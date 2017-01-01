تعريف المشكلة (المسألة)

الموضوع في 'منتدى المرحلة المتوسطة' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏7 جانفي 2017.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    تعريف المشكلة (المسألة):


    المشكلة عبارة عن موقف جديد ومميز يواجه الفرد ولا يوجد حل جاهز عنده . والمسألة أو المشكلة مفهوم نسبي بالنسبة للفرد وبالنسبة للزمن فما هو مسألة لطالب لا يعتبر مسألة بالنسبة لطالب آخر أكبر منه مثلاً، وما هو مسألة لطالب اليوم لا يعتبر مشكلة لنفس الطالب بعد فترة زمنية.


    وقد يظن البعض أن المسائل هي من مجال الرياضيات فقط وهذا خطأ ، إنها موجودة في جميع المجالات والمناهج الدراسية، ففي الاجتماعيات مثلاً : تفسير ظاهرة معينة في الجغرافيا وتفسير حادثة تاريخية يعتبر مسألة أو مشكلة، وفي العلوم تفسير الظواهر المحيطة هي مسائل تحتاج إلى دراسة وتفسيرات وحلول، وفي الرياضيات مسائل الكتاب وغيرها هي مشاكل بحاجة إلى حل.


    بالتوفييييق
     
    جيهان جوجو معجب بهذا.
    الفتى المغامر, ‏7 جانفي 2017
    #1
  2. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    عالمي الخاص^^
    جزاك الله خيرا
    بالتوفيق والنجاح للجميع
     
    جيهان جوجو, ‏8 جانفي 2017
    #2
  3. Abdelhalim Bend

    Abdelhalim Bend :: عضو مُتميز ::

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    بارك الله فيك على الموضوع
    بالتوفيق للجميع
     
    Abdelhalim Bend, ‏17 جويلية 2017 على 17:21
    #3

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