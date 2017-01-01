تحضير نص حارس الليل و الغزل

الموضوع في 'منتدى المرحلة الإبتدائية' نشر بواسطة abdou 31, ‏21 جانفي 2017.

  1. abdou 31

    abdou 31 :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركته
    - أقام أعضاء الكشّافة المخيم في الخلاء.
    - اكتشف مهاب أثناء نوبة حراسته شبح حيوان .
    - اكتشف حقيقة الشبح قائد الكشافة.
    - مهاب مع مجموعة من الأفراد

    - يفضل الذئب صيد الحيوانات الشاردة.
    - الحليب المعقم هو حليب خال من الجراثيم.
    - أقام الهلال الأحمر الجزائري معسكرا لضحايا الزلزال.

    - مهاب عضو في فرقة الكشافة يتميز بالطيبة وأخلاقه العالية.
    - لم ينم الجميع، بل بقي فريق الحراسة في يقظة واستعداد.
    - راى مهاب شبح حيوان.
    - لأنّ كل الأقدام كانت غائرة ما عدا واحدة.
    - شعر مهاب بحزن شديد.
    - عالج أفراد المجموعة الغزال ثم تركوه لحال سبيله.

    الأفكار الأساسية :
    - مهاب عضو في فرقة الكشافة يتميز بالطيبة وأخلاقه العالية.
    - أفراد الكشافة يعلمون بوجود غزال جريح في الجوار. ومهاب يشفق عليه.
    - مهاب وأصحابه اعتـنوا بالغزال الجريح مماجعل القائد يشكرهم.

    الفكرة العامة :
    - الإنسان الصّالح لا يفكّر في نفسه فقط ، إنّما عليه أن يحسّ بغيره ويقدّم العون كلّما كان ذلك ممكنا .

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    التعديل الأخير: ‏21 جانفي 2017
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    abdou 31, ‏21 جانفي 2017
    #1
  2. abdou 31

    abdou 31 :: عضو منتسِب ::

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    بارك الله فيك
     
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    abdou 31, ‏21 جانفي 2017
    #2
  3. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
    بّا كِ الُلُُه فَيَكِ اٌخْيَ ْعلُى تْقًدِيَمٌكِ ُُهذَا الُدِرَسِ
    لُلُتْلُامٌيَدِ وَ رَحُ يَكِوَنَ مٌنَبّْع لُلُاسِتْفَادِةِ
    جْزُاكَِ الُلُُه كِلُ ٌخيَرَ
    .....تْحُيَاتْيَ.....
     
    yaso ياسمين, ‏21 جانفي 2017
    #3
  4. abdou35

    abdou35 :: عضو منتسِب ::

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    بارك الله فيك
     
    abdou35, ‏16 فيفري 2017 على 17:14
    #4
  5. الفتى المغامر

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    الفتى المغامر, ‏17 فيفري 2017 على 11:32
    #5