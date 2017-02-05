إنَنَيْ أُنثَىْ لآ تُشْبِهُهَا غَيمَــهْ فَـ ڪَيفَ بـِ إنَـــآثْ اِلأَرضْ

الحلم الوردي
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صبآحكمٌ / مسآكمٌ .. جُوٍرٍيٌ
أحِ ـبتـيٌ ,,
فيّ أرٍوٍآحِنـآ
فيّ زٍوّاياّ قلوبنـآ
هُنـآك ۶ـِباّراّت وٍ همّسَاّت مّع الزٍمَن بقيّتٌ حَبيّسهَ دَوآخِلنآ
۶ـجِزتٌ ألسِنتُناّ عنْ قوٍلهِـآ
وٍإحِتآرٍتٌ أقلآمُناّ فيّ كِتآبتهـآ
رٍبماّ تكُوٍن مَشِآ۶ـِرْناّ او رٍسَاّئلْ شوٍق أوٍ خَربشآتْ ُ جُ ـنُوٍنيهٌ
لـِ منْ أحبتهمٌ قلْوٍبنـآ
بقيتٌ سَجينهَ فيّ نفُوٍسِنـآ
وٍ الآنَ
حَـآن إلوٍقتْ
لـِ نرسِمْهآ بـِ نبَضٌ قلْوٍبنـآ
هُنـآ
.!.[ عَلّىآ بسآط ۶ـآلميٌ آلمجنُوٍטּ ].!.
أنـآ هُنـآ مِنْ آجِ ـلْ آنْ أُخْ ـرِجَ مَآبِدآخِـآـيْ مِنْ مَشِآ۶ـِرْ و آحَ ـآسِيسْ
إمَآ فَرْحَ ـهٌ لَمْ آسْتَطيّعْ التَـ۶ْ ـبِيرْ ۶ـنْهَآ
أوْ حُ ـزْنـاً تَجَ ـرٍ۶ ـتهُ ولَمْ أسْتَطِيّعَ البَوحْ لأيْ شَخْصاً كَآنْ .
هُنـآ سَأسَطِرْ جَ ـمِيعْ مآَ آشْـ۶ ُـرْ بِهْ مِنْ
فَرحْ ، حُ ـزنْ ، حَ ـسَرَآتْ ، تَـ۶ ّـبْ ، ۶ َـتَبْ ، شُموخْ ، جُ ـنُونْ ...}
هَذا آنـآ مِنْ غَ ـيرْ تَكَلفْ
سَأُْبحِـرْ فِيْ هَذآ المُتَصَفحْ بِـ أجْ ـمَلْ الكَلِمَآتْ
ستَـ۶ ـيشوٍنَ مَــ۶ـيْ لَحْ ـظَهْ بـِ لَحْ ـظَهْ
كُوٍنــُوٍ بـــِ إلقُربٌ