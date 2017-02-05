إنَنَيْ أُنثَىْ لآ تُشْبِهُهَا غَيمَــهْ فَـ ڪَيفَ بـِ إنَـــآثْ اِلأَرضْ



صبآحكمٌ / مسآكمٌ .. جُوٍرٍيٌ



أحِ ـبتـيٌ ,,





فيّ أرٍوٍآحِنـآ





فيّ زٍوّاياّ قلوبنـآ



هُنـآك ۶ـِباّراّت وٍ همّسَاّت مّع الزٍمَن بقيّتٌ حَبيّسهَ دَوآخِلنآ



۶ـجِزتٌ ألسِنتُناّ عنْ قوٍلهِـآ

وٍإحِتآرٍتٌ أقلآمُناّ فيّ كِتآبتهـآ

رٍبماّ تكُوٍن مَشِآ۶ـِرْناّ او رٍسَاّئلْ شوٍق أوٍ خَربشآتْ ُ جُ ـنُوٍنيهٌ



لـِ منْ أحبتهمٌ قلْوٍبنـآ

بقيتٌ سَجينهَ فيّ نفُوٍسِنـآ

وٍ الآنَ

حَـآن إلوٍقتْ

لـِ نرسِمْهآ بـِ نبَضٌ قلْوٍبنـآ

هُنـآ

.!.[ عَلّىآ بسآط ۶ـآلميٌ آلمجنُوٍטּ ].!.

أنـآ هُنـآ مِنْ آجِ ـلْ آنْ أُخْ ـرِجَ مَآبِدآخِـآـيْ مِنْ مَشِآ۶ـِرْ و آحَ ـآسِيسْ



إمَآ فَرْحَ ـهٌ لَمْ آسْتَطيّعْ التَـ۶ْ ـبِيرْ ۶ـنْهَآ



أوْ حُ ـزْنـاً تَجَ ـرٍ۶ ـتهُ ولَمْ أسْتَطِيّعَ البَوحْ لأيْ شَخْصاً كَآنْ .



هُنـآ سَأسَطِرْ جَ ـمِيعْ مآَ آشْـ۶ ُـرْ بِهْ مِنْ

فَرحْ ، حُ ـزنْ ، حَ ـسَرَآتْ ، تَـ۶ ّـبْ ، ۶ َـتَبْ ، شُموخْ ، جُ ـنُونْ ...}



هَذا آنـآ مِنْ غَ ـيرْ تَكَلفْ

سَأُْبحِـرْ فِيْ هَذآ المُتَصَفحْ بِـ أجْ ـمَلْ الكَلِمَآتْ



ستَـ۶ ـيشوٍنَ مَــ۶ـيْ لَحْ ـظَهْ بـِ لَحْ ـظَهْ





كُوٍنــُوٍ بـــِ إلقُربٌ ​