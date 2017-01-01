مُراجَعة المحفُوظ (مَشروع حِفظ الزّهراوين)

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة أمّ عبد الله, ‏23 جانفي 2017.

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  1. أمّ عبد الله

    أمّ عبد الله :: عضو مُشارك ::

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    بِسم الله الرّحمان الرّحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدّين.

    السلام عليكنّ ورحمة الله وبركاته

    فبعدَ أنِ انطلقنا فِي الحفظ بتيسير من الله سبحانه وتعالى، ولأنّ الأهمّ من الحفظ المُراجعة، وعملا بقول نبيّنا -صلّى الله عليه وسلّم-: ((تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده، لهو أشد تفلتا من الأبل في عقلها)).
    سيكون هذا الموضوع مخصصا للمراجعة، على النّحو التّالي: أخت سائلة ولي بعدها مجيبة .
    فتكتب الأخت السائلة آية كاملة.
    ويُطلب من الأخت المجيبة ملأ التّالي:
    - الآية : {} (تكتبها الأخت السائلة).
    - السورة : ...
    - الحزب : ...
    - الثمن: ...
    - رقم الآية : ... (اِختياري)
    - رقم الصفحة : ... (اِختياري)
    - الآية التّي تسبقها: {...}.
    - الآية التِّي تلِيها: {...}.

    سائلة الله تعالى أن يثبّت حفظنا، وأن يجعله حجّة لنا لا علينا.
    أختكنّ: فريدة.
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏24 جانفي 2017
    آمِيْرَتُه, عاشقة الكرة و حيلتي في حسن نيتي معجبون بهذا.
    أمّ عبد الله, ‏23 جانفي 2017
    #1
  2. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكن يا حبيباتي
    الحمد لله و بعد توفيق منه استطعنا حفظ نصف الحزب الأول من سورة البقرة ( ثمن 1+2)
    فكرة المراجعة التي طلبتها الأخت أم عبد الله جميلة جدا بهدف تثبيت الحفظ نشكرها جدا على الفكرة
    و الأن حان دوري في السؤال : الآية الكريمة ​
    قال الله تعالى :
    ( و إن كنتم في ريب مما نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا شهدآءكم من دون الله إن كنتم صادقين )
     
    حيلتي في حسن نيتي, ‏23 جانفي 2017
    #2
  3. أمّ عبد الله

    أمّ عبد الله :: عضو مُشارك ::

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    وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
    وأنا بدوري أجيب على سؤالك

    - الآية : {و إن كنتم في ريب مما نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا شهدآءكم من دون الله إن كنتم صادقين}.
    - السورة : البقرة.
    - الحزب : 1
    - الثمن: 2
    - رقم الآية : 23
    - رقم الصفحة : 4
    - الآية التّي تسبقها: {الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون}.
    - الآية التِّي تلِيها: {فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النّار التي وقودها الناس والحجارة أعدّت للكافرين}.
    _______________________________________________________________________________________
    السؤال:
    قال تعالى: {ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم}.
     
    حيلتي في حسن نيتي معجب بهذا.
    أمّ عبد الله, ‏23 جانفي 2017
    #3
  4. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    إجابة ممتازة (y)(y)
    العلامة الكاملة
    إجابتي على سؤالك:
    قال تعالى: {ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم}.
    - السورة : البقرة.
    - الحزب : 1
    - الثمن: 1
    - رقم الآية : 7
    - رقم الصفحة : 3
    - الآية التّي تسبقها: {إن الذين كفروا سوآء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون (6)}.
    - الآية التِّي تلِيها: {و من النّاس من يقول آمنّا بالله و باليوم الآخر و ما هم بمؤمنين (8)}.

    السؤال الموالي
    الآية الكريمة :
    (     مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و تركهم في ظلمات لا يبصرون )
     
    أمّ عبد الله معجب بهذا.
    حيلتي في حسن نيتي, ‏23 جانفي 2017
    #4
  5. أمّ عبد الله

    أمّ عبد الله :: عضو مُشارك ::

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    أحسنت، إجابة تامة لا غبار عليها ...

    - الآية : {مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و تركهم في ظلمات لا يبصرون}.
    - السورة : البقرة.
    - الحزب : 1
    - الثمن: 2
    - رقم الآية : 17
    - رقم الصفحة : 4
    - الآية التّي تسبقها: {أولائك الذّين اشتروا الضّلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين}.
    - الآية التِّي تلِيها: {صمٌ بكم عميٌ فهم لا يرجعون}.
    _______________________________________________________________________________________
    السؤال:
    قال تعالى: {وإذا لقوا الذّين ءامنوا قالوا ءامنّا وإذا خلوا إِلى شياطينهم قالوا إنّا معكم إِنّما نحن مستهزءون}.
     
