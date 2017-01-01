إبتسموا حتّى وإن كنتم في أوجّ حزنكم وألمكم

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة فارس الروح, ‏19 جانفي 2017.

  1. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    إنّي أعجب أشدّ العَجب من شخص لا يرى في الدّنيا إلّا السّواد والجزء المظلم فيها فقط ، فتراه يغفل أو يتغافل عن أشياء كثيرة أمام عينيه تستوجب الفرح والسّرور ، ونعم عديدة تستدعي منه الحمد والشّكر .

    ولكنّه أقرب للجحود منه للحمد ، فيرمي وراء ظهره كلّ جميل في حياته ويتشبّث بتلك البقعة من الحزن والألم ، فيدخل في دوّامة لا يكاد يخرج منها ، إلّا وانقضى معها جزء كبير من عمره .

    فلو عرف حقيقة القرب من اللّه تعالى لوجد السّعادة ،

    يقول إبن القيم رحمه الله ..

    في القلب حزن لا يُذْهبه إلّا السّرور بمعرفة الله ..

    ويقول الطّغرائي

    أُعلّل النّفس بالآمال أرقبها *** ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل

    وكما يقوول جمال الدين الافغاني


    ان الازمة تلد الهمة ولا يتسع الامر الا اذا ضاق ولا يولد الفجر الا
    بعد ظلمة الليل الحالك


    نعم هو الأمل والتّفاؤل بغد أفضل ، وبمستقبل مشرق يحمل لنا بين طيّاته الفرح والسُّرور

    حتّى وإن كان لا يوجد في يومنا أيّ شيء يُبشّر بالفرح وبتغيّر الحال للأحسن ، ولكن فلنخلق السّعادة من لاشيء ، فأوّل الغيث قطرة .
    ولنحسن الظنّ بربّنا الكريم ، فإنّ بعد العسر يسر .

    ولنقنع بما قسمه الله لنا ، فقد قيل ، إقنع بما لديك تكن أغنى النّاس

    أمــرٌ سيّء أن يُكثر الإنسان التأفّف والتأسف، ويقف مكانهُ لا يرى إلا السّواد..
    فتتعاظم خسائره، فلا هو أعاد الماضي ولا من يومهِ استفاد.

    ولندع الحزن والتّشاؤم والكآبة جانبا ، فهي من مداخل الشّيطان لينغّص على المسلم راحته وهدوءه وسعادته .
     
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    فارس الروح, ‏19 جانفي 2017
    #1
  2. رابح66

    رابح66 :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم

    بارك الله فيك أخي الحبيب على جميل كلامك
    نعم إن التفاؤل يولد في نفس الإنسان الهمة والعزيمة والنشاط
    وبهذا يتغلب على ضعفه ومالضعف إلا من شيطان أضعف عزيمته وأنساه التوكل على الله
    صدقني يا اخي إنا من النوعم المتفائل بعد التوكل على الله وكل شيئ مهما كان اربطه بالموت مادامت الحياة مستمرة ولو بنفس فالأمل قائم
    وكما صدق شيخنا هنا : إبن القيم رحمه الله
    * في القلب حزن لا يُذْهبه إلّا السّرور بمعرفة الله * ومعرفة الله حتى تكون مسرور هي حسن التوكل عليه​

    اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين أو أقل من ذالك
    بارك الله فيك أخي مرة أخرى وجزاك الله خير جزاء وجعلها في ميزان حسناتك

    تقبلوا تحياتي
     
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    رابح66, ‏19 جانفي 2017
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    بارك الله أخي على هذا الكلام الرائع
     
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    الصحافية الساخرة, ‏20 جانفي 2017
    #3
  4. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    جميل وجدا ...
    كم نحن بحاجه لمثل هذه النصيحه ...
    نعم تفاءلوا بالخير تجدوه ...
    شكرا .
     
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    aljentel, ‏20 جانفي 2017
    #4
  5. محفوظ البسكري

    محفوظ البسكري :: عضو منتسِب :: بائع عملات معتمد

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    بارك الله فيك على هذا لموضوع
     
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    محفوظ البسكري, ‏20 جانفي 2017
    #5
  6. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    :):):):)بارك الله فيك أخي على الموضوع الجميل:):):):):)
    و الله كلامك صحيح أخي الحمد لله أني بالرغم من حزني دائما مبتسمة حتى يظن الآخرون أني لا أشكو من شيء
    الحمد لله :):):):):):):):)
    شكرا أخي الفاضل أسعد الله أيامكم :):):):)
     
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    حيلتي في حسن نيتي, ‏20 جانفي 2017
    #6
  7. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    اللهم امين ابهجتني واسعدتاني اضافتك اتمنىى ان تكون سعيد داءئما
     
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    فارس الروح, ‏20 جانفي 2017
    #7
  8. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    كلماتك من ذهب
    أخي كم من المشاكل في حياتي أصبحت اليوم سبب نجاحي
    كل شيء في الحياة سلاح ذو حدين
    لنا أن نستعمله لصالحنا أو ضدنا
    فمثلا انسان يخاف الموت
    ذلك الخوف طاقة
    يوجهها الإنسان فتكون سلبية أو إيجابية
    فلو وجهها للسلبية جعله ذلك الخوف يختبئ في ركن منعزل يبكي ليل نهار
    و إن وجه تلك الطاقة بإيجابية كانت له مصدرا لقوة تدفعه نحو الخير ولإصلاح نفسه وحاله
    في الحياة لنا الخيار
    إما السعادة
    وإما عكسها
    والمتشائمون هم من أرادوا لنفسهم ذلك
    لأن لديهم كامل القدرة في أن ينيروا وسط ليليهم الظلماء شمعة قد تنير يوما كل العالم
    سلام أخي
     
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    sanaya, ‏25 جانفي 2017
    #8
  9. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    فيك بركة بورك مرورك الاروع
     
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    فارس الروح, ‏26 جانفي 2017
    #9
  10. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    صدقت اخي ابتسامة في وجه اخيك صدقة تحياتي القلبية
     
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    فارس الروح, ‏26 جانفي 2017
    #10
  11. Mareena

    Mareena :: عضو مُشارك ::

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    جميل جدا
    عاشت الايادي ... لا يوجد مشكلة الا ولها حل
    ولا يوجد باب مقفل الا وله مفتاحه
    لذا لنسعد بكل النعم المعطاة لنا ... شكورين لله
     
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    Mareena, ‏28 جانفي 2017
    #11
  12. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    بورك فيكم... عشتم فرحين دائما...
     
    فارس الروح, ‏15 ماي 2017 على 14:49
    #12
  13. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    سلام
    وي لي تلقاه قريب الى الله راح يكون قلبه مليئ بسعادة الا ان كانت مصيبة فصبر لها يعوضها الله لك
    ولي تلقها بعيد بعد عن الله اكيد راح يعرف عالم ظلام والحزن ويعيش حياة سوداء بكامل
     
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    مشاغب, ‏15 ماي 2017 على 15:13
    #13
  14. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    سعيدة
    :)
     
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    Soumia hadj mohammed, ‏15 ماي 2017 على 15:16
    #14