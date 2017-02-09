  1. بلاغ إداري: إن شاء الله مساء الجمعة سيتم غلق المنتدى من أجل تغيير السيرفر وإن شاء الله نحاول جاهدين أن يكون المنتدى أون لاين صبيحة السبت.
    ** أيضا عند تغيير السيرفر سيتغير IP السيرفر وبالتالي يتغير DNS وبالتالي قد يتأخر تجديد أو التعرف عليها من شركات الإتصال في الجزائر / مرات يطول الأمر إلى 24 ساعة.
    ** أيضا قد يواجه البعض مشكلة في تسجيل الدخول وعليه أحث قبل عمل ذلك أن تقوموا بحذف الملفات المؤقته + الكوكيز من المتصفح (Supprimer les cookies et l'historique).

عرض بيع متوفر 1000 دولار نتلر NETLLER

الموضوع في 'منتدى تجارة العملات الإلكترونية [ بيع وشراء العملات ]' نشر بواسطة Zackry, ‏8 فيفري 2017 على 13:05.

بيانات المعاملة المالية
المبلغ:
1000
سعر البيع (د.ج):
185, ثابت
البنك الإلكتروني:
نتلر - Neteller
  1. Zackry

    Zackry :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أكتوبر 2015
    المشاركات:
    369
    الإعجابات المتلقاة:
    61
    نقاط الجوائز:
    7
    لسلام عليكم
    متوفر 1000 دولار نتلر بسعر 185دج للدولار الواحد
    العمولة 1.9% على الشاري
    -------------
    المصدر upwork.com

    ----------
    الاولوية لمن يحجز المبلغ اولا او المبالغ الكبيرة
    مدة الحجز 24 ساعة ثم يلغى الحجز
    [​IMG]

    الرجاء كتابة اسمك واسمي و الموقع و المبلغ في الوصل
    ّ[​IMG]
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏8 فيفري 2017 على 13:13
    Zackry, ‏8 فيفري 2017 على 13:05
    #1
  2. MESSI23000

    MESSI23000
    :: مشرف ::
    منتدى تجارة العملات الإلكترونية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 سبتمبر 2015
    المشاركات:
    1,677
    الإعجابات المتلقاة:
    310
    نقاط الجوائز:
    43
    MESSI23000, ‏8 فيفري 2017 على 13:13
    #2
  3. Outsider

    Outsider :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 أكتوبر 2015
    المشاركات:
    21
    الإعجابات المتلقاة:
    4
    نقاط الجوائز:
    3
    السلام عليكم
    احجز لي 100 دولار والدفع غدا ان شاء الله.
     
    Zackry معجب بهذا.
    Outsider, ‏8 فيفري 2017 على 13:38
    #3
  4. walid0

    walid0 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    57
    الإعجابات المتلقاة:
    25
    نقاط الجوائز:
    3
    السلام عليكم اخي اذا العموملة عليك احجزلي 500 الدفع غدا انشاء الله
     
    walid0, ‏8 فيفري 2017 على 13:43
    #4
  5. Outsider

    Outsider :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 أكتوبر 2015
    المشاركات:
    21
    الإعجابات المتلقاة:
    4
    نقاط الجوائز:
    3
    السلام عليكم اخي
    ارجوا منك قراءة هذا:
    أخطاء عند كتابة جُملة [ إن شاء الله ]ومنها:
    * كتابة جُملة [ إنشاء الله ] بدلاً من [ إن شاء الله ]
    وربما يكون أغلبنا يعرف الطريقة الصحيحة ولكن أحيانا مع السرعة وبدون قصد نكتب [ إنشاء الله ]، و يجب التنويه هنا إلى أن المعنى في الحالتين مختلف تماما!

    وأنقل لكم هنا ما مرّ علي وقرأته عن ذلك:
    فقد جاء في كتاب شذور الذهب لابن هشام ..أنّ إنشاء من الفعل أنشأ - يُنشئ؛ أي إيجاد ..
    فمن هذا .. لو كتبنا [ إنشاء الله ].. يعني كأننا نقول أننا أوجدنا الله - تعالى الله علوا كبيرا - وهذا غير صحيح ..
    أما الصحيح هو أن نكتب [ إن شاء الله ].. فبهذا اللفظ نحقق هنا إرادة الله عز وجل؛ فقد جاء في معجم لسان العرب أن معنى الفعل شاء هو أراد ، فالمشيئة هنا هي الإرادة ..
    فعندما نكتب [ إن شاء الله ] كأننا نقول ..إن أراد الله نفعل كذا ..
    فهناك فرق بين الفعلين ( أنشأ أي أوجد ) والفعل ( شاء أي أراد ) ..
     
