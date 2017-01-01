بلانت تحت الحيط وبلانت تتعلق فالحيط

بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــى آني جيت و @عاشقة الكرة ديما مهبلتني بتسياق اللمة تقلي حطي صباطك

اني حطيتو

زيد @أم ياسمينdz بلاك تقلي علاه درتي العنوان هكذا

، درتو باسكو البلانت لي رح نتحصلو عليها كيما الكادر ماله علقيها فالحيط والاا حطيها فوق كش موبل هيهيهيهي خففت عليك السؤال

الســلاآآآم عليــكم ورحمة الله وبركاته ​

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

كيف الصحة والاهل

ياو نقشطكم اذا مكمش تدعو لي ههه



فكرة بزاف بسيطة بانتلي

على حبة plainte سوداء تع الحيط

يخرج فيها الابيض هايل

المستلزمات :

هه حبة بلانت سوداء

ايفاسور

ببوش معباليش وش سموه هه

و غراء لاصق

قلم رصاص HB كي يسهل الحركة بالرسم على البلانت ويبان الرسم ثم تعاودي فوقو بالايفاسور

اليكم الصور