رفوف ديكور منزلية ~ من صنعي

الموضوع في 'منتدى الحرف والمهن الحرة والمواهب' نشر بواسطة Skor m@k, ‏6 فيفري 2017.

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  1. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
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    [​IMG]

    اليوم أردت أن أقدم لكم كيفية صنع رفوف منزلية لتزيين الجدار في الغرف أو الصالون
    لا تتطلب الكثير من الخشب وتستطيع أن تضع الأشكال والقياسات كما تحب

    أولا نقطع الخشب الى قطع مستطيلة أو مربعة الشكل على حسب الشكل المراد صنعه
    على كل حال أنا الشكل أخذته من النت خخخخ
    أشكال مربعة ومستطيلة
    [​IMG]

    ثانيا نقوم بتركيبها مع بعض بالغراء الخشبي والمسامير
    [​IMG]
    [​IMG]
    ثالثا نقوم بطليها باللون المناسب وانا إخترت الأبيض
    [​IMG]

    [​IMG]

    رابعا نقوم بإحضار أوراق التلوين تباع في المكتبة
    فيها عدة ألوان نختار المناسبة
    أنا إخترت الأصفر والبنفسجي للشكلين المستطيلين
    والأحمر والأسود والأبيض والبني للشكل المربع
    ثم ألسقتهم من الخلف التي تكون على الجدار
    اسمحولي ماصورتش كي كنت نلسق في الأوراق خخخخخ

    في الأخير ثقبت في الحيط ووضعت البراغي عادي
    ثم ثقبت الرفوف بثقبتين على الجانبين وفي الأعلى فقط باش نقدر نحيهم ونعاود نركبهم
    وممبعد شبحتهم بشويا طونوبيلات صغار ههه وشويا صخور تاع الصحراء وشويا نوار تاع بلاستيك
    ومكان وضعهم يما لي خيرت الترتيب هذا هههه حتى ركبتهم ممبعد عاودت قالتلي لوكان غير درتهم كيما قلت أنت ههههه
    قلتلها طيري عليا ضرك خلاص ثقبت ههههه
    وكانت النتيجة هكذا


    [​IMG]

    [​IMG]

    ان شاء الله يكون عجبكم هذا الديكور والى ماعجبكمش الله غالب هذا وين بديت نتعلم هههه
    شكرا لكم خاوتي
    [​IMG]
     
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    Skor m@k, ‏6 فيفري 2017
    #1
  2. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
    ايوووووو ما شاء الله ، الله يبارك اخي سكور ماك
    عمل متقن ما شاء الله
    وبزاف هايلين
    واللون متناسق جدا مع لون الجدران
    يستحق ختم التميز
    +++
    لي رجعة ان شاء الله
     
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    soumia hadj, ‏6 فيفري 2017
    #2
  3. Skor m@k

    Skor m@k
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    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم
    ربي يجازيك ختي سمية
    الحمد لله عجبكم هههه
    أنا قلت تقولولي الألوان ماشي متناسقا هههه
    خاطرش ماشي آسورتي مع بعض هههههههه
    شكرا
     
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    Skor m@k, ‏6 فيفري 2017
    #3
  4. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    ‏28 أوت 2011
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    بشار
    امين يارب
    والو، راك جبتها باللون الرمادي مع الازرق السماوي فوور
    والازرق السماوي يخرج معاه ثاني هد اللون
    [​IMG]

    بالتوفيق اخي سكور ماك
     
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    soumia hadj, ‏6 فيفري 2017
    #4
  5. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

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    ايه يما قالتلي أسبغهم هكذا أنا قلتها ما يخرجوش مع اللون السماوي هههه
    كي شغل لون الخشب بالفارني برك
    الى زدت خدمت راني نسييهم هكذا فاللون
    شكرا لك ختي
     
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    Skor m@k, ‏6 فيفري 2017
    #5
  6. sozy

    sozy :: عضو متألق ::

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    كوكب المرّيخ O_o
    السلام عليكم
    ماشاء الله اخي هاااايليييين
    ربي يبارك وقيلا نخدم كيفهم عجبوني
    يعطيك الصحة و سلمت يداك
    ربي يوفقك (y)
     
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    sozy, ‏6 فيفري 2017
    #6
  7. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

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    وعليكم السلام
    ايه غير أخدمي هههه أنا خالتي هبلتني باش نخدملها هكذاك هههه
    شكرا لك ختي
     
