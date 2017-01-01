مُراجَعة المحفُوظ (مَشروع حِفظ الزّهراوين)

السلام عليكن يا حبيباتي

الحمد لله و بعد توفيق منه استطعنا حفظ نصف الحزب الأول من سورة البقرة ( ثمن 1+2)

فكرة المراجعة التي طلبتها الأخت أم عبد الله جميلة جدا بهدف تثبيت الحفظ نشكرها جدا على الفكرة

و الأن حان دوري في السؤال : الآية الكريمة ​

قال الله تعالى :