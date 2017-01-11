همسات

هند

هند

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
334
النقاط
21
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
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على النغمات الزهر يبتدئ العمر

وينأى غريب الدار..سيدنا الهجر..

وتندى مسافات الرؤى دون حيرة

وفي همسها المسحور يحترق الصدر

تلوح من شباكها لغة الهوى

ويضحك في اوصالها الزمن المر

على ثغرها الميمون نرجس حبنا

فمن عمقها الوردي يندلق الفجر

ركبنا حصان الضوء في فلواتها

وكنا..وكان القلب والرائع الصبر

نسابق اجياد النهار ..يحيطنا

زناد هلالي يزنره الكبر

ونعشق في صدق ونعرف دربنا

الى الدار لا شكوى تئن ولا قهر

نصب فناجين الضحى فتصبنا

ليال من الاحلام يعشقها الزهر

ونحن كما شاء الهوى مقل الهوى

مرآتها العذراء يغسلها العمر

تفتح اكمام البنفسج خلسة

ونسرقها كالوصال والشاهد البدر

ونغرق في الحب الجميل يهزنا

سرير من الآآهات يعشقه السكر

وانت على صدري الحنووون بريئ

من الزيف يجلو وجهك العمق والسحر

مكوكب في الابعاد قصة حبنا

وكيف التقينا صدفة وانتهى الامر..


انتهى...


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آخر تعديل:
هند

هند

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
334
النقاط
21
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
قال حلم كبير:
السلام عليكم
جميل جدا هذا الطرح
دامت اناملك اخيتي اشجعكي
في انتظار ما تجود به اناملك الذهبية
حلم كبير(y)
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190414.jpg


وعليكم السلام اخي

الحلم الكبير

ودام لنا هذا المرور والتشجيع

ان شاء الله هناك الكثير

تحية وتقدير
 
هند

هند

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
334
النقاط
21
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
قال aljentel:
( وكيف التقينا صدفة وانتهى الامر )
لن ينتهي الامر بهذه البساطه فالحب صدفه ولن يكون حبا مالم يكن صدفه ...
بوح جميل يا جميله .
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161050.jpg


اممم صدقت والله يا بندر

الجميل والاجمل وجودك هنا وبصمتك المشجعه

تقديري لك
 
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