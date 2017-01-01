فقد ادخلوا ...^_^

السلام عليك

اللهم اميين

ياودي واش بيك راكي تودعي و لا كيفاه

يا بنتي مازال اليمات بيناتنا

و كل الاحداث لي ذكرتيها ان شاء الله بوجودك معانا

ربي يحفظك و يخليك ​