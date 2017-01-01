حبسي الخدمة .....بعد واش

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة لاريمان, ‏2 فيفري 2017 على 13:52.

كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون
  1. لاريمان

    لاريمان :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اهلا بأهل اللمة الكرام وبعد:)
    هدا الموضوع اريد معرفة وجهة نظركم فيه
    ماتقولوليش ناقشتوه :ROFLMAO:
    معليش نزيدو نشرحوه شوية الصراحة راني منين نروح نلقاه يطرح عند قريباتي ولا المحيطين بنا
    الشاب لما يروح يخطب يخيرها خدامة وبعد الزواج
    حبسي الخدمة     اعلاه ماراحش ديراكتمون للقاعدة في الدار وما شاء الله كاينة الي قارية ولي محبتش تكمل ولي محبتش تخدم تحوس تستبيت علاه يزوج الخدامة
    ومنبعد تطلع الشروط حبسي ماعجبنيش وين تخدمي
    مع من تخدمي والوقت كامل في الخدمة
    او كاين شيء اخر يجذب في الخدامة مثلا ماهوش موجود عند الي قاعدة في البيت بغير الشهرية :sneaky:
    نتمنى تشرفونا بمروركم :geek:
    شكرا

     
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    لاريمان, ‏2 فيفري 2017 على 13:52
    #1
  2. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كاين خدمة من خدمة أنا لي يقلبلي راسي هذاك لي يخير طبيبة ويخليها في الدار! مبعد نهار مرتو الطبيبة هذي لي حتم عليها تبقى في الدار تمرض ولا تجي تولد ولا يولي يحوس على طبيبة تدي ليها مرتو يقولك أنا مرتي ما تروحش عند راجل!

    مالا ان شاء الله ما تلقاش طبيبة تدي ليها مرتك كيما حبست مرتك الطبيبة من خدمتها ولوكان كل واحد يفكر هك نلقاو رواحنا نتكشفو عند الرجال.

    تلقاهم متناقضين بين بعض وأنا أصلا ضد واحد كي يتزوح وحدة يقوللها ما تخدميش كان من اللول كيما قلتي يروح يشوف وحدة قاعدة دوغيجين في الدار وما يقلق روحو ما يقلق لي معاه.

    كاين لي يقولك إذا أنا قادر على كلش وعلاه مرتي تخدم تبطل الخدمة يا سيدي مرتك مش بيها تخدم ولا رح تتخص مرتك تخب هك تخدم تحب تحس روحها عنصر فعال في المجتمع ماشي غير تستهلك وخلاص مالا من اللول شوف مرتك ما تخدمش.

    ونهار يجو لولاد هذاك موضوع آخر.

    مغسي ع الموضوع.
     
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    الورد الأحمر, ‏2 فيفري 2017 على 22:12
    #2
  3. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    ساديبون الخدمة تاعها
    ممكن يقول لخياطة ريحي فالدار ولكن مش لمهندسة ولا طبيبة وبزيادة على حسب أوقات وقوانين العمل
    مي لازم ديما التفاهم قبل الزواج
     
    sanaya, ‏3 فيفري 2017 على 01:29
    #3