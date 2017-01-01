قصة عجوز والملك

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة نعمات, ‏29 جانفي 2017.

  1. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    السلام
    كان يامكان يعيش أحد الملوك وكان عنده خدام وفي ليلة كان البرد شديد ةفي تلك اليلة رجع الملك الي قصره في ليلة شديدة البرود ورأى حارسا عجوزا واقفا بملابس رقيقة فاقترب منه الملك و سأله /ألا تشعر بالبرود/فارد الحارس /نعم أشعر بالبرد ولكنى لا أمتلك لباس دافئ ،فلا مناص لي من التحمل /فقال له الملك /سأدخل القصر الأن وأطلب من أحد خدمى أن يأتيك بلباس دافئ فرح الحارس بوعد الملك /ولكن ولكن ما أن دخل الملك قصره حتى نسي وعده ،وفي الصباح كان الحارس العجوز قد فارق الحياة والى جانبه ورقة كتب عليها بخط مرتعش /يأيها الملك كنت أتحمل اللرد كل ليلة صامدا ،لكن وعدك لي بالملابس الدافئة سلب منى قوتى وقتلني ،وعدك للأخرين قد تعني لهم أكثر مما تتصور فلا تخلاف وعدا فأنت لا تدرى ما تهدم بذلك
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    نعمات, ‏29 جانفي 2017
    #1
  2. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو مُتميز ::

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    قصة جميلة اختي نعمات شكرا
     
    دعاء الجنات, ‏31 جانفي 2017
    #2
  3. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    شكرا على المرور الطيب مثل رائحة المسك
     
    نعمات, ‏31 جانفي 2017
    #3
  4. MOHAMED LAMINE7

    MOHAMED LAMINE7 :: عضو متألق ::

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    MOHAMED LAMINE7, ‏22 فيفري 2017 على 11:01
    #4