إبتسموا حتّى وإن كنتم في أوجّ حزنكم وألمكم

بارك الله فيك أخي الحبيب على جميل كلامك

نعم إن التفاؤل يولد في نفس الإنسان الهمة والعزيمة والنشاط

وبهذا يتغلب على ضعفه ومالضعف إلا من شيطان أضعف عزيمته وأنساه التوكل على الله

صدقني يا اخي إنا من النوعم المتفائل بعد التوكل على الله وكل شيئ مهما كان اربطه بالموت مادامت الحياة مستمرة ولو بنفس فالأمل قائم

وكما صدق شيخنا هنا : إبن القيم رحمه الله ​

* في القلب حزن لا يُذْهبه إلّا السّرور بمعرفة الله * ومعرفة الله حتى تكون مسرور هي حسن التوكل عليه​