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    Skor m@k, ‏6 فيفري 2017
    #7
  8. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    في البيت :)
    عمل متقن اخي، اعجبني جداً تناسق الالوان والطريقة التي نسقت بها الرفوف
    احسنت عملاً اخي الطيب
    وبارك الله فيك على مشاركتنا طريقة العمل
    جعلها الله في موازين حسناتك​
     
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    سكون الفجر, ‏7 فيفري 2017
    #8
  9. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    بشار
    صباح الخير الحاج سكور ماك :)
    اليك فكرة اخرى حيث تصنع دي كادر بعرض اقل عن الاولى وبداخلها اغصان شجر ;)

    [​IMG]

    رح تتلقى طلبات عليهم ولازمك تقرى على تناسق الالوان في الجدران هكذا به به يكون اختيارك للون الرفوف مناسب لجدران الفضاء المطلوب تزيينه للزبون (y)
    ادخل في هذ الرابط رح يساعدك وتلقى افكار متنوعة على الموقع     pinterest سجل فيه احسن (y)
    Peindre Des Murs
    بالتوفيق ان شاء الله
     
    Oum Loukmane و Skor m@k معجبون بهذا.
    soumia hadj, ‏7 فيفري 2017
    #9
  10. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    بشار
    اكتب في pinterest : etagère murale
    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]
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    soumia hadj, ‏7 فيفري 2017
    #10
  11. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    المدية
    السلام عليكم
    ياااااااااااهووووووو شحال شاابين يهبلووو
    ما شاء الله تبارك الرحمن
    يعطيك الصحه مالك فخونشمووون بزاااااف شابين
    مام خالتي سكرية عندها الذوق تعرف تخير الديكور ربي يحفظها
    بالتوفيق عمل جميل جدا واصل فأنت في طريق الابداع خخخخخخ
    سلام
     
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    المتفآئلة, ‏7 فيفري 2017
    #11
  12. zohor kfz

    zohor kfz :: عضو مُتميز ::

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    tlemcen
    يعطيك الصحاااااا
     
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    zohor kfz, ‏7 فيفري 2017
    #12
  13. hakim story

    hakim story
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    ماشاء الله عمل جميل ومتقن الله يبارك
    فريمون ملاح خاصة الاشياء اللي حطيتهم الداخل يعني زادت في الجمال نتاعهم
    ربي يبارك واصل التألق نحتاجوك خويا مالك ههه خوك حكيم ماعندو حتى موهبة
    ههه مي معليه نشوفو كيفاش نديرو مع هذا المشكل بارك الله فيك .
     
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    hakim story, ‏7 فيفري 2017
    #13
  14. جميلة الاثر

    جميلة الاثر :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم

    الله يبارك عمل متقن وتناسق في الالوان
    ربي يوفقك
     
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    جميلة الاثر, ‏7 فيفري 2017
    #14
  15. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    بارك الله فيك اخي الكريم
    ولله بزاف شابين وماشاء الله عملك متقن
    يعطيك الصحة
     
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    عبير الغرام, ‏7 فيفري 2017
    #15
  16. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    منتدى هذه مشكلتي     طاقم المرشحين للإشراف

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    ميلة
    ما شاء الله
    رووووووووووعة
    أتمنى حقا أن تكون لي رفوف كهاته في غرفتيي
     
    Oum Loukmane, Skor m@k, المتفآئلة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Twinkle Stars, ‏7 فيفري 2017
    #16
  17. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
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    السلام عليكم
    شكرا لك اختي
    آمين يا رب
    ربي يوفقك
     
    Oum Loukmane و المتفآئلة معجبون بهذا.
    Skor m@k, ‏7 فيفري 2017
    #17
  18. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم
    يعطيك الصحة ختي سمية والله عفسة شابة هذي تاع تعلق فيهم الملابس
    بلاك الى خدمتها نحطها هنا ونوريهالك
    تانيت عجبوني هذوك الصور تاع الرفوف هايلين كامل
    بصح عجبتني بزاف هذي مي الجذع تاع الشكرة منين نلقى هكذاك هههه
    [​IMG]

    ربي يجازيك
     
    Oum Loukmane و soumia hadj معجبون بهذا.
    Skor m@k, ‏7 فيفري 2017
    #18
  19. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
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    وعليكم السلام
    أهلا أسوم إن شاء الله تكوني بخير
    هههه واقيل نخدملك هكذا ونبعثهملك هههه
    ايه عندها الذوق هههه
    ربي يحفظك
     
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    Skor m@k, ‏7 فيفري 2017
    #19
  20. Skor m@k

    Skor m@k
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    شكرا لك ختي
     
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    Skor m@k, ‏7 فيفري 2017
    #20
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