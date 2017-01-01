اعلان هام لمن يهمه الامر طبعااا هه *_-..

السلام عليكم

افتتاح موفق اختنا و مشرفتنا

ان شاء الله تكون فكرة مفيدة لنا واللمنتدى

وسنسعى لجعل الامر دا طابع تشويقي تعليمي

فطبيعي ان كل انسان يحب التعبير .. بشتى الوسائل

والرسم هو تلك الوسيلة الهادئة والتي قد تحتاج فيها ابسط الاشياء لتعطي اعظم الافكار

ونحن هنا ان شاء الله لنتعاون على تقديم ما هو افضل لمنتدانا الغالي

بالتوفيق للجميع

اخوكم عبد الرحمن

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