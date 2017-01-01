استفسار قانوني عاجل

السلام عليكم خاوتي مشكلتي مشكلة نبات نخمم ونهار نخمم ربي فتح عليا وعطاوني لوجمون مسكن يعني شهرين كنت نلم في حالي باش نرحل باسكو غير كارية ونهار رحت نطل على سكن نتاعي لقيت فيه مراة مانعرفهاش اقتحمت المسكن وبدلت الفاشات وقاتلي منا مانخرج حتى يعطوني سكن وراني معاها فالشرع رفعت قضية استعجالية ومزال مكان والو راهي ساكنة داري من ديسمبر وانا مولاة السكنة راني كارية وخايفة بزاف تديهالي مع العلم عندي وثائق المسكن باسمي من فضلكم من فضلكم لي يعرف ولا فاتت عليه كيما هاد الحالة يقولي وشكرا ليكم وماتنسوش تدعولي راني في حالة يرثى لها