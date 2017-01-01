بلانت تحت الحيط وبلانت تتعلق فالحيط

الموضوع في 'ركن حصريات المهارات اليدوية' نشر بواسطة soumia hadj, ‏5 فيفري 2017 على 17:12.

كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون
  1. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــى آني جيت و @عاشقة الكرة ديما مهبلتني بتسياق اللمة تقلي حطي صباطك [​IMG]
    اني حطيتو
    زيد @أم ياسمينdz بلاك تقلي علاه درتي العنوان هكذا     [​IMG] ، درتو باسكو البلانت لي رح نتحصلو عليها كيما الكادر ماله علقيها فالحيط والاا حطيها فوق كش موبل هيهيهيهي خففت عليك السؤال
    الســلاآآآم عليــكم ورحمة الله وبركاته
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين
    كيف الصحة والاهل
    ياو نقشطكم اذا مكمش تدعو لي ههه     [​IMG]

    فكرة بزاف بسيطة بانتلي     [​IMG] على حبة plainte سوداء تع الحيط
    يخرج فيها الابيض هايل
    المستلزمات :
    هه حبة بلانت سوداء
    ايفاسور
    ببوش معباليش وش سموه هه
    و غراء لاصق
    قلم رصاص HB كي يسهل الحركة بالرسم على البلانت ويبان الرسم ثم تعاودي فوقو بالايفاسور

    ـــــــــــــــــــــــــــــ
    اليكم الصور
    1
    [​IMG]

    2
    [​IMG]

    3
    [​IMG]

    4
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    7


    [​IMG]


    دمتم في رعاية الله وحفظـــه
    الى الملتقى     ان شاء الله
     
    آمِيْرَتُه معجب بهذا.
    soumia hadj, ‏5 فيفري 2017 على 17:12
    #1
  2. أمّ عبد الله

    أمّ عبد الله :: عضو مُشارك ::

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    بومرداس
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    هههههه عجبني العنوان
    موضوع رائع والنتيجة أروع ... الله يعطيك الصحة .... مبدعة ​
     
    أمّ عبد الله, ‏5 فيفري 2017 على 17:17
    #2
  3. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليك
    عمل رائع
    مشكورة آختي بوركت
     
    آمِيْرَتُه, ‏5 فيفري 2017 على 17:54
    #3