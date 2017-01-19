  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على امتحانات الفصل الثالث

الوثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات و اللغة العربية الجيل الثاني وزارة التربية الوطنية

S

sadek28

:: عضو منتسِب ::
إنضم
21 أوت 2016
المشاركات
5
النقاط
3
الوثيقة المرافقة لمنهج الرياضيات و اللغة العربية الجيل الثاني وزارة التربية الوطنية

- طريقة التحميل

- الخطوة 1 ستدخل الرابط تم بعدها تنزل للأسفل قليلا ستجد telechargement gratuit مصغرة تضغط عليها

- الخطوة 2 :ستنزل للاسفل تم ستجد مكان لتدخل به كود كابتشا بعد انتضار العد التنازلي

- الخطوة 3 :ستنزل مرة أخى للأسفل وستجد رابط مباشر كالتالي تضغط عليه مباشرة وسينطلق التحميل

رابط التحميل

http://www.**************/4mnoamukxri9
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top