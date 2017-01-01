اعلان هام لمن يهمه الامر طبعااا هه *_-..

الموضوع في 'منتدى الفن التشكيلي والرسم' نشر بواسطة ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏9 جانفي 2017.

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هل تحب وتريد ان تتعلم الرسم ...؟

  1. نعم اعشق الرسم حتى النخاع واريد تعلمه

    5 صوت
    50.0%

  2. ليس لديا الوقت، ربما ساكون في المتابعة لاحقا

    1 صوت
    10.0%

  3. لا أحب الرسم ولن أكون من المتابعين -_-

    0 صوت
    0.0%

  4. لا علاقة لي بالرسم لكن سأكون من المشجعين

    4 صوت
    40.0%
  1. ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي :: عضو شرفي ::

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    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اهلا وسهلا باعضاء وزوار اللمة
    وبالأخص محبي فن الرسم
    ان شاء الله الكل بخير :)

    هيا بدون إطالة هنا أردت أن أفتح موضوع وفيه استطلاع لمعرفة آراءكم :unsure:
    كش ماحبيتو نزيد ف اقتراحات الاستطلاع خبروني :p
    ....
    ..
    طبعا بعد مشاورة و حديث دار بيني وبين الأخ الطيب المبدع من خلال رسوماته @abdoudraw12
    الذي أراد أن يفيدنا ويعلمنا بعضاا مما نسجته انامله على الورق :)

    ان شاء الله سيقوم بوضع دروس منها نتعلم ونطبق خطوة خطوة
    واذا وجدنا تفاعل واقبال ان شاء الله
    لما لا ستكون مسابقات وتكريمات :giggle:
    هيا اي استفساراتكم تفضلوا سيجيبكم @abdoudraw12 :D
    او ربما ساتدخل ان كانت لي اجابات :sneaky:
    وأي فكرة تقترحونها لاثراء الفكرة وااحياء القسم نحن هنا ان شاء الله
    الأجمل من كل هذا تبادل الأفكار والتعلم
    واراءكم تهمنا
    كونوا بخير
    :)

     
    التعديل الأخير: ‏9 جانفي 2017
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    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏9 جانفي 2017
    #1
  2. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    جميل ...
    سأكون متواجدا للمتابعه ...
     
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    aljentel, ‏9 جانفي 2017
    #2
  3. abdoudraw12

    abdoudraw12 :: عضوية محظورة ::

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    السلام عليكم
    افتتاح موفق اختنا و مشرفتنا
    ان شاء الله تكون فكرة مفيدة لنا واللمنتدى
    وسنسعى لجعل الامر دا طابع تشويقي تعليمي
    فطبيعي ان كل انسان يحب التعبير .. بشتى الوسائل
    والرسم هو تلك الوسيلة الهادئة والتي قد تحتاج فيها ابسط الاشياء لتعطي اعظم الافكار
    ونحن هنا ان شاء الله لنتعاون على تقديم ما هو افضل لمنتدانا الغالي
    بالتوفيق للجميع
    اخوكم عبد الرحمن
     
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    abdoudraw12, ‏9 جانفي 2017
    #3
  4. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان
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    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
    مشكورة عزيزتي سارة على مبادرتك الطيبة و الفكرة الرائعة مع الأخ عبد الرحمن
    فبعد متابعتي لبعض من رسوماته لمست فيه الموهبة و الإحساس الذي يحتاجه الفنان قبل أي شيء .
    وسيكون هذا الصرح بمثابة مدرسة لكل المهتمين بتعلم هذا الفن الراقي
    وفقكما الله في مهمتكما هذه .
    و ارجو لكما كل التوفيق و النجاح
    وسأكون متابعة ،للإستمتاع بما تجودون به .
    تقبلو مروري .
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي و عبير الغرام معجبون بهذا.
    عاشقة الإحسان, ‏9 جانفي 2017
    #4
  5. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    تستطيعون فتح نادي للرسم مثلا وتقومون من خلاله بنشاطات
    بارك الله فيكِ وفي الأخ المنضم الينا مؤخرا
    في انتظار الاقتراحات والادارة في الخدمة ^^
     
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    أم ياسمينdz, ‏9 جانفي 2017
    #5
  6. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

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    جزر القمر
    الُسِلُامٌ ْعلُيَكِمٌ وَ رَحُمٌةِ الُلُُه وَ بّرَكِاتُْه
    صراحة فكرة جميلة
    وانا نحب الرسم بزاف ونتمنى نتعلمه
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    yaso ياسمين, ‏9 جانفي 2017
    #6
  7. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    عالم النسيان
    فكرة جميلة
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    Asseli Queen, ‏9 جانفي 2017
    #7
  8. sozy

    sozy :: عضو فعّال ::

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    كوكب المرّيخ O_o
    السلام عليكم
    بارك الله فيكم .. في ميزان حسناتكم ان شاء الله
    تم التصويت
     
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    sozy, ‏16 جانفي 2017
    #8
  9. ZahoDz

    ZahoDz :: عضو مُشارك ::

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    جميل
     
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    ZahoDz, ‏11 فيفري 2017 على 13:05
    #9
  10. missa dz

    missa dz :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم :)
    فركة رائعة اختي ورغم اني اجيد الرسم ودرسته وعندي موهبة والحمد لله (y)ولكن ما الضرر من المشاركة وربما الافادة والاستفادة ;)
    من المتابعين وفي امان الله :kiss:
     
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    missa dz, ‏16 فيفري 2017 على 21:36
    #10
  11. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    مرحبا بالأخ @abdoudraw12 وراني متابعة و مشجعة سلام
     
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    sanaya, ‏16 فيفري 2017 على 23:55
    #11
  12. ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي :: عضو شرفي ::

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    هٌناكَ حيْثُ الحلم يلمعْ~
    سلام عليكم جماعة الخير

    أو ماي g ـــود :eek::sneaky:

    العضو محظور@abdoudraw12 تم حظره ولا أعرف ما السبب :cautious::censored: الله أعلم
    على كل وضعني في مأزق :unsure:
    ممم أوكي سأعتذر نيابة عنه ربما لديه عذره :geek:
    أعتذر مجددا
    وكما قرأتم في الموضوع أنه هو من سيشرف على طرح دروس تعليم الرسم
    :unsure: يعني يقول المثل لما يغيب المعلم لازم يغيب بعدها التلميذ خخخ:giggle: هيا غيبوا o_O

    شكراا على تفهمكم
    بالتوفيق لكم
    كونوا بخير
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏17 فيفري 2017 على 01:07
    #12