    حيلتي في حسن نيتي معجب بهذا.
    أمّ عبد الله, ‏23 جانفي 2017
    #5
  6. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    علامة كاملة ممتاز(y)(y)
    - الآية : {وإذا لقوا الذّين ءامنوا قالوا ءامنّا وإذا خلوا إِلى شياطينهم قالوا إنّا معكم إِنّما نحن مستهزؤون}.
    - السورة : البقرة.
    - الحزب : 1
    - الثمن: 1
    - رقم الآية : 14
    - رقم الصفحة : 3
    - الآية التّي تسبقها: {و إذا قيل لهم آمنوا كما آمن النّاس قالوا أنؤمن كما آمن السُّفهاء ألا إنهم هم السُّفهاء و لكن لا يعلمون 13 }.
    - الآية التِّي تلِيها: {الله يستهزئ بهم و يمدّهم في طغيانهم يعمهون 15}.
    أرجوا أن أكون قد أصبت لأني لا أفرق في هاته الآيات و دائما ما أخطأ فيها
     
    أمّ عبد الله معجب بهذا.
    حيلتي في حسن نيتي, ‏23 جانفي 2017
    #6
  7. أمّ عبد الله

    أمّ عبد الله :: عضو مُشارك ::

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    إجابة صائبة، ربي يثبت حفظك
     
    حيلتي في حسن نيتي معجب بهذا.
    أمّ عبد الله, ‏24 جانفي 2017
    #7
  8. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    آمين يا رب لي و لكن
    وفقك الله
     
    أمّ عبد الله معجب بهذا.
    حيلتي في حسن نيتي, ‏24 جانفي 2017
    #8
  9. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    السؤال الموالي:
    الآية الكريمة:
    قال الله تعالى:
    ( يكاد البرق يخطف أبصارهم كلّما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إنّ الله على كلّ شيء قدير )
     
    حيلتي في حسن نيتي, ‏24 جانفي 2017
    #9
  10. عاشقة الإحسان

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    مجتمع اللمة العام
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    السلام عليكم :
    الآية الكريمة:
    قال الله تعالى:
    ( يكاد البرق يخطف أبصارهم كلّما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إنّ الله على كلّ شيء قدير )

    السورة : البقرة
    الحزب : الأول
    الثمن : الثاني
    رقم الآية :20
    رقم الصفحة :4

    الآية اللتي تسبقها : ( أو كصيب من السماء فيه ظلمات و رعد و برق ،يجعلون أصابعهم في ءاذانهم من الصواعق حذر الموت ، و الله محيط بالكافرين )

    الآية اللتي تليها :( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم و الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) .

    أرجو أن أكون وفقت .

    السؤال الموالي :
    الآية الكريمة :( فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس و الحجارة ، أعدت للكافرين )
     
    التعديل الأخير: ‏24 جانفي 2017
    حيلتي في حسن نيتي معجب بهذا.
    عاشقة الإحسان, ‏24 جانفي 2017
    #10
  11. أمّ عبد الله

    أمّ عبد الله :: عضو مُشارك ::

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    (y)ما شاء الله إجابة صحيحة

    - الآية : {فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس و الحجارة ، أعدت للكافرين}.
    - السورة : البقرة.
    - الحزب : 1
    - الثمن: 2
    - رقم الآية : 24
    - رقم الصفحة : 4
    - الآية التّي تسبقها: {وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين}.
    - الآية التِّي تلِيها: {وبشّر الذين ءامنوا وعملوا الصالحات أنّ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذّي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون}.
    _______________________________________________________________________________________
    السؤال:
    قال تعالى: {الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة وممّا رزقناهم ينفقون}.
     
