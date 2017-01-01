حراام ياادسنس كل هذا بسبب اننى مصرى!!!!!!!

السلام عليكم ورحمه الله وبركاتهانا تعبت ياجدعان من موضوع ادسنس ده وعايز حل من رجاله المنتدى هناانا قدمت على ادسنس اكتر من مره واترفضت مش عارف ليه واغير واظبط الموقع واترفضوبدخل على مواقع تعتبر ل ليها ترتيب ول شكل ول محتوى وبلاقى عليها اعلانات ادسنس العيب فى مين فى الموقع ول فى مصرلى موقعين على النت زياراتهم اكتر من 23.000 زياره فى اليوم والارباح لاتتعدى ال 3 دولار واغلبهم زوار اجانب من امريكا وانجلتر والمانيا والبرتغال وبعضهم من البرازيلالموقعين اهم نفسى اعرف اه العيب فيهم محتواهم حصرى 100% غير منقولين وترتيبه كويسنفسى اعرف اسباب الرفض او لو حد يساعدنى ويبعلى حساب ادسنس انا ممكن اشتريه لازم حل ضروورى ياناس ياتشتروا منى الموقعين وريحونى من شغل النت ده انا تعبت بجد​