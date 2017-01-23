فوضى المشاعر {تغريدة النهاية}

الحب هو ان تحبها هكذا

ان تحدثها عن صخب يومك

تحدثها عن تعبك عن فنجان قهوتك

تحدثها عن تفاصيل يومك العادي

تحدثها عن ارائك التي لم يسمعها احد

تحدثها عن انطباعتك ...

تحدثها عن شي تحبه فتشاركك الشغف

تحدثها عن شي تكرهه فتشاركك الغضب

تحدثها عن ما احجمت عن الحديث عليه مع الغير خشية الملامةوماتركت الخوض فيه خشية الفهم الخاطئ .

فقط اجعلها تفهم مقصدك رغم تشتته

احبها هكذا ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

حدثها ا جعلها تشعر كانها حقا شخص يهمك

حدثها اجعلهاتشعر كانها جزء منك



فقط احبها هكذا ،،،