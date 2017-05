ارسلت الوثائق اكثر من 5 مرات ورفضها بطاقة التعريف وفاتورة الهاتف الثابت وكان دائما ردهم

Dear Client,

Please be informed that the document status has been changed.

Document information

Submitted on: 2017-03-09

Status: Discarded

Reason: Please send us a copy of your international passport/ plastic ID card and to do selfie with your international document if you want to have level 3.