فقد ادخلوا ...^_^

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة ،كارينا،, ‏6 فيفري 2017 على 20:00.

  1. ،كارينا،

    ،كارينا، :: عضو فعّال ::

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    لكل لذين لهم بصمة في قلبي تمنيت ان اقولها لكل واحد منكم وجوده له اثر في نفسي كنت كلما احبطت رفعتم من معنوياتي تحملتم تصرفاتي العشوائية قد اكون اخطأت بحق احدكم قد اكون جرحتكم بدون ان اشعر لكن لا يخلو الانسان من العيوب وما اريد اقوله اني احمد الله بان رزقني قلوبا مثل قلوبكم بصدق كنت افرح عند فرحكم واحزن عند حزنكم ولم اشأ بصدق ان اجعلكم تحزنون معي ...
    لدي الكثير لاقوله لكني اعجز ...اخيرا اقول قد لا اعيش غدا وقد لاتروني هنا لذلك اريد منكم السماح اذا اخطأت عليكم ويشهد الله اني لم اقصد في يوم الاساءة ولاتحملوا في قلوبكم شيئا مني بل افصحوا به في وجهي فتكبرون في عيني فالمحب والصديق من يصدقك باخطائك ^_^
     
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    ،كارينا،, ‏6 فيفري 2017 على 20:00
    #1
  2. ،كارينا،

    ،كارينا، :: عضو فعّال ::

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    برك ماتنسوناش وتقعدوا ديما متفكرينا ^_^وحبيت نقولكم كل عام وانتوما بخير خاطر العام جديد كنت غايبة هههه رغم انو متاخرة كان لازم نقولها.وكل عام I amبخير هههههه 22ديسمبر كنت حابة ندير عيد ميلادي مي غلقولي المنتدى في وجهيo_O وماعطاونيش 500نقطة شرفية الكادوو قالولي استناي العام الجاي تاع الصح محصت o_Oنورمال العام الجاي ان شاء الله اذا كنا من الحيين^_^ .وتاني مبروك علينا قصدي نقول ربي يعوضنا على خسارة ليكيب ناسيونال :p ومبرووك كاميرنو ههههه ايه نسيت مبرووك على هدوك تاع اوسكار اللمة :) نقولكم الصح هبطلي المورال كي مالقيتش اسمي معاهم o_O بصح والله تستاهلو ومبروووك عليكم ^_^ومبرووك لرايح يتخرج من «الجامعة» هاد السنة و لي يجيبونا الباك والبيام والسنكيام ولا السيزيام منعرف o_O المهم مبرووووك عليكم من ضرك بلاك نكونو مكانش هداك الوقت^_^ والكادوو غير انساوه راني مزلوطة :p
    وايه تاني حبيت نقول لتاع الادارة امانة طلب واحد والله ماننسهالكمش اذا حبيتو تحذفو منتدى التسلية^_^ امانة لاتحذفو مشاركاتنا القديمة o_O ماتناقصولناش من مشاركاتنا غير نزيدو شوية تعاودو تضربونا عالارض قريب نيأسو o_O ربي يحفظكم وطبعا انتم غاليين ومنتدانا غالي علينا نتمناولكم مزيد من النجاح والابداع والتالق و نتمنى من الجميع يسخنو رواحهم وديرولنا شوية مواضيع حصرية :) وترجعو المحادثات ولا ديرو رقم معقوول 100000..40سنة مانلحقهاش نظن هدا واش حبيت نقول^_^ ..اصبروا كاش مانتفكر اممممممم o_O ايه تفكرت ادعولي ماتنساويش وان شاء الله رايحة ندعيلكم كامل :) وعلبالي نعيي :pايه الله غالب.وكاين ديما نشوف فيهم يقولو معندناش الزهر واش فيها الزهر طافي والقلب صافي هد المهم وقيلة خلطتها الفصحى مع الدارجة o_Oلي فهم يفهم لي مافهمش
     
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    ،كارينا،, ‏6 فيفري 2017 على 20:01
    #2
  3. ،كارينا،

