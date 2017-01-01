فقد ادخلوا ...^_^

لكل لذين لهم بصمة في قلبي تمنيت ان اقولها لكل واحد منكم وجوده له اثر في نفسي كنت كلما احبطت رفعتم من معنوياتي تحملتم تصرفاتي العشوائية قد اكون اخطأت بحق احدكم قد اكون جرحتكم بدون ان اشعر لكن لا يخلو الانسان من العيوب وما اريد اقوله اني احمد الله بان رزقني قلوبا مثل قلوبكم بصدق كنت افرح عند فرحكم واحزن عند حزنكم ولم اشأ بصدق ان اجعلكم تحزنون معي ... لدي الكثير لاقوله لكني اعجز ...اخيرا اقول قد لا اعيش غدا وقد لاتروني هنا لذلك اريد منكم السماح اذا اخطأت عليكم ويشهد الله اني لم اقصد في يوم الاساءة ولاتحملوا في قلوبكم شيئا مني بل افصحوا به في وجهي فتكبرون في عيني فالمحب والصديق من يصدقك باخطائك ^_^