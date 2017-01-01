حبسي الخدمة .....بعد واش

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اهلا بأهل اللمة الكرام وبعد

هدا الموضوع اريد معرفة وجهة نظركم فيه

ماتقولوليش ناقشتوه

معليش نزيدو نشرحوه شوية الصراحة راني منين نروح نلقاه يطرح عند قريباتي ولا المحيطين بنا اهلا بأهل اللمة الكرام وبعدهدا الموضوع اريد معرفة وجهة نظركم فيهماتقولوليش ناقشتوهمعليش نزيدو نشرحوه شوية الصراحة راني منين نروح نلقاه يطرح عند قريباتي ولا المحيطين بنا

الشاب لما يروح يخطب يخيرها خدامة وبعد الزواج

حبسي الخدمة اعلاه ماراحش ديراكتمون للقاعدة في الدار وما شاء الله كاينة الي قارية ولي محبتش تكمل ولي محبتش تخدم تحوس تستبيت علاه يزوج الخدامة

ومنبعد تطلع الشروط حبسي ماعجبنيش وين تخدمي

مع من تخدمي والوقت كامل في الخدمة