رفوف ديكور منزلية ~ من صنعي

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته

ايوووووو ما شاء الله ، الله يبارك اخي سكور ماك

عمل متقن ما شاء الله

وبزاف هايلين

واللون متناسق جدا مع لون الجدران

يستحق ختم التميز

+++

لي رجعة ان شاء الله

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