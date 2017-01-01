رفوف ديكور منزلية ~ من صنعي

اليوم أردت أن أقدم لكم كيفية صنع رفوف منزلية لتزيين الجدار في الغرف أو الصالون لا تتطلب الكثير من الخشب وتستطيع أن تضع الأشكال والقياسات كما تحب أولا نقطع الخشب الى قطع مستطيلة أو مربعة الشكل على حسب الشكل المراد صنعه على كل حال أنا الشكل أخذته من النت خخخخ أشكال مربعة ومستطيلة ثانيا نقوم بتركيبها مع بعض بالغراء الخشبي والمسامير ثالثا نقوم بطليها باللون المناسب وانا إخترت الأبيض رابعا نقوم بإحضار أوراق التلوين تباع في المكتبة فيها عدة ألوان نختار المناسبة أنا إخترت الأصفر والبنفسجي للشكلين المستطيلين والأحمر والأسود والأبيض والبني للشكل المربع ثم ألسقتهم من الخلف التي تكون على الجدار اسمحولي ماصورتش كي كنت نلسق في الأوراق خخخخخ في الأخير ثقبت في الحيط ووضعت البراغي عادي ثم ثقبت الرفوف بثقبتين على الجانبين وفي الأعلى فقط باش نقدر نحيهم ونعاود نركبهم وممبعد شبحتهم بشويا طونوبيلات صغار ههه وشويا صخور تاع الصحراء وشويا نوار تاع بلاستيك ومكان وضعهم يما لي خيرت الترتيب هذا هههه حتى ركبتهم ممبعد عاودت قالتلي لوكان غير درتهم كيما قلت أنت ههههه قلتلها طيري عليا ضرك خلاص ثقبت ههههه وكانت النتيجة هكذا ان شاء الله يكون عجبكم هذا الديكور والى ماعجبكمش الله غالب هذا وين بديت نتعلم هههه شكرا لكم خاوتي