البؤس والجرائد

(في سنة 2008 في شوارع ولايتي __ المسيلة__ كان وقت مقاعد الدراسة كل الاطفال في المدارس فشاهدت مشهدا أثار شجوني وكتبت هذه الكلمات يوم الأربعاء من شهر ديسمبر على الساعة التاسعة صباحا وقد شاركت بها عام 2011 في منتدى خواطر السندباد عبر الانترنت. لكنني فوجئت بأن شخصا من منتدى نجوم ليبيا قد اخذها واستخدمها دون إذني.

أردت مشاركتكم بها وتأكيدا مني أن هذه الخاطرة لي أملة منكم التعاون لأن حتى الحروف أصبحت تسرق )