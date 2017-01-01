استفسار قانوني عاجل

هذا هو الشعب نتاعنا يحgرو بعضاهم برك

باش تروح تريكلامي على الدولة تروح تسرق حق الغاشي

يعني وانت ماعندكش خاوتك خاوت الزوج نتاعك

باش تروح تخرجيها ولو بالقوة

باسكو صراحة لوكان جيت في الموقف نتاعك تاكل غير العصى لا دلوة لا محكمة لاهم يحزنون

لانو هذا اعتداء على الملكية القانوينة للسكن نتاعك

وعقوبتو السجن

شوفي مع خاوتك وولادك وولاد عمك وما نعرف واش وديري البوسيبل

لانو لوكان تمشي بالقانون رايحة تخسري دراهم وطول القضية نتاعك

باسكو اللي يسرق سكنة ماهوش رايح يفهم بالقانون نتاعنا ممكن تشوفي فيها تحريض على العنف

لكن هذي دارك عرضك وشرفك ما تتمسخريش في هذي الاشياء

الا اذا كنت وحدك وضعيفة هناك نقلك التجئي للقانون ​