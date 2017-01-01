إضهار ألوان مجموعات الأعضاء في القائمة الجانبية - xenforo

بسم الله الرحمن الرحيم شرح كيفية إضهار ألوان مجموعات الأعضاء في القائمة الجانبية: ملاحظة: قبل عمل أي تعديل يرجى أخد نسخة إحتياطة عن القالب. التعديل يتم على قالب: sidebar_online_users نبحث عن التالي: كود برمجي: class="username{xen:if '!{$user.visible}', ' invisible'}{xen:if {$user.followed}, ' followed'}">{$user.username}</a><xen:if is="{$i} < {$onlineUsers.limit}">,</xen:if> نستبدله بالتالي: كود برمجي: class="username{xen:if '!{$user.visible}', ' invisible'}{xen:if {$user.followed}, ' followed'}">{xen:helper richUserName, $user}</a><xen:if is="{$i} < {$onlineUsers.limit}">, </xen:if> النتيجة... إن شاء الله أكون وفقت في شرحي, تحياتي لكم.