حراام ياادسنس كل هذا بسبب اننى مصرى!!!!!!!

الموضوع في 'نادي جوجل - Google Club' نشر بواسطة مصطفى الجمال, ‏25 جانفي 2017.

  1. مصطفى الجمال

    مصطفى الجمال :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    انا تعبت ياجدعان من موضوع ادسنس ده وعايز حل من رجاله المنتدى هنا

    انا قدمت على ادسنس اكتر من مره واترفضت مش عارف ليه واغير واظبط الموقع واترفض

    وبدخل على مواقع تعتبر ل ليها ترتيب ول شكل ول محتوى وبلاقى عليها اعلانات ادسنس العيب فى مين فى الموقع ول فى مصر

    لى موقعين على النت زياراتهم اكتر من 23.000 زياره فى اليوم والارباح لاتتعدى ال 3 دولار واغلبهم زوار اجانب من امريكا وانجلتر والمانيا والبرتغال وبعضهم من البرازيل

    الموقعين اهم نفسى اعرف اه العيب فيهم محتواهم حصرى 100% غير منقولين وترتيبه كويس

    Egy Petroleum Engineer

    Petroleum Community Forum

    نفسى اعرف اسباب الرفض او لو حد يساعدنى ويبعلى حساب ادسنس انا ممكن اشتريه لازم حل ضروورى ياناس ياتشتروا منى الموقعين وريحونى من شغل النت ده انا تعبت بجد​

     
    مصطفى الجمال, ‏25 جانفي 2017
    #1
  2. Fethi.dz

    Fethi.dz :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام

    حال الجميع ، اعلانات جوجل مع نهاية 2014 وهي في تراجع حاد جدا بالنسبة للمواقع العربية على حد علمي.

    توجه الكثير في الاستثمار في اليوتيوب ولكن الكثير قوبل بقرارات جوجل التعسفية الغير مفهومة بغلق قنواتهم بعد انتعبوا عليها.
     
    Fethi.dz, ‏26 جانفي 2017
    #2
  3. abdou benk

    abdou benk :: عضو منتسِب ::

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    محتوى موقعك مختلط بين العربي و الانجليزي

    ربما هذا السبب
     
    abdou benk, ‏6 مارس 2017 على 15:46
    #3