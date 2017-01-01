إضهار ألوان مجموعات الأعضاء في القائمة الجانبية - xenforo

الموضوع في 'ركن تطوير XenForo' نشر بواسطة Fethi.dz, ‏3 فيفري 2017 على 00:47.

كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون
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  1. Fethi.dz

    Fethi.dz :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    بسم الله الرحمن الرحيم

    شرح كيفية إضهار ألوان مجموعات الأعضاء في القائمة الجانبية:

    ملاحظة: قبل عمل أي تعديل يرجى أخد نسخة إحتياطة عن القالب.

    التعديل يتم على قالب: sidebar_online_users

    نبحث عن التالي:
    كود برمجي:
    class="username{xen:if '!{$user.visible}', ' invisible'}{xen:if {$user.followed}, ' followed'}">{$user.username}</a><xen:if is="{$i} < {$onlineUsers.limit}">,</xen:if>

    نستبدله بالتالي:
    كود برمجي:
    class="username{xen:if '!{$user.visible}', ' invisible'}{xen:if {$user.followed}, ' followed'}">{xen:helper richUserName, $user}</a><xen:if is="{$i} < {$onlineUsers.limit}">,
</xen:if>
    النتيجة...
    sidebar-users-color.png


    إن شاء الله أكون وفقت في شرحي, تحياتي لكم.
     
    الورد الأحمر معجب بهذا.
    Fethi.dz, ‏3 فيفري 2017 على 00:47
    #1
  2. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مشكور على ما تقدمه من شرح ممكن ينهض بهذا المنتدى.

    لا أفهم لغة البرمجة لكن فهمت أن اسمي موجود في الصورة :ROFLMAO:.
     
    Fethi.dz معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏3 فيفري 2017 على 00:58
    #2
  3. Fethi.dz

    Fethi.dz :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أوت 2006
    المشاركات:
    5,566
    الإعجابات المتلقاة:
    1,850
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    351
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    وعليكم السلام

    تشكرات افندم على مرورك العطر.
     
    الورد الأحمر معجب بهذا.
    Fethi.dz, ‏3 فيفري 2017 على 01:18
    #3