هل سنصبح بلد صناعي حقا ؟!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد يستعجب الكثير في ضل أزمة الخبز والتقشف يتكلم على الصناعة ! الكل يعلم أننا دخلنا شراكة مع ماركات عالمية وصار الكثير من المنتجات يصنع هنا صرنا نوعا ما بلد مصنع وكما يعلم الكل أن دائما البلد المصنع ما ينتجه يكون متوفر وبسعر معقول ولكن للأسف عندنا حدث العكس فمثلا السيارات قبل دخولنا الشراكة كان سعرها معقول واليوم عندما صنعنا اول سيارات جزائرية بشراكة أصبحت الأسعار خيالية لماذا هذه المفارقة ؟ لماذا لا تكن لنا ماركة خاصة بنا ؟ ولماذا لا نطور ماركاتنا مثل سانكوم أو سيرتا ؟ هل لا توجد عندنا الكفاءة ؟ أم لا توجد المواد الأولية ؟ قد تكون هناك أسئلة كثيرة الصناعة في بلدنا إلى أين ؟ اترك الكم المساحة لتحليل والنقاش