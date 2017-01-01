صفات شخصية المرأة القوية

بسم الله الرحمان الرحيم تعشق بنات حواء ان يتصفن بقوة الشخصية، على اعتبار ان الشخصية القوية شخصية مثيرة وجذابة ومحط تقدير واهتمام الاخرين، ولكن في اغلب الأحيان قد تجهل المرأة معنى قوة الشخصية، فمعظم النساء يعتقدن ان قوة الشخصية ما هي الا القدرة على فرض الرأي واجتياز الصعاب، وكأن المرأة ذات الشخصية القوية لابد ان تكون امرأة خارقة، وقد تكونت هذه الفكرة لدى معظم بنات حواء نظرا لأن الشخصية القوية عكس الشخصية الضعيفة المهزوزة التي تتسم بالأنطواء، وعدم القدرة على اتخاذ القرارات، والتي بالطبع لا تفضل اي امرأة ان تتصف بها، حتى المرأة ذات الشخصية الضعيفة المهزوزة نفسها قد لا تبغي ان تجهر بحقيقة شخصيتها، وقد تحاول التخفي وراء ضعفها. سمات الشخصية القوية : لابد ان تدرك المرأة ان الشخصية القوية ليست شخصية عنيفة عنيدة متحدية، فهذه السمات بعيدة كل البعد عن سمات شخصية المرأة القوية التي في السطور الأتية : 1- لابد ان تدرك المرأة ان هناك خيط رفيع يكاد لا يرى بين الثقة بالنفس والغرور، فالشخصية تستمد قوتها من الثقة بالنفس، بينما ما يضعف الشخصية هو الغرور والتفاخر بالذات . 2- هناك خلط عند بعض النساء بين الحزم والعنف، فالحزم هو القدرة على وضع الأمور وفق نصابها، ولكن باللين وليس بالعنف، فشخصية المرأة القوية هي الشخصية التي تجيد فنون التعامل مع الأخرين، فهي التي تخاطب الأخرون على قدر عقولهم ولا تسخر من قدراتهم . 3- شخصية المرأة القوية هي التي تحسن استخدام قدراتها وامكانياتها، ولديها اهداف وطموحات تسعى جاهدة لتحقيقها متخطية كل المشاق والصعاب. 4- شخصية المرأة القوية هي التي تجد لذتها في مساعدة الأخرين، ولديها قدرة هائلة على العطاء، ولا تنتظر مقابل هذا العطاء، فالعطاء عندها لذة وغاية تسعى اليها لأدخال البهجة والسرور على نفسها وعلى المحيطين بها . 5- المرأة قوية الشخصية لا تلتفت لكلمات الأعجاب ولا تستمتع بكلمات النفاق التي تعشقها غيرها من النساء، فثقتها بنفسها وبقدراتها تجعلها تتلمس الصدق في كلمات من حولها. 6- المرأة قوية الشخصية امرأة لا تخشى في الحق لومة لائم، ولكن بالرغم من ذلك فهي حريصة على مشاعر الاخرين، فبرغم ان لديها القدرة على ان تحارب بضراوة من اجل الحق، الا انها تتلمس الأعذار، فلديها قوة ملاحظة وسرعة بديهة تمكنها من قراءة من حولها. 7- المرأة القوية تضع لنفسها اهداف وخطط لحياتها، فهي تحاول جاهدة بلوغها ولا تستسلم للفشل واليأس. 8- المرأة ذات الشخصية القوية امرأة ودودة ماهرة في توطيد علاقتها بالأخرين، فهي بارعة في قراءة الناس، مما يجعلها جديرة بحب واحترام الأخرين. 9- المرأة القوية طموحة لديها اهداف سامية لها ولكل المحيطين بها، فهي تميمة حظ لمن يحالفهم الحظ ويحظون بالقرب منها وبصداقتها . 10 - المرأة القوية هي امرأة تعرف قيمة الوقت والجهد، وتحاول استثمار طاقتها جيدا فيما يفيد، وهذا لا يعني انه لا يوجد بحياتها جانب ترفيهي، بالعكس فالمرأة القوية ماهرة في استغلال كل اوقات فراغها، فتجدها طفلة اثناء وقت اللهو، حكيمة ومتزنة في عملها، جديرة بحب واحترام كل من يعرفها. والأن بعد ان تعرفت على سمات شخصية المرأة القوية، نطرح عليك بعض الأسئلة: - كم سمة من السمات السابقة وجدتها بشخصيتك ؟ - كم سمة من السمات السابقة تودي لو تكتسبينها ؟ وما هي ؟