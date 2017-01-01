هل سنصبح بلد صناعي حقا ؟!

الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة ملامح شاعر, ‏2 فيفري 2017 على 17:03.

كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون
  1. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    قد يستعجب الكثير في ضل أزمة الخبز والتقشف
    يتكلم على الصناعة !
    الكل يعلم أننا دخلنا شراكة مع ماركات عالمية
    وصار الكثير من المنتجات يصنع هنا صرنا نوعا ما
    بلد مصنع
    وكما يعلم الكل أن دائما البلد المصنع ما ينتجه يكون متوفر وبسعر معقول
    ولكن للأسف عندنا حدث العكس فمثلا السيارات قبل
    دخولنا الشراكة كان سعرها معقول واليوم عندما صنعنا اول سيارات جزائرية بشراكة
    أصبحت الأسعار خيالية
    لماذا هذه المفارقة ؟
    لماذا لا تكن لنا ماركة خاصة بنا ؟
    ولماذا لا نطور ماركاتنا مثل سانكوم أو سيرتا ؟
    هل لا توجد عندنا الكفاءة ؟ أم لا توجد المواد الأولية ؟
    قد تكون هناك أسئلة كثيرة الصناعة في بلدنا إلى أين ؟
    اترك الكم المساحة لتحليل والنقاش

     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏2 فيفري 2017 على 18:01
    العَنْقَاءُ, حكاية قمر و الامين محمد معجبون بهذا.
    ملامح شاعر, ‏2 فيفري 2017 على 17:03
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    تم الاعتماد
    لي عودة أخي
    بحول الله تعالى
     
    ملامح شاعر معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏2 فيفري 2017 على 18:02
    #2
  3. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

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    شكرا على الإعتماد وعلى التنسيق أخي الكريم
    وأعتذر لأنني أكتب مباشرة على الهاتف وبشكل ارتجالي
    لأن الهاتف نوعا ما .. ولا يتيح لي خيارات التنسيق
    ننتظر عودتك أخي
     
    ملامح شاعر, ‏2 فيفري 2017 على 18:40
    #3
  4. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أهلا أخي انا في الخدمة ما استطعت
    الى ذالك سبيلا
    أنت اخي
     
    ملامح شاعر معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏2 فيفري 2017 على 18:48
    #4
  5. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    الجزائر لديها عقلية الإشتراكية
    ما نفعت نفسها ما تركت رجال الأعمال يبادرون
    بتقديم أفكارهم وخدمة العمالة الجزائرية
    لهذا نجد الحكومة لا تجيد التسيير الإقتصادى
    سبحان الله كأننا أبناء روسيا
    فعندما ننظر الى روسيا نجد لها قوة في اليد العاملة
    وقوة في الإنتاج لكن لا تجيد السيرورة الإقتصادية

    من تعمل ماركات الحكومة أو رجال أعمال؟
    لو تقدم شركة أو تشترى شركة مصغرى لجعلها تعمل في الجزائر
    سوف تتذمر الحكومة وتقول أيادى خارجية !
    كيف تكون هناك ماركة يملكها رجل من بذور هذا الشعب
    محال الحكومة لن تسمح
    if
    إذا كان هناك ماركة لن تكون موجهة للشعب
    بل للجيش أو وزارة الدفاع

    الحكومة لديها وسوسة
    سناكوم يعرف أنه الرجل الحزين في الجزائر
    فرطُ فيه وأصبح سناكوم يكتب على الورق فقط
    تريد الحكومة القول أركبوا البعير
    صدقنى هناك موارد أولية تحلم بها بعض الدول في العالم
    لكن لا حياة لمن تنادى
    يشترونها للتفاخر فقط ووضعها كادر على الحائط
    الدولة التى لا تصنع أثاث بيتها ليس لها بيت
    العراء احبب لها
    مواردنا لها فؤؤس مكسرة
    وتم نهب كفاءتها
    الأوربي يحسن في صناعته ليبيعها في سوق العالمية
    فعندما يشاهدها الحاكم الجزائري تتبختر نفسه
    لما التعب المال موجود هيا نشترى منهم

    نحو واد القنيطرة
    سطرنا صفر ومزلنا تحته
    عقلية كاميكاز يا أخى :confused:
    أعتذر على قلة ردى والله
    لم اراجع ردى
    أذن العشاء على مستعجل شوية :(
    تقبل الله صلاتك
     
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    العَنْقَاءُ, ‏2 فيفري 2017 على 19:48
    #5
  6. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

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    سلام الله ع الأخ الطيب
    بداية أشكرك ع الطرح المميز
    في الوهلة الأولى عندما رأيت العنوان تساءلت نفس السؤال الذي أشرت له كيف نصير دولة صناعية في هكذا أزمة اقتصادية
    عودة الى موضوعك واجابة ع تساؤلاتك
    لماذا هذه المفارقة ؟
    لأن الأيادي الداخلية تعبث بنا كيفما تشاء لا أحد منهم يهمه المواطن البسيط هم فقط يريدون ملء جيوبهم بطريقة أسهل بعد ما كان فيه استيراد وتكاليف صار الوضع سهل لربح الكبير
    لماذا لا تكن لنا ماركة خاصة بنا ؟
    هنا ينتقل الأمر الى الأيادي الخارجية لا أظنها تريد لنا ذلك مثل ما حدث مع رحمة ربي
    ولماذا لا نطور ماركاتنا مثل سانكوم أو سيرتا ؟
    قد يبدو لك أن أجوبتي من باب المزاح لكن حقا أرى أن الأيادي الخارجية والداخلية كأفعى تخنق كل محاولة تقدم وتطور
    هل لا توجد عندنا الكفاءة ؟ أم لا توجد المواد الأولية ؟
    لا بالعكس لدينا كل شيء
    قد تكون هناك أسئلة كثيرة الصناعة في بلدنا إلى أين ؟
    الى الاندثار أو البقاء معلقة مع الأجانب
    أشكرك مرة أخرى
     
    حكاية قمر, ‏2 فيفري 2017 على 20:19
    #6
  7. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    الجزائر ليست دولة فقيره لما تتميز به من امكانات هائله وموارد متعدده ووفرة اليد العامله المتميزه ...
    وتكمن المشكله بسؤ الاداره ليس الا ... فهي كشقيقاتها العربيات موارد بالهبل وسرقات تفوق الموارد
    ومن فتح حلقه بكلمة حق صار بقدرة قادر خائنا وضد الدولة وتوجهاتها ...
    وياقليبي لاتحزن ..!
     
    aljentel, ‏3 فيفري 2017 على 03:29
    #7