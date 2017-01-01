اكتشف نوع ذكائك !!

الموضوع في 'منتدى العلوم والمعرفة' نشر بواسطة missa dz, ‏26 جانفي 2017 على 19:54.

كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون
  1. missa dz

    missa dz :: عضو منتسِب ::

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    الذكاء مصطلح يتضمن عادة الكثير من القدرات العقلية المتعلقة بالقدرة على التحليل، والتخطيط، وحل المشاكل، ورسم الاستنتاجات، وسرعة المحاكمات العقلية، كما يشمل القدرة على التفكير المجرد، وجمع وتنسيق الأفكار، والتقاط اللغات، وسرعة التعلم والقدرة على الإحساس وإبداء المشاعر وفهم مشاعر الآخرين، وهناك أنواع عديدة للذكاء نتعرف عليها فى هذا التقرير.

    1-الذكاء اللغوى :وهى القدرة على تكوين الجمل والقدرة على الحوار ومناقشة الآخرين، وأيضاً يمتاز الشخص الذكي لغوياً بأنه قادرٌ على كتابة العديد من النصوص بأسلوب لغوي دقيق، وبناءً على القواعد الصحيحة في الكتابة، ومن مميزات الأذكياء لغوياً أنّهم قادرون على الحفظ السريع.

    2- الذكاء الرياضى: يمتاز الشخص الذي يتمتع بالذكاء الرياضي بأنّه قادرٌ على حل المعادلات الرياضية، والألغاز الرقمية، والفرضيات الحسابية.

    3-الذكاء الحركي: يتميز بقدرته على استخدام المهارات الحركية الجسدية، وأكثر الأشخاص الذين يمتازون بهذا النوع من الذكاء هم: الرياضيون، والأطباء وخصوصاً عند إجراء العمليات الجراحية.

    4-الذكاء الاجتماعي :يمتاز الشخص الذي يتمتع بالذكاء الاجتماعي بالقدرة على التواصل مع الأشخاص الآخرين، وكسب الأصدقاء، والمعارف بسهولة، عن طريق التفاعل مع الناس.

    5-الذكاء الذاتي :يمتاز الشخص الذي يتمتع بالذكاء الذاتي بقدرته على فهم طبيعة الأشخاص الذين يتعامل معهم، ويعتمد هذا الشيء على قدرة الإنسان على التحكم بذاته بشكل أساسي.

    6-الذكاء العاطفي :يمتاز الشخص الذي يتمتع بالذكاء العاطفي بالقدرة على استخدام عواطفه بأسلوب ذكي، أي يتمكن من التحكم بتصرفاته أثناء التعامل مع الآخرين.

    7-الذكاء البصري: يمتاز الشخص الذي يتمتع بالذكاء البصري، بقدرته على التعرّف على الصور، وتذكرها، ويمتلك مهارات التعديل عليها، وأيضاً يتميز بأنه يمتلك درجة عالية من الخيال.

    8-الذكاء الموسيقى هو القدرة على التمييز بين المقاطع الموسيقية.
     
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    missa dz, ‏26 جانفي 2017 على 19:54
    #1
  2. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    بارك الله فيك اختي على هذه المعلومات
    اعتقد ان ذكائي ذكاء عاطفي ههههه
     
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    عبير الغرام, ‏26 جانفي 2017 على 21:01
    #2
  3. kari 1997

    kari 1997 :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم جميل جدا بارك الله فيك ..
    انا ذكائي غبي خخخخخلالا صح ضرك نقولك :: انا ذكائي ذاتي واجتماعي وفيه ذرة من الذكاء العاطفي خخخخ نهدر مني بالصح ...مشكوورة على الموضوع الهايل بانتظار جديدك :)
     
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    kari 1997, ‏26 جانفي 2017 على 21:17
    #3
  4. missa dz

    missa dz :: عضو منتسِب ::

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    شكرا على المرور :oops::Love::kiss:
     
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    missa dz, ‏26 جانفي 2017 على 21:23
    #4
  5. missa dz

    missa dz :: عضو منتسِب ::

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    انا شخصيا عندي ذكاء بصري وذكاء اجتماعي (y):giggle:
     
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    missa dz, ‏26 جانفي 2017 على 21:38
    #5
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