغ الشرطه علي الفور وعندما وصلت الشرطة اقتحموا المسكن فوجدوا إمرأه معلقة مسلوخة بالكامل والسفاح يحد السكين أستعداداً لتقطيع اللحم حتي يتسني له بيعه للناس،
    تم القاء القبض عليه وقدموه للعداله فحكموا عليه بالإعدام، ولكن الغريب أن السفاح حينما حَكم عليه القاضي بالأعدام أخذ يضحك ويضحك !
    وقال للقاضي : لو لم تكن يداي مُكبله لصنعت من لحمك شرائح اللحم اللذيذ وأخذ يضحك !

    أخذوه للزنزانه لتنفيذ حكم الإعدام في اليوم التالي 5 يوليو عام 1922م ، جاءوا في صباح يوم الاعدام فوجدوه شانقاً نفسه في الغرفه وقطع سبابة يده وكتب بدمه على حائط الزنزانه :

    ''أنا رجل مسكين ولكن كان يسكنني سفاح مرعب والأن خرج مني وشنقني وهو يتجول الأن في شوارع برلين بسعاده وسيعود للقتل مجدداً ولكن بشكل آخر"

    [​IMG]
     
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    فارس الروح, ‏5 جانفي 2017
    #1
  2. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو فعّال ::

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    أهو رأيته البارحة يتجول في اللمة [​IMG]
    سعيد ويقطع في قلوبهم
    بشكل عذب [​IMG]
    يرتدي عباءة هاري بوتر


     
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    العَنْقَاءُ, ‏5 جانفي 2017
    #2
  3. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

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    مخييف جدا جدا جدااااا
    ع كل الحمد لله ع السلام ونعمة الاسلام
    شبهته لأحدهم ههه يخيل لي نفس الملامح واخير اتضحت الصورة
     
    فارس الروح, Asseli Queen, رابح66 و 1 آخرون معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏5 جانفي 2017
    #3
  4. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    وهران
    الله يحفظ ويستر شوالا هدا
    يخوف
    مكانش بائع اللحوم الرجال ههههه
    مزيا مقريتهاش في الليل
    ههههههههههه
    شكرا على الموضوع
     
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    Asseli Queen, ‏6 جانفي 2017
    #4
  5. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    وهران
    يخووووووف ...كاين بزاف هكدا مرضا ياكلو لحم تاع الانسان ..هما مهااااااابل ...
    واع هذا السبب لي كي وحدة تبغي تسقسيني شحال راها الساعة نهرب ههههه
     
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    فيتامين سي, ‏6 جانفي 2017
    #5
  6. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
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    في البيت :)
    أعوذ بالله، سفّاح بكل ما تعنيه الكلمة من معنى
    الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة العقل
    بارك الله فيكم أخي
     
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    سكون الفجر, ‏6 جانفي 2017
    #6
  7. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    ه يالطييييييييييييييف شكون اللي يدا بيه في نظرك ههههههه
     
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    فارس الروح, ‏6 جانفي 2017
    #7
  8. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    الحمدلله من وهو هدا هههههه
     
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    فارس الروح, ‏6 جانفي 2017
    #8
  9. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    هههههههههههههههههههههه
    الله يستر
     
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    aljentel, ‏6 جانفي 2017
    #9
  10. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    هناك من يأكل لحوم البشر بلا ذبح ...
    نسأل الله السلامه .
     
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    aljentel, ‏6 جانفي 2017
    #10
  11. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    هههههههههههههههه صح
     
    فارس الروح, ‏7 جانفي 2017
    #11
  12. salah.f

    salah.f :: عضو فعّال ::

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    يشبه الميلود جارنا :eek::eek::unsure:
    شكرًا اخي:)
     
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    salah.f, ‏8 جانفي 2017
    #12
  13. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    شخصيات مثل هذه موجودة في المجتمع بمستويات متفاوتة وغالبا مايكون هؤلاء لديهم إزدواجية في الشخصية بسبب

    الظروف المأساوية التي عاشوها في فترة ما وخصوصا في طفولتهم فينتج الفكر العدائي ويكبر معه الى ان

    تصبح شخصيته ذكية و مجنونة ، هناك أفلام تجسد هذه الشخصيات مثل الجوكر في فيلم باتمان و سلسلة ديسكتر

    وغيرها فمن يشاهد من اجل المشاهدة لا ينتبه لكن من يتمعن في الأفلام سيعرف الكثير من الحقائق لان السناريوهات التي

    تصور الأفلام مبينة على حقائق علمية و خيالية فمثل هذه الشخصيات نجدها في الواقع لكن بأشكال مختلفة

    لهذا يجب الحيطة لأن من يمتلك ازدواجية الشخصية لا تعرف بما يفكر وكيف هي ردة فعله

    تسلم
     
    فارس الروح معجب بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏8 جانفي 2017
    #13
  14. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    انسان مريض نفسيا
    شخص مرعب
    الحمد لله على نعم الاسلام والعقل
    بارك الله فيك اخي
     
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    أم ياسمينdz, ‏8 جانفي 2017
    #14
  15. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    لدرجة هادي ههههههههههه يالطييييييييف
     
    فارس الروح, ‏20 جانفي 2017
    #15
  16. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    اتمنى ان لا ياتيكم في منامكم ونومكم هههههههههه
     
    فارس الروح, ‏8 فيفري 2017
    #16
  17. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    بورك فيكم... عشتم فرحين دائما...
     
    فارس الروح, ‏15 ماي 2017 على 14:50
    #17
  18. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    وقيلا هدا جن لي دخل فيه :confused:
    راني خايف لا يدخل فيا ولي في طريق نقبظو ونذبحو خخخخ:p
     
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    مشاغب, ‏15 ماي 2017 على 14:55
    #18
  19. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    هههههه اويلك خاف على روحك
     
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    فارس الروح, ‏15 ماي 2017 على 14:56
    #19
  20. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    اول شخص نبدا بيه هو انت اخي فارس
    احذر مني فانا قاتل سفاح
     
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    مشاغب, ‏15 ماي 2017 على 14:57
    #20
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