هلوسة

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة ملامح شاعر, ‏7 فيفري 2017.

  1. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

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    القلم يرتجف الحبر بارد

    الذاكرة تطرق النوافذ المغلقة

    أعلم جيدا أنها ستدخل رغما عني

    مهما احكمت غلق النوافذ ستكسرها

    وستجعل غرفتي فوضى

    هي دائما تأتي مع رائحة أو صورة

    أو حتى لونا معينا يستدعيها

    كما تستدعي الأرواح النائمة

    تعاتبني بشدة وكأني سبب خراب العالم

    أ لم يكن على الربان تطبيق قانون "رودس" العوار "

    أن نرمي بعض من أحلامنا لننجو من العاصفة

    كان لابد أن يتركنا نغرق في يأسنا

    ها نحن كل يوم نصطدم بجبال الحنين الجليدية

    دعنا نتوقف لبرهة أسدل أشرعة اليأس

    وارمي مرسات الأمل لتأخذ نفسا عميقا هنا

    صارت غرفتي أكبر من العالم

    القطارات تمر قرب كتبي

    كل الكلمات كراسي انتظار

    و السفن ترسو على أوراقي

    وفي فنجان قهوتي تغرق الأفكار

    فتاة تبيع الورد من الرفوف

    شيخ يتوسل صدقة قرب سلة المهملات

    عصافير عششت على السقف

    غابات نمت على المنبه

    حانة فتحت على الكرسي المتحرك

    تسقيني كؤوس من الشوق العتيق

    غجرية ترقص داخل المدفأة

    تلبس فستان من نار

    وحين تتعب تختبئ خلف غيمة من دخان

    أبتسم إبتسامة استهتار

    كأنها تصفيق لرقص النار

    الذي تخيلته لوهلة غجرية

    ربما أسكرتني كؤوس الشوق

    لم أعد أعلم كم شربت كأس

    جاهدت تحاول أجفافني أن ترخي سدولها

    لتنهي هذه المسرحية من الهلوسة

    ليوقضها قلمي المرتجف بين أصابعي

    وحبره الذي أسقط ثلجه الأسود على الورق

    ليحكي قصة هلوسة بحبر بارد















     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏7 فيفري 2017
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    ملامح شاعر, ‏7 فيفري 2017
    #1
  2. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم يا سيد الحرف
    لكم راقني حرفك غصت بين تفاصيله حتى أني رأيت تلك الغجرية حين كانت ترقص وقد أحرقني لهيب فستانها
    أعجبني الحنين في حروفك فقد صار جليديا !
    باختصار وقفت عند كل زاوية من زوايا حروفك وأعجبت بها
    أشكر لك هذا الحرف الجميل وهو يستحق ختم التميز
    موفق
     
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    حكاية قمر, ‏7 فيفري 2017
    #2
  3. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

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    وعليكم السلام سيدة البوح
    ويكفيني ردك وسام اتقلده
    ويكفيني أن تنيري ياقمر بحروفك عتمة متصفحي
    وكل الشكر لك أختي الكريمة
     
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    ملامح شاعر, ‏7 فيفري 2017
    #3
  4. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    ‏5 جانفي 2017
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    Jijel
    حرفك جميل جدا
    قرأت كل حرف وتعجبت كيف كتبت هذا
    بهذه الروعة
    دمت متميزا ومبارك لك ختم التميز
     
    فارس البوح, مِلْكٌ لَهٌ و ملامح شاعر معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏7 فيفري 2017
    #4
  5. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
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    والأجمل منه مرورك الأنيق
    شكرا من كل قلبي
    على رقيق مشاعرك وعلى جميل إطرائك
    دمتي ودام حضورك المميز
    مع خالص تحياتي وتقديري
     
    فارس البوح, مِلْكٌ لَهٌ و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    ملامح شاعر, ‏8 فيفري 2017
    #5
  6. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
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    العفو :giggle:
    الشكر لك لأنك تشاركنا كتاباتك :)
    أتمنى أن يصبح قلمي يكتب مثل هذه الحروف الجميلة
    فقلبي سينفجر ان لم يخرج ما بذاخله بهذه الروعة روعة كلماتك
    انتظر جديدك(y)
     
    فارس البوح, مِلْكٌ لَهٌ و ملامح شاعر معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏8 فيفري 2017
    #6
  7. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

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    العفو اختي الكريمة
    شاكر لك على اطرائك على حروفي المتواضعة كلامك شهاده اعتز بها
     
    فارس البوح, مِلْكٌ لَهٌ و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    ملامح شاعر, ‏10 فيفري 2017
    #7
  8. ZahoDz

    ZahoDz :: عضو مُشارك ::

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    ‏9 فيفري 2017
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    كلام جميل ... شكرا
     
    فارس البوح, مِلْكٌ لَهٌ و ملامح شاعر معجبون بهذا.
    ZahoDz, ‏10 فيفري 2017
    #8
  9. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

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    العفو . . . والأجمل مرورك كل شكر لك
     
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    ملامح شاعر, ‏10 فيفري 2017
    #9
  10. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُتميز ::

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    "وفي فنجان قهوتكَ تغرق الأفكار"..!!

    ونحن نغرق في بحر كلماتكَ البديعة..^^ أخي العزيز ملامح شاعر..
    سرّني المرور من هنا.. وقراءة حروفكَ الفاخرة..
    فعلا حرف يستحقّ ختم التميّز.. سلمتَ وسلمت يمناك أخي..
    في انتظار روائعك.. تقبّل عاطر تحياتي.. وفائق تقديري..
    ودمت بكلّ خير.. يا فاضل.
     
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    فارس البوح, ‏13 فيفري 2017 على 20:54
    #10
  11. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

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    يكفيني مرور فارس البوح ختم تميز
    وتشريف لكلماتي ووسام افتخر به
    سرني تواجدك أخي الكريم
    ولك من اعبق التحيات وأسمى التقدير
    ودمت بكل خير
     
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    ملامح شاعر, ‏13 فيفري 2017 على 22:18
    #11
  12. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    صمت
    هكدا اعبر عن ما يعجبني
    فارجو ان تتقبل صمتي
    دمت و دام حرفك الانيق
    تحياتي احترامي و تقديري ​
     
    ملامح شاعر معجب بهذا.
    مِلْكٌ لَهٌ, ‏17 فيفري 2017 على 17:24
    #12
  13. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

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    وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
    شكرا من القلب اختي الكريمة
    لحظورك الراقي ومرورك الرائع كروعة روحك
    تحياتي...
     
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    ملامح شاعر, ‏17 فيفري 2017 على 17:54
    #13