صفات شخصية المرأة القوية

الموضوع جميل .. يأتي على سرد السمات الحقيقة للشخصية القوية ..

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الواقع و نحن نعيش في مجتمعنا أصلا قليلا ما نرى رجلا ذو شخصية قوية فعليا .. فما بالك بالنسبة للمرأة ، فمع الذهنيات السائدة في المجتمع خاصة النظرة و المعاملة نحو المرأة و مع النماذج النمطية للتربية يكاد يكون من النادر أن تجد إمرأة بشخصية قوية ( أقصد فعليا و حقيقيا ) ... لكن عند وجودها فإنها في الحقيقة بمقياس عشرة رجال ذوو شخصية قوية .. و هي في أعين العقلاء كنز لا يقدر بثمن و يمكنها حتى أن تكون لها مرجعية فكرية بناءا على قوة شخصيتها أو حتى قابلية الزعامة .. و آتي على ذكر مثال ليس ببعيد عن زماننا .. و هي فاطمة لالا نسومر .. (لا تأخذوا المسسل التلفزيوني كتعريف لها لأنّه في أغلبه مغالط تماما)

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مشكورة الأخت على الموضوع الجميل. ​