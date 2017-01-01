هل سنصبح بلد صناعي حقا ؟!

لماذا هذه المفارقة ؟ إضغط للتوسيع...

الجزائر لديها عقلية الإشتراكية

ما نفعت نفسها ما تركت رجال الأعمال يبادرون

بتقديم أفكارهم وخدمة العمالة الجزائرية

لهذا نجد الحكومة لا تجيد التسيير الإقتصادى

سبحان الله كأننا أبناء روسيا

فعندما ننظر الى روسيا نجد لها قوة في اليد العاملة

وقوة في الإنتاج لكن لا تجيد السيرورة الإقتصادية



لماذا لا تكن لنا ماركة خاصة بنا ؟ إضغط للتوسيع...

من تعمل ماركات الحكومة أو رجال أعمال؟

لو تقدم شركة أو تشترى شركة مصغرى لجعلها تعمل في الجزائر

سوف تتذمر الحكومة وتقول أيادى خارجية !

كيف تكون هناك ماركة يملكها رجل من بذور هذا الشعب

محال الحكومة لن تسمح

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إذا كان هناك ماركة لن تكون موجهة للشعب

بل للجيش أو وزارة الدفاع



ولماذا لا نطور ماركاتنا مثل سانكوم أو سيرتا ؟ إضغط للتوسيع...

الحكومة لديها وسوسة

سناكوم يعرف أنه الرجل الحزين في الجزائر

فرطُ فيه وأصبح سناكوم يكتب على الورق فقط

تريد الحكومة القول أركبوا البعير

هل لا توجد عندنا الكفاءة ؟ أم لا توجد المواد الأولية ؟ إضغط للتوسيع...

صدقنى هناك موارد أولية تحلم بها بعض الدول في العالم

لكن لا حياة لمن تنادى

يشترونها للتفاخر فقط ووضعها كادر على الحائط

الدولة التى لا تصنع أثاث بيتها ليس لها بيت

العراء احبب لها

مواردنا لها فؤؤس مكسرة

وتم نهب كفاءتها

الأوربي يحسن في صناعته ليبيعها في سوق العالمية

فعندما يشاهدها الحاكم الجزائري تتبختر نفسه

لما التعب المال موجود هيا نشترى منهم



قد تكون هناك أسئلة كثيرة الصناعة في بلدنا إلى أين ؟ إضغط للتوسيع...