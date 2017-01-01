استفسار قانوني عاجل

الموضوع في 'مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات' نشر بواسطة بشرى ملاك, ‏22 جانفي 2017.

  1. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم خاوتي
    مشكلتي مشكلة نبات نخمم ونهار نخمم
    ربي فتح عليا وعطاوني لوجمون مسكن يعني شهرين كنت نلم في حالي باش نرحل باسكو غير كارية ونهار رحت نطل على سكن نتاعي لقيت فيه مراة مانعرفهاش اقتحمت المسكن وبدلت الفاشات وقاتلي منا مانخرج حتى يعطوني سكن وراني معاها فالشرع رفعت قضية استعجالية ومزال مكان والو راهي ساكنة داري من ديسمبر وانا مولاة السكنة راني كارية وخايفة بزاف تديهالي مع العلم عندي وثائق المسكن باسمي من فضلكم من فضلكم لي يعرف ولا فاتت عليه كيما هاد الحالة يقولي وشكرا ليكم وماتنسوش تدعولي راني في حالة يرثى لها
     
    aljentel معجب بهذا.
    بشرى ملاك, ‏22 جانفي 2017
    #1
  2. Fethi.dz

    Fethi.dz :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    تم نقل موضوعك / ان شاء الله تجدين النصح من الاخوة من لهم دراية في هذا المجال.
     
    حكيك و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    Fethi.dz, ‏22 جانفي 2017
    #2
  3. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    معنديش فكرة ..واش نقولك واع ديري كيفها غير تخرج دخلو للدار و بدلو فاشات نتوما تاني
    بفففف مشكلتها مع دولة نتي شادخلك في الوسط حتى تديلك دارك ..باش تخمم هذي
    وين وصلنا واحد مينجمش يخرج يخاف يدوله داره
     
    Fethi.dz معجب بهذا.
    فيتامين سي, ‏23 جانفي 2017
    #3
  4. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    هذا هو الشعب نتاعنا يحgرو بعضاهم برك
    باش تروح تريكلامي على الدولة تروح تسرق حق الغاشي
    يعني وانت ماعندكش خاوتك خاوت الزوج نتاعك
    باش تروح تخرجيها ولو بالقوة
    باسكو صراحة لوكان جيت في الموقف نتاعك تاكل غير العصى لا دلوة لا محكمة لاهم يحزنون
    لانو هذا اعتداء على الملكية القانوينة للسكن نتاعك
    وعقوبتو السجن
    شوفي مع خاوتك وولادك وولاد عمك وما نعرف واش وديري البوسيبل
    لانو لوكان تمشي بالقانون رايحة تخسري دراهم وطول القضية نتاعك
    باسكو اللي يسرق سكنة ماهوش رايح يفهم بالقانون نتاعنا ممكن تشوفي فيها تحريض على العنف
    لكن هذي دارك عرضك وشرفك ما تتمسخريش في هذي الاشياء
    الا اذا كنت وحدك وضعيفة هناك نقلك التجئي للقانون
     
    hakim story, ‏23 جانفي 2017
    #4
  5. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: عضو مُشارك ::

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    شكرا على الرد لكن للاسف قالولي من بعد لي رفعت عليها قضية مانقدرش ندير هاد الحل وندمت لانو قبل كان زوجي باغي يقتحم المسكن ويخرجها خفت عليه كانش ماتبلاه وتتهمه بكانش كارثة مخليتهش يروح اول حاجة درتها درت محضر قضائي سمع اقوالها واقرت انها سكنت هاد المسكن بدون وثائق واش قاتله لالا قاتله حسبت المسكن ماعندهش مالك راني خايفة بزاف خويا مالغري قاع قالولي يخرجها القانون بصح خفت[/QUOTE]
     
    hakim story معجب بهذا.
    بشرى ملاك, ‏23 جانفي 2017
    #5
  6. rycerz

    rycerz :: عضو مُتميز ::

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    أعرف أن الموضوع قديم شيئا ما حيث أنني لم أراه .. و لكن كنت نقولك بالإضافة لرفع دعوى قضائية في الإستعجالي كان يلزم التقدم بشكوى لدى مصالح (opgi) و مطالبتها بالدخول كطرف في الخصام أمام القضاء بصفتها الهيئة المسيرة لهذه السكنات .. و بدورهم عن طريق ممثلهم القانوني سيتابعون القضية و يطلبون من القضاء إصدار حكم بالإخلاء الفوري و التعويض.
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    rycerz, ‏10 ماي 2017 على 13:04
    #6
  7. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: عضو مُشارك ::

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    شكرا على الرد
    قاع قديم ومزال مانحلش هاد المشكل للان راني معاها في القضاء والله يا اخي رحت قالولي حنا خاطينا انت لي لازم تشرعيها درت محامي وهو راه متبع القضية المشكلة انها تدعي اني بعتلها السكن ومزال رانا نستنو القضاء يفصل.. راني كل يوم ندعي ربي يخلصلي منها ربي هو القاضي ماشي هما.. حسبيا الله ونعم الوكيل..
    خاصني استشاري قانون هنا فالمنتدى نحكيله قصتي يعطيني راي
     
    بشرى ملاك, ‏10 ماي 2017 على 13:33
    #7