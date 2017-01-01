تحضير نص حارس الليل و الغزل

- أقام أعضاء الكشّافة المخيم في الخلاء.

- اكتشف مهاب أثناء نوبة حراسته شبح حيوان .

- اكتشف حقيقة الشبح قائد الكشافة.

- مهاب مع مجموعة من الأفراد



- يفضل الذئب صيد الحيوانات الشاردة.

- الحليب المعقم هو حليب خال من الجراثيم.

- أقام الهلال الأحمر الجزائري معسكرا لضحايا الزلزال.



- مهاب عضو في فرقة الكشافة يتميز بالطيبة وأخلاقه العالية.

- لم ينم الجميع، بل بقي فريق الحراسة في يقظة واستعداد.

- راى مهاب شبح حيوان.

- لأنّ كل الأقدام كانت غائرة ما عدا واحدة.

- شعر مهاب بحزن شديد.

- عالج أفراد المجموعة الغزال ثم تركوه لحال سبيله.



الأفكار الأساسية :

- مهاب عضو في فرقة الكشافة يتميز بالطيبة وأخلاقه العالية.

- أفراد الكشافة يعلمون بوجود غزال جريح في الجوار. ومهاب يشفق عليه.

- مهاب وأصحابه اعتـنوا بالغزال الجريح مماجعل القائد يشكرهم.



الفكرة العامة :

- الإنسان الصّالح لا يفكّر في نفسه فقط ، إنّما عليه أن يحسّ بغيره ويقدّم العون كلّما كان ذلك ممكنا .