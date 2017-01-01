البؤس ...والجرائد

الموضوع في 'ركـن نصوص مسافرة' نشر بواسطة حلم كبير, ‏10 جانفي 2017.

  1. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    البؤس والجرائد
    (في سنة 2008 في شوارع ولايتي __ المسيلة__ كان وقت مقاعد الدراسة كل الاطفال في المدارس فشاهدت مشهدا أثار شجوني وكتبت هذه الكلمات يوم الأربعاء من شهر ديسمبر على الساعة التاسعة صباحا وقد شاركت بها عام 2011 في منتدى خواطر السندباد عبر الانترنت. لكنني فوجئت بأن شخصا من منتدى نجوم ليبيا قد اخذها واستخدمها دون إذني.
    أردت مشاركتكم بها وتأكيدا مني أن هذه الخاطرة لي أملة منكم التعاون لأن حتى الحروف أصبحت تسرق )
    [​IMG]
    رأيته حاملا حزمة من الجرائد
    يبيعها دون أن تكون له قوة سواعد
    طفل يصرخ بالأخبار هل من قارئ هل من مشاهد
    رويدك يا أخبارا عن الكنائس والمساجد
    وعن مجد قالو للعرب عائد
    هلا تحملين رسالة طفل يحملك ..دائما وحيد
    يحلم بغد مشرق سعيد
    يكون فيه هو البطل الصنديد
    ولا يكون فيه عبدا للعبيد
    غد هو الروح والأمل لكن...بعيد
    أحمل بين يدي جريدة هي سلمي الفريد
    لأصل إلى ذلك الغد لأصل الى ذلك الحلم البعيد

    [​IMG]
    لماذا؟ لماذا أيها الزمن العنيد؟
    لا يحق لي بكراسة وقلم لأكتب ما أريد
    لما أحمل ما لا أقرأ وأنشر فيه ما أريد
    إنه للظلم بعينه وللتهميش وللتشريد
    إن حالته تبكي لعمري في القبر مليون مليون شهيد

    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏10 جانفي 2017
    #1
  2. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

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    خاطرة رائعة جدا و كلمات صادقة
    ولكن أخي للأسف الشديد مادمت كتبتها
    في منتدى آخر تعد منقولة لأن شروط قسم بوح القلم
    لا يقبل المنقول تنقل لقسم خواطر منقولة
     
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    ملامح شاعر, ‏10 جانفي 2017
    #2
  3. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته
    شكرا على الاطراء والتفهم
    سيدي الفاضل لم افهم لماذا ينقل الموضوع الى الخواطر المنقوله وانا من كتبت هذه الكلمات باناملي
    قسم المنقولات للخواطر واشعار ليست لاصحابها
    عندما تنقلها ساشعر باسف شديد
    تقبل كامل الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏10 جانفي 2017
    #3
  4. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    كلمات جميلة القسم المناسب لها هو نصوص مسافرة ^^
    نتمنى أن يكون هنالك حرف مقيم عندنا
    جميل ما خطته أناملك موفق
     
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    حكاية قمر, ‏10 جانفي 2017
    #4
  5. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    اختي الفاضلة شكرا لكي انت ومشرفي قسم الادب جميعا على حفظ ماء وجهي لان جميع خواطري عزيزة على قلبي وكتبتها بعناية لتنال رضا القارىء العربي عامة والقرىء الجزاءري خاصة
    واكتب كل خاطرة بعد مناسبة او حادثة لذلك فكلها تعنيني
    حقا لكم مني كل التقدير والاحترام
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏11 جانفي 2017
    #5
  6. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    خاطرة رائعة.. فل تتقبل مروري :)
     
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    الصحافية الساخرة, ‏18 جانفي 2017
    #6
  7. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم
    مشكورة اختي على المرور العطر
    نورتي خاطرتي
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏18 جانفي 2017
    #7
  8. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان
    :: مرشحة للإشراف ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المرشحين للإشراف

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    مما راق لي سيدي
    إحساسك المرهف هو الذي جعلك تنظم هاته الخاطرة .
    لا حرمنا كتاباتك
    تقبل مروري أخي
     
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    عاشقة الإحسان, ‏18 جانفي 2017
    #8
  9. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم
    اختي الفاضلة شكرا لكي على المرور العطر
    نورتي اسطري
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏20 جانفي 2017
    #9
  10. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    كلمات جميله ومعبره بصدق كل حرف فيها ينبيء عن جمال المعنى وحسن الصوره ..
    ان جمال تلك المقطوعه ينعكس ايجابا على جمال الاحساس ...
    شكرا ...
     
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    aljentel, ‏20 جانفي 2017
    #10
  11. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم
    اخي الفاضل رأيك في كلماتي زادها رونقا
    شكرا على الاطراء
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏20 جانفي 2017
    #11
  12. ZahoDz

    ZahoDz :: عضو مُشارك ::

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    كلام جميل ما شاءالله
     
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    ZahoDz, ‏10 فيفري 2017
    #12
  13. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    شكرا على المرور اختي الفاضلة
    دمتي وفية
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    حلم كبير, ‏19 فيفري 2017 على 13:05
    #13
  14. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    الجزائر
    مؤثرة حقا
    وجميلة من حيث المعنى
    ورائعة من حيث صياغتها
    أطفال الشوارع هم صرخة وأزمة العالم الحالي
    ولكن للأسف لاأحد يهتم بهم
    الشعب يقول هي مسؤولية الحكومة
    والحكومة ناااااااااااااااااائمة
    والضحية هي براءة ضائعة بين الشوارع
     
    sanaya, ‏19 فيفري 2017 على 13:25
    #14