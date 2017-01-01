الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]' نشر بواسطة حيلتي في حسن نيتي, 24 جانفي 2017.
إليكم إخواني أخواتي هاته القصيدة التي تتحدث عن التخلف الذي نحن فيه
و سأترك لكم التعليق
أروع قصيدة سمعتها عن التخلف.. بالفعل هيّ كذلك..
ونعم ما انتقيتِ لنا أختي الكريمة..
هيّ قصيدة رائعة.. تعرّي واقعنا المرّ..
وتصف حالنا بصدق ودون تكلّف.. عن تخلفنا الفكري..
عن اختلافنا مع الآخر.. واختلافنا حتّى مع أنفسنا..
وما قاله الشاعر فيض من غيض..
شكرا جزيلا لك.. أختي الفاضلة.. على طرحكِ الفاخر..
سررت بالمرور من هنا..
تقبّلي مروري.. وفائق تقديري.. وخالص تحياتي.
شكرا أخي الفاضل أسعدني مرورك و كلماتك الراقية أضفت على الموضوع جمالا و أدبا
تحياتي
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