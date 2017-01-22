ويستمر الإبداع ـ ج6

الإبداع شيء نسبي تختلف درجة الاتفاق عليه أو تقديره بيننا؛ لكن فلنتفق جميعًا على شيء عام ومؤكد: الإبداع يعني “الابتكار”… يعني الصنع على غير مثال! هكذا، اشتفت كلمة “ابتداع” لأنها تتضمن الإتيان بجديد، والخلق من العدم دون سابقة. ابتداع وبدعة ليستا كلمتين سيئتين دومًا كما ترون.

لكن الأمر ليس بهذه السهولة كذلك! في عالمنا هذا لا يبدو أن هناك الكثير مما تبقى لابتداعه. أعني أنهم قد ابتكروا الصواريخ ومعالق الطعام والعجلة وقلم البلية الدوارة والطابعات ثلاثية الأبعاد وحتى شرائح الخبز المحمص والمقطعة مسبقًا! هل تتخيلون مدى صعوبة أن تتعثر في شيء جديد يمكنك ابتكاره ولم يسبقك إليه أحد؟

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لكن لماذا نجعل الأمر بهذه الصعوبة على أنفسنا؟ لماذا لا يكون الإبداع هو ابتداع طريقة جديدة لقضاء حاجة قديمة؟! هذا عادل بما يكفي في رأيي؛ لأن الأمر يحمل ساعتها جانبًا آخر من معنى الإبداع، وهو “التحسين” وجعل الشيء “بديعًا” بعدما كان ما يسبقه يقوم بالغرض وفقط.







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فيما يلي، سنستعرض معًا عددًا كبيرًا من ابتكارات إبداعية تنتقل بحياتنا إلى مستوى أفضل وأسهل. وعلى بساطة بعضها الشديدة، ستجد نفسك تتساءل: لماذا لم نفكر بهذا من قبل؟ أو حتى … لماذا لا يوجد هذا في منزلي بعد؟

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