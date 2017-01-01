حراام ياادسنس كل هذا بسبب اننى مصرى!!!!!!!

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا تعبت ياجدعان من موضوع ادسنس ده وعايز حل من رجاله المنتدى هنا انا قدمت على ادسنس اكتر من مره واترفضت مش عارف ليه واغير واظبط الموقع واترفض وبدخل على مواقع تعتبر ل ليها ترتيب ول شكل ول محتوى وبلاقى عليها اعلانات ادسنس العيب فى مين فى الموقع ول فى مصر لى موقعين على النت زياراتهم اكتر من 23.000 زياره فى اليوم والارباح لاتتعدى ال 3 دولار واغلبهم زوار اجانب من امريكا وانجلتر والمانيا والبرتغال وبعضهم من البرازيل الموقعين اهم نفسى اعرف اه العيب فيهم محتواهم حصرى 100% غير منقولين وترتيبه كويس Egy Petroleum Engineer Petroleum Community Forum نفسى اعرف اسباب الرفض او لو حد يساعدنى ويبعلى حساب ادسنس انا ممكن اشتريه لازم حل ضروورى ياناس ياتشتروا منى الموقعين وريحونى من شغل النت ده انا تعبت بجد