    أمّ عبد الله, ‏24 جانفي 2017
    #11
  12. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    حيلتي في حسن نيتي, ‏24 جانفي 2017
    #12
  13. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    إجابة موفقة
    الآية الكريمة:
    ( الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة وممّا رزقناهم ينفقون )
    - السورة : البقرة.
    - الحزب : 1
    - الثمن: 1
    - رقم الآية : 3
    - رقم الصفحة : 2
    - الآية التّي تسبقها: {ذلك الكتابُ لا ريب فيه هدى للمتقين 2}.
    - الآية التِّي تلِيها: {و الذين يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك و بالآخرة هم يوقنون4}.
    السؤال الموالي
    الآية الكريمة:
    ( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون )
     
    أمّ عبد الله معجب بهذا.
    حيلتي في حسن نيتي, ‏24 جانفي 2017
    #13
  14. أمّ عبد الله

    أمّ عبد الله :: عضو مُشارك ::

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    إجابة صائبة، أحسنت
    - الآية : {إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون}.
    - السورة : البقرة.
    - الحزب : 1
    - الثمن: 1
    - رقم الآية : 6
    - رقم الصفحة : 3
    - الآية التّي تسبقها: {أولائك على هدى من ربهم وأولائك هم المفلحون}.
    - الآية التِّي تلِيها: {ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم}.
    _______________________________________________________________________________________
    السؤال:
    قال تعالى: {الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون}.
     
    حيلتي في حسن نيتي معجب بهذا.
    أمّ عبد الله, ‏24 جانفي 2017
    #14
  15. لاريمان

    لاريمان :: نجمة اللمة ::

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    - الحزب : 1
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    - رقم الآية : 6
    - رقم الصفحة : 3
    - الآية التّي تسبقها: أولائك على هدى من ربهم واولائك هم المفلحون
    - الآية التِّي تلِيها: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم

    السؤال الموالي
    يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
     
    حيلتي في حسن نيتي معجب بهذا.
    لاريمان, ‏24 جانفي 2017
    #15
  16. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    إجابة ممتازة(y)(y)
    - الآية : {يا أيُّها النَّاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتَّقون}.
    - السورة : البقرة.
    - الحزب : 1
    - الثمن: 2
    - رقم الآية : 21
    - رقم الصفحة : 4
    - الآية التّي تسبقها: {يكادُ البرق يخطف أبصارهم كلَّمَا أضآء لهم مشووا فيه و إذا أظلم عليهم قاموا و لو شاء الله لذهب بسمعهم و أبصارهم إن الله على كل شيء قدير20 }.
    - الآية التِّي تلِيها: {الذي جعل لكم الأرض فراشا و السماء بناءا و أنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لهم فلا تجعلوا لله أندادا و أنتم تعلمون 22}.

    السؤال الموالي :
    ( و بشر الذين آمنوا و عملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و أتوا به متشابها و لهم فيها أزواج مطهرة و هم فيها خالدون )
     
    نعمات و أمّ عبد الله معجبون بهذا.
    حيلتي في حسن نيتي, ‏24 جانفي 2017
    #16
  17. أمّ عبد الله

    أمّ عبد الله :: عضو مُشارك ::

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    لاريمان و آمِيْرَتُه معجبون بهذا.
    أمّ عبد الله, ‏27 جانفي 2017
    #17
  18. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    : ♥ قلب عسكوري ♥
    السلام عليكم
    أنا راني خليت رسالة في الادارة دخولي متذبذب عندي مشكلة في النت
    .......
    - السورة : البقرة.
    - الحزب : 1
    - الثمن: 2
    - رقم الآية : 25
    - رقم الصفحة : 5

    الأية التي تليها : إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ
    الأية التي تسبقها : فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

    السؤال الموالي :

    هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
     
    أمّ عبد الله معجب بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏27 جانفي 2017
    #18
  19. لاريمان

    لاريمان :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    اسفة عن التأخر لكن الحمد لله
    تم الحفظ
    هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
    الحزب1
    الاية التي تسبقها: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم اليه ترجعون
    الاية التي تليه:واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماءونحن نسبح بحمد ك قال اني اعلم مالا تعلمون
    السؤال
    وعلم أدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين
     
    التعديل الأخير: ‏27 جانفي 2017
    آمِيْرَتُه و أمّ عبد الله معجبون بهذا.
    لاريمان, ‏27 جانفي 2017
    #19
  20. عاشقة الإحسان

    عاشقة الإحسان
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    السلام عليكم :
    الآية :

    هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍعَلِيمٌ

    سورة البقرة
    الثمن الثالث
    الحزب الأول
    رقم الآية 29
    رقم الصفحة 5
    الآية اللتي تليها:
    "و إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون "
    الأية اللتي تسبقها :
    " كيف تكفرون بالله و كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون "

    السؤال :
    " الله يستهزئ بهم و يمدهم في طغيانهم يعمهون "
     
    التعديل الأخير: ‏27 جانفي 2017
    عاشقة الإحسان, ‏27 جانفي 2017
    #20
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