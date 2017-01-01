اكتشف نوع ذكائك !!

الذكاء مصطلح يتضمن عادة الكثير من القدرات العقلية المتعلقة بالقدرة على التحليل، والتخطيط، وحل المشاكل، ورسم الاستنتاجات، وسرعة المحاكمات العقلية، كما يشمل القدرة على التفكير المجرد، وجمع وتنسيق الأفكار، والتقاط اللغات، وسرعة التعلم والقدرة على الإحساس وإبداء المشاعر وفهم مشاعر الآخرين، وهناك أنواع عديدة للذكاء نتعرف عليها فى هذا التقرير. 1-الذكاء اللغوى :وهى القدرة على تكوين الجمل والقدرة على الحوار ومناقشة الآخرين، وأيضاً يمتاز الشخص الذكي لغوياً بأنه قادرٌ على كتابة العديد من النصوص بأسلوب لغوي دقيق، وبناءً على القواعد الصحيحة في الكتابة، ومن مميزات الأذكياء لغوياً أنّهم قادرون على الحفظ السريع. 2- الذكاء الرياضى: يمتاز الشخص الذي يتمتع بالذكاء الرياضي بأنّه قادرٌ على حل المعادلات الرياضية، والألغاز الرقمية، والفرضيات الحسابية. 3-الذكاء الحركي: يتميز بقدرته على استخدام المهارات الحركية الجسدية، وأكثر الأشخاص الذين يمتازون بهذا النوع من الذكاء هم: الرياضيون، والأطباء وخصوصاً عند إجراء العمليات الجراحية. 4-الذكاء الاجتماعي :يمتاز الشخص الذي يتمتع بالذكاء الاجتماعي بالقدرة على التواصل مع الأشخاص الآخرين، وكسب الأصدقاء، والمعارف بسهولة، عن طريق التفاعل مع الناس. 5-الذكاء الذاتي :يمتاز الشخص الذي يتمتع بالذكاء الذاتي بقدرته على فهم طبيعة الأشخاص الذين يتعامل معهم، ويعتمد هذا الشيء على قدرة الإنسان على التحكم بذاته بشكل أساسي. 6-الذكاء العاطفي :يمتاز الشخص الذي يتمتع بالذكاء العاطفي بالقدرة على استخدام عواطفه بأسلوب ذكي، أي يتمكن من التحكم بتصرفاته أثناء التعامل مع الآخرين. 7-الذكاء البصري: يمتاز الشخص الذي يتمتع بالذكاء البصري، بقدرته على التعرّف على الصور، وتذكرها، ويمتلك مهارات التعديل عليها، وأيضاً يتميز بأنه يمتلك درجة عالية من الخيال. 8-الذكاء الموسيقى هو القدرة على التمييز بين المقاطع الموسيقية.