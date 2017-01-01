مُراجَعة المحفُوظ (مَشروع حِفظ الزّهراوين)

بِسم الله الرّحمان الرّحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدّين. السلام عليكنّ ورحمة الله وبركاته فبعدَ أنِ انطلقنا فِي الحفظ بتيسير من الله سبحانه وتعالى، ولأنّ الأهمّ من الحفظ المُراجعة، وعملا بقول نبيّنا -صلّى الله عليه وسلّم-: ((تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده، لهو أشد تفلتا من الأبل في عقلها)). سيكون هذا الموضوع مخصصا للمراجعة، على النّحو التّالي: أخت سائلة ولي بعدها مجيبة . فتكتب الأخت السائلة آية كاملة. ويُطلب من الأخت المجيبة ملأ التّالي: - الآية : {} (تكتبها الأخت السائلة). - السورة : ... - الحزب : ... - الثمن: ... - رقم الآية : ... (اِختياري) - رقم الصفحة : ... (اِختياري) - الآية التّي تسبقها: {...}. - الآية التِّي تلِيها: {...}. سائلة الله تعالى أن يثبّت حفظنا، وأن يجعله حجّة لنا لا علينا. أختكنّ: فريدة.