    ،كارينا، :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    وربي يرزق كل شباب اللمة زوجة صالحة
    وكل بنات اللمة زوج صالح ويجمع كل المخطوبين تحت سقف واحد ويرزق كل واحد فيكم ذرية صالحة وينجحك كل طالب وطالبة وربي يعاون ويكون مع كل موظف وموظفة ويشافي كل مريض ومريضة ويطول في اعماركم جميعا ويديم عليكم السعادة وراحة البال وربي يعطي لكل واحد واش في بالو ويوفقو وينجحو وربي يحفظلكم جميع اهلكم وربي يغفر ويرحم جميع الاموات المسلمين والمسلمات ويعيد كل غايب سالم قوولو امييين
    هذا واش في قلبي جريدة هههههه
    نظن كملت طولتها لدرجة اني قسمتها على ثلاث مشاركات o_O الف شكرا ....
     
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    ،كارينا،, ‏6 فيفري 2017 على 20:01
    #3
  4. ،كارينا،

    ،كارينا، :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    باين مافهمتوش الموضوع من الخطأ في العنوان «فقط ادخلوا» ههههه اني صححتو ادخلوا ضرك هههههه
    برك اقراوه تكفينني ..وشكرا حقا ^_^
     
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    ،كارينا،, ‏8 فيفري 2017 على 18:51
    #4
  5. ،كارينا،

    ،كارينا، :: عضو فعّال ::

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    ولا عمرو عام هاد الموضوع واحد ماشافو هههه
     
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    ،كارينا،, ‏8 فيفري 2017 على 18:52
    #5
  6. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو فعّال ::

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    بلاد العجب ^^
    السلام عليك
    اللهم اميين
    ياودي واش بيك راكي تودعي و لا كيفاه
    يا بنتي مازال اليمات بيناتنا
    و كل الاحداث لي ذكرتيها ان شاء الله بوجودك معانا
    ربي يحفظك و يخليك ​
     
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    sقطر الندىs, ‏8 فيفري 2017 على 18:56
    #6
  7. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    باب الزوار
    هههههههه مجنونة كاري دوختيني معاك هههه
     
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    عبير الغرام, ‏8 فيفري 2017 على 18:59
    #7
  8. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    كاري أمانة ارجووووكي اذا كتبتي كاااااااش
    وصية ماتنساينيش معااااااك ههههههههه
     
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    عبير الغرام, ‏8 فيفري 2017 على 19:01
    #8
  9. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

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    الله يجيب الخير ​
     
    habchisalaheddin, ‏12 فيفري 2017 على 18:01
    #9
  10. Smile Queen

    Smile Queen :: عضو مُشارك ::

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    باتنة
    حبوبتي رغم اني ما ندخلش للمنتدى بزاف بصح نتي من الاعضاء المميزين هنا ماشاء الله عليك يا نشيطة
    علاه عليك التشاؤم بربي ان شا الله ربي يطول في عمرك
    بالنسبة لدعاءك امييييييييييييييييييييييييين وربي يفرحك وينجحك في دراستك وفي كل حاجة تتمنايها يارب
     
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    Smile Queen, ‏12 فيفري 2017 على 20:16
    #10
  11. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    و الله اختي الغالية مافهمتش تتمسخري معنا و لا تخوفي فينا ، و لا راح تصرا لك حاجة بعيد الشر عليك ربي يلطف . اذا كان مزاح فالمزاح مايكونش هكا ، و اذا تخوفينا راكي وحدة من العائلة ، و اذا حاجة اخرى ربي يحفظك
     
    ميلينا, ‏12 فيفري 2017 على 20:28
    #11
  12. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    كارينا شوفي أنا نشفى هداك النهار اللي جبدتي لي فيه شعري
    وضربتي لي منوشة تاعي
    وقلت للحفافة تصبغ لي شعري خضر
    ومنسيتش كضربتيني بدبزة علاخاتر كليت الملفاية تاعك اللي خبيتيها فساكك باش مايكلهاش ولد بنت خال بنت عمتك
    ڨاع هاكا وحبيت نسامحك
    لا منسمحش هههههههههههههههههه
    نتمسخر حنونة راكي مسامحة دنيا وآخرة
    مالڨري معرفتكش بزاف مي ظلك خفيف
    وربي يوفقك فحياتك تشااااااااو
     
    sanaya, ‏12 فيفري 2017 على 20:46
    #12