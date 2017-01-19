الوثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات و اللغة العربية الجيل الثاني وزارة التربية الوطنية



- طريقة التحميل



- الخطوة 1 ستدخل الرابط تم بعدها تنزل للأسفل قليلا ستجد telechargement gratuit مصغرة تضغط عليها



- الخطوة 2 :ستنزل للاسفل تم ستجد مكان لتدخل به كود كابتشا بعد انتضار العد التنازلي



- الخطوة 3 :ستنزل مرة أخى للأسفل وستجد رابط مباشر كالتالي تضغط عليه مباشرة وسينطلق التحميل



رابط التحميل



http://www.**************/4mnoamukxri9