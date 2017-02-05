إنَنَيْ أُنثَىْ لآ تُشْبِهُهَا غَيمَــهْ فَـ ڪَيفَ بـِ إنَـــآثْ اِلأَرضْ

الحلم الوردي

الحلم الوردي

:: عضو شرفي ::
#1
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#1


صبآحكمٌ / مسآكمٌ .. جُوٍرٍيٌ

أحِ ـبتـيٌ ,,


فيّ أرٍوٍآحِنـآ


فيّ زٍوّاياّ قلوبنـآ

هُنـآك ۶ـِباّراّت وٍ همّسَاّت مّع الزٍمَن بقيّتٌ حَبيّسهَ دَوآخِلنآ

۶ـجِزتٌ ألسِنتُناّ عنْ قوٍلهِـآ
وٍإحِتآرٍتٌ أقلآمُناّ فيّ كِتآبتهـآ
رٍبماّ تكُوٍن مَشِآ۶ـِرْناّ او رٍسَاّئلْ شوٍق أوٍ خَربشآتْ ُ جُ ـنُوٍنيهٌ

لـِ منْ أحبتهمٌ قلْوٍبنـآ
بقيتٌ سَجينهَ فيّ نفُوٍسِنـآ
وٍ الآنَ
حَـآن إلوٍقتْ
لـِ نرسِمْهآ بـِ نبَضٌ قلْوٍبنـآ
هُنـآ
.!.[ عَلّىآ بسآط ۶ـآلميٌ آلمجنُوٍטּ ].!.
أنـآ هُنـآ مِنْ آجِ ـلْ آنْ أُخْ ـرِجَ مَآبِدآخِـآـيْ مِنْ مَشِآ۶ـِرْ و آحَ ـآسِيسْ

إمَآ فَرْحَ ـهٌ لَمْ آسْتَطيّعْ التَـ۶ْ ـبِيرْ ۶ـنْهَآ

أوْ حُ ـزْنـاً تَجَ ـرٍ۶ ـتهُ ولَمْ أسْتَطِيّعَ البَوحْ لأيْ شَخْصاً كَآنْ .

هُنـآ سَأسَطِرْ جَ ـمِيعْ مآَ آشْـ۶ ُـرْ بِهْ مِنْ
فَرحْ ، حُ ـزنْ ، حَ ـسَرَآتْ ، تَـ۶ ّـبْ ، ۶ َـتَبْ ، شُموخْ ، جُ ـنُونْ ...}

هَذا آنـآ مِنْ غَ ـيرْ تَكَلفْ
سَأُْبحِـرْ فِيْ هَذآ المُتَصَفحْ بِـ أجْ ـمَلْ الكَلِمَآتْ

ستَـ۶ ـيشوٍنَ مَــ۶ـيْ لَحْ ـظَهْ بـِ لَحْ ـظَهْ


كُوٍنــُوٍ بـــِ إلقُربٌ
 
الحلم الوردي

الحلم الوردي

:: عضو شرفي ::
#2
إنضم
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النقاط
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عالم النسيان
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أنثى
#2
+ آلحيـآةة
لآ قيمـةة لهآ / إذآ تجردت من :
.. { آلآدب & آلذؤـؤـؤق } ..
+ مـ/ آجملهآ حينمآ تجد شخصص ..
يحآدثكـ بـ/ آفضضضضضل :
.. { آلعبـآرآت & آلمشششآعر }
 
الحلم الوردي

الحلم الوردي

:: عضو شرفي ::
#5
إنضم
21 مارس 2010
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عالم النسيان
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#5
الغيـرة لا علاقـه لها بالثـقة بالنـفس . .
و لا بعـمق الثقـة في الطـرف الآخـر |
فالغيـرة دلـيل حـب ..
والحـب قمـة الثقـه بالنـفس‬
 
العَنْقَاءُ

العَنْقَاءُ

:: عضو فعّال ::
#7
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#7
قال الحلم الوردي:
الغيـرة لا علاقـه لها بالثـقة بالنـفس . .
و لا بعـمق الثقـة في الطـرف الآخـر |
فالغيـرة دلـيل حـب ..
والحـب قمـة الثقـه بالنـفس‬
إضغط للتوسيع...
سلام عليكم ملك :giggle:
الغيـرة لا علاقة لها بالثـقة بالنـفس.. قال أنا خير منه
و لا بعـمق الثقـة في الطـرف الآخـر .. يدرى أنّ الأخر من طين وهو من نار والتراب يغلب النار
فالغيـرة دلـيل حـب ..عند خلق أدم ضرب ابليس أدم باصبعه وحسبه كالفخار كرهه
والحـب قمـة الثقـه بالنـفس‬ .. قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك.. أصابته ذروة الغرور والتكبر

علينا بتصحيح الفكرة :giggle:
ماذا لو تغار إمراة لإمراة هل لتحبها ..لا تتمنى سقوطها
مبروك إفتتاحك للمدونة :giggle:
أعذرى تطفلى يا شقيقة
أتمنا لك الخير
 
الحلم الوردي

الحلم الوردي

:: عضو شرفي ::
#8
إنضم
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#8
قال Skor m@k:
السلام عليكم
مبروك عليك ختي ملاكو بهذا المتصفح لجديد
ان شاء الله يكون خير عليك
دائما في المتابعة ختي
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وعليك السلام والرحمة
الله يبارك فيك خويا مالك
ان شاء الله يارب
ان شاء الله
نورت متصفحي
ربي يحفظك
 
الحلم الوردي

الحلم الوردي

:: عضو شرفي ::
#9
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أنثى
#9
قال العَنْقَاءُ:
سلام عليكم ملك :giggle:
الغيـرة لا علاقة لها بالثـقة بالنـفس.. قال أنا خير منه
و لا بعـمق الثقـة في الطـرف الآخـر .. يدرى أنّ الأخر من طين وهو من نار والتراب يغلب النار
فالغيـرة دلـيل حـب ..عند خلق أدم ضرب ابليس أدم باصبعه وحسبه كالفخار كرهه
والحـب قمـة الثقـه بالنـفس‬ .. قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك.. أصابته ذروة الغرور والتكبر

علينا بتصحيح الفكرة :giggle:
ماذا لو تغار إمراة لإمراة هل لتحبها ..لا تتمنى سقوطها
مبروك إفتتاحك للمدونة :giggle:
أعذرى تطفلى يا شقيقة
أتمنا لك الخير
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اكيد اخي
هذه مجرد مقالة
لا بالعكس اخي كل الشكر لك
اكيد صححت الفكرة
الله يخليك خويا
الله يبارك فيك
نورت متصفحي المتواضع
ربي يحفظك
 
الحلم الوردي

الحلم الوردي

:: عضو شرفي ::
#13
إنضم
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#13
أحَياناً

تُهزمنيْ أوَجاعيْ
وَتجعَلُنيْ أهربُ إلىْ حَيثُ يَكونَ ألضَياعِ
وَأكونُ حَينهاْ شَبهِ سَرابٌ قَدْ هَاوتْ بِهٍ ألريَاحِ.
 
الحلم الوردي

الحلم الوردي

:: عضو شرفي ::
#14
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#14
كلما كان يقينك بالله أقوى ، !
كلما تحققت آمالك ،فعود نفسك على حسن الظن بالله ، وصدق التوكل عليه ،
وقل دائما : حسبي الله وكفى
 
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