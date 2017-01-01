تحضير نص حارس الليل و الغزل

السلام عليكم ورحمة الله وبركته - أقام أعضاء الكشّافة المخيم في الخلاء. - اكتشف مهاب أثناء نوبة حراسته شبح حيوان . - اكتشف حقيقة الشبح قائد الكشافة. - مهاب مع مجموعة من الأفراد - يفضل الذئب صيد الحيوانات الشاردة. - الحليب المعقم هو حليب خال من الجراثيم. - أقام الهلال الأحمر الجزائري معسكرا لضحايا الزلزال. - مهاب عضو في فرقة الكشافة يتميز بالطيبة وأخلاقه العالية. - لم ينم الجميع، بل بقي فريق الحراسة في يقظة واستعداد. - راى مهاب شبح حيوان. - لأنّ كل الأقدام كانت غائرة ما عدا واحدة. - شعر مهاب بحزن شديد. - عالج أفراد المجموعة الغزال ثم تركوه لحال سبيله. الأفكار الأساسية : - مهاب عضو في فرقة الكشافة يتميز بالطيبة وأخلاقه العالية. - أفراد الكشافة يعلمون بوجود غزال جريح في الجوار. ومهاب يشفق عليه. - مهاب وأصحابه اعتـنوا بالغزال الجريح مماجعل القائد يشكرهم. الفكرة العامة : - الإنسان الصّالح لا يفكّر في نفسه فقط ، إنّما عليه أن يحسّ بغيره ويقدّم العون كلّما كان ذلك ممكنا .