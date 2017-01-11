هند
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 15 أوت 2009
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- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
على النغمات الزهر يبتدئ العمر
وينأى غريب الدار..سيدنا الهجر..
وتندى مسافات الرؤى دون حيرة
وفي همسها المسحور يحترق الصدر
تلوح من شباكها لغة الهوى
ويضحك في اوصالها الزمن المر
على ثغرها الميمون نرجس حبنا
فمن عمقها الوردي يندلق الفجر
ركبنا حصان الضوء في فلواتها
وكنا..وكان القلب والرائع الصبر
نسابق اجياد النهار ..يحيطنا
زناد هلالي يزنره الكبر
ونعشق في صدق ونعرف دربنا
الى الدار لا شكوى تئن ولا قهر
نصب فناجين الضحى فتصبنا
ليال من الاحلام يعشقها الزهر
ونحن كما شاء الهوى مقل الهوى
مرآتها العذراء يغسلها العمر
تفتح اكمام البنفسج خلسة
ونسرقها كالوصال والشاهد البدر
ونغرق في الحب الجميل يهزنا
سرير من الآآهات يعشقه السكر
وانت على صدري الحنووون بريئ
من الزيف يجلو وجهك العمق والسحر
مكوكب في الابعاد قصة حبنا
وكيف التقينا صدفة وانتهى الامر..
انتهى...
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