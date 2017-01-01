أروع قصيدة سمعتها عن التخلف....

الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]' نشر بواسطة حيلتي في حسن نيتي, ‏24 جانفي 2017.

  1. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    إليكم إخواني أخواتي هاته القصيدة التي تتحدث عن التخلف الذي نحن فيه

    و سأترك لكم التعليق
     
    طموحة و فارس البوح معجبون بهذا.
    حيلتي في حسن نيتي, ‏24 جانفي 2017
    #1
  2. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُتميز ::

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    أروع قصيدة سمعتها عن التخلف.. بالفعل هيّ كذلك..(y)
    ونعم ما انتقيتِ لنا أختي الكريمة..
    هيّ قصيدة رائعة.. تعرّي واقعنا المرّ..
    وتصف حالنا بصدق ودون تكلّف.. عن تخلفنا الفكري..
    عن اختلافنا مع الآخر.. واختلافنا حتّى مع أنفسنا..
    وما قاله الشاعر فيض من غيض..
    شكرا جزيلا لك.. أختي الفاضلة.. على طرحكِ الفاخر..
    سررت بالمرور من هنا..:)
    تقبّلي مروري.. وفائق تقديري.. وخالص تحياتي.
     
    حيلتي في حسن نيتي معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏27 جانفي 2017
    #2
  3. حيلتي في حسن نيتي

    حيلتي في حسن نيتي :: عضو مُشارك ::

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    شكرا أخي الفاضل أسعدني مرورك و كلماتك الراقية أضفت على الموضوع جمالا و أدبا
    :) تحياتي :)
     
    حيلتي في حسن نيتي, ‏20 فيفري 2017 على 21:47
    #3