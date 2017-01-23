فوضى المشاعر {تغريدة النهاية}

♡كارينا♡

♡كارينا♡

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أحباب اللمة
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الحب هو ان تحبها هكذا
ان تحدثها عن صخب يومك
تحدثها عن تعبك عن فنجان قهوتك
تحدثها عن تفاصيل يومك العادي
تحدثها عن ارائك التي لم يسمعها احد
تحدثها عن انطباعتك ...
تحدثها عن شي تحبه فتشاركك الشغف
تحدثها عن شي تكرهه فتشاركك الغضب
تحدثها عن ما احجمت عن الحديث عليه مع الغير خشية الملامةوماتركت الخوض فيه خشية الفهم الخاطئ .
فقط اجعلها تفهم مقصدك رغم تشتته
احبها هكذا ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
حدثها ا جعلها تشعر كانها حقا شخص يهمك
حدثها اجعلهاتشعر كانها جزء منك

فقط احبها هكذا ،،،
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
على اوتار الاحلام تعزف الاماني
منا من ينجح في اكمال معزوفته
لتصبح ..لحن كاملا فيجعل منه أعنية فرح
يطرب بها الجميع عند تحقيقه لتلك الاماني.
ومنا من تبقى معزوفته مجرد قليل من النوتات مكتوبة على اوراق مبعثرة .........
هنا.و.هناك......يغطي عليها غبار الزمن لتصبح .........امنية قديمة..........
 
هو شخص لم يغادر ذاكرتي يوما
افكره به فاجد نفسي مبتسمة
لا اعلم لما ...
في كل ثانية اشتاق له اكثر
يصعب علي الوصول اليه..
اصبح عالمي غرفة انتظار هائلة لحدوث شي ما....
ربما العقل يقول الصواب فاحاول اقناع نفسي بالابتعاد...
لكن يصعب الابتعاد لان من اختاره هو القلب ...
بداخلي عاصفة ....
 
نشبه ذرات غبار الطلع
نتطاير بسبب مشاعرنا
من مكان الى مكان
نحاول التمسك بشئ ما
فياتي نسيم بارد
يحملنا فيوقعنا ارضا
نسقط ارضا فتعيد هبات النسيم
الدافئ رفعنا مرة اخرى للاعلى ....
وفجأة نلتقي بذلك النسيم البارد القاسي ليسقطنا مرة اخرى.......
وهكذا نحن كذرات غبار الطلع نتخبط في وسط مشاعرنا...
 
ارى نفسي اقف امام جرف
اشعر بنفسي اسقط
اسقط ولا اصل الى الارض
كما لو ان هناك شئ يقاوم سقوطي
اسقط وانا لا اشعر بشئ
كما لو اني من مشاعري تجردت
كما لو اني مخذرة بشئ ما..
كما لو انني فقدت كل شي اثناء سقوطي ......
فقط اود السقوط لاعيد الوقوف من جديد
 
احيانا نبتسم من اعماقنا لا شعوريا
يحسبونه جنونا
هي مجرد ارواح نحبها تمر بنا اسمائهم
فتحمل ذكرى عطرة فاحت رائحتها في اعماقنا
فمن قال ان المسافات تغير شيئا ^_^
 
يظن البعض ان البعد يجعل الاشياء اجمل....
وان القرب يخفف من لهيب الشوق .......
لا فالبعد يجعلكم تعتادون الغياب.......
قد يدخلكم حالة شوق في بدايته.....
لكنكم ستعتادونه في نهاية المطاف....
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اقترب المساء وتوارت الشمس خلف الافق
ياتي الهدوء...
يتملكني شعور بالخوف
اذهب بمخيلتي الى لحظات وايام وذكريات عشتها...
مازلت اجهل شعوري
لا استطيع جمع شتات افكاري لتتضح لي الرؤيا ...
فاغمض عيني لانعم بالهدوء ولا اجد نفسي الا وانا قد صحوت مع اشراق فجر شديد..
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دائما ما ياخذني الحنين اليك...
لا اعلم لما يفعل ذلك ....
ولكن كل ما اعلمه جيدا ....
هو انك مازالت بقلبي المجنون....
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ولو كان الكون في يدي اليمين
ولوكان البحر في جوفي اسير
ولو كان خادمي ذاك الامير
ولو كان لي جمال كل الكون
ولو امتلكت الكل في كفوف الخيال
لارميهم مثل طفلة صغيرة رمت العابها يوم ناديتها ......تعالي.....SC20170204-004628.png
 
لا تقع في حب امراة تقرا
امراة تحس بمشاعرها اكثر من اللازم
امراة تكتب
امراة هذيانية مجنونة
لن ترغب في ان تقع بحب امراة كهذه
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هذا القرار الاخير
انتهينا لا تنتظر لحظة حنين
هذا القرار الاخير
انتهى الحب
اكتفى القلب
ولان الحب قدر والفراق قرار هذا القرار الاخير
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في المدرسة كنا نضع الاشياء المهمة وسط الكراس
والغير مهمة على الهامش
هكذا يشعرنا بعض البشر كاننا هامش على قلوبهم
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نسير باحدى الطرق
في وسط حشود من الناس
وفجأة يمر بنا عطر عالق في ذاكرتنا
نلتفت بحثا فنصدم بوجه غريب فجأة
خيبة امل
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اسرار في القلب لاتكتم ولاتحكى
ولايفهمها احد
ليس كل ماض نعشقه وليس كل ماض نكرهه هناك ماض يجب ان ينسى يكفي اننا عشناه في الوقت الذي اجبرنا عليه ...
اردنا العيش بين البشر لم نجد اي باب مفتوح
كل من ياتي ياتينا بالالم ...
و كثرة الالم تقتل الاحساس...
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