    Zackry و walid0 معجبون بهذا.
    Outsider, ‏8 فيفري 2017 على 13:49
    #5
  6. Zackry

    Zackry :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أكتوبر 2015
    المشاركات:
    369
    الإعجابات المتلقاة:
    61
    نقاط الجوائز:
    7
    تم حجز 100 دولار للاخ Outsider سأرسل لك البيانات
     
    Zackry, ‏8 فيفري 2017 على 14:39
    #6
  7. Zackry

    Zackry :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أكتوبر 2015
    المشاركات:
    369
    الإعجابات المتلقاة:
    61
    نقاط الجوائز:
    7
    أسف اخي كما هو مبين في الأعلى العمولة على الشاري هل احجز لك ؟
     
    Zackry, ‏8 فيفري 2017 على 14:40
    #7
  8. walid0

    walid0 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    57
    الإعجابات المتلقاة:
    25
    نقاط الجوائز:
    3
    يخويا خليها 186 والعمولة عليك يعني توصلني 500 كاملة
     
    walid0, ‏8 فيفري 2017 على 14:48
    #8
  9. Outsider

    Outsider :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 أكتوبر 2015
    المشاركات:
    21
    الإعجابات المتلقاة:
    4
    نقاط الجوائز:
    3
    حسنا اخي بانتضار البيانات
    غدا باذن الله يتم الدفع
     
    Outsider, ‏8 فيفري 2017 على 14:54
    #9
  10. Zackry

    Zackry :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أكتوبر 2015
    المشاركات:
    369
    الإعجابات المتلقاة:
    61
    نقاط الجوائز:
    7
    اذا اردت ان تصلك 500 تماما احجز 509.5 دولار
     
    Zackry, ‏8 فيفري 2017 على 16:16
    #10
  11. walid0

    walid0 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    57
    الإعجابات المتلقاة:
    25
    نقاط الجوائز:
    3
    يا أخويا راح ندي عليك 500 ريقلني شويا علاه هذا لغلا
     
    Zackry معجب بهذا.
    walid0, ‏8 فيفري 2017 على 16:20
    #11
  12. Zackry

    Zackry :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أكتوبر 2015
    المشاركات:
    369
    الإعجابات المتلقاة:
    61
    نقاط الجوائز:
    7
    أسف اخي السعر ثابت
     
    walid0 معجب بهذا.
    Zackry, ‏8 فيفري 2017 على 16:26
    #12
  13. Sihem belleba

    Sihem belleba :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏9 أكتوبر 2015
    المشاركات:
    103
    الإعجابات المتلقاة:
    22
    نقاط الجوائز:
    7
    احجز لي 168 دولار
     
    Zackry معجب بهذا.
    Sihem belleba, ‏9 فيفري 2017 على 12:21
    #13
  14. Outsider

    Outsider :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 أكتوبر 2015
    المشاركات:
    21
    الإعجابات المتلقاة:
    4
    نقاط الجوائز:
    3
    السلام عليكم
    تم باذن االله الدفع.
    الإثبات مرفق
     

    الملفات المرفقة:

    Zackry معجب بهذا.
    Outsider, ‏9 فيفري 2017 على 12:23
    #14
  15. Zackry

    Zackry :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أكتوبر 2015
    المشاركات:
    369
    الإعجابات المتلقاة:
    61
    نقاط الجوائز:
    7
    شكرا لك اخي ضع صورة الوصل في موضوع البيع
     
    Zackry, ‏9 فيفري 2017 على 12:26
    #15
  16. Sihem belleba

    Sihem belleba :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏9 أكتوبر 2015
    المشاركات:
    103
    الإعجابات المتلقاة:
    22
    نقاط الجوائز:
    7
    ارجو التاكيد الدفع اليوم
     
    Zackry معجب بهذا.
    Sihem belleba, ‏9 فيفري 2017 على 12:28
    #16
  17. Outsider

    Outsider :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 أكتوبر 2015
    المشاركات:
    21
    الإعجابات المتلقاة:
    4
    نقاط الجوائز:
    3
    لقد تم وضع الوصل اخي
     
    Outsider, ‏9 فيفري 2017 على 12:28
    #17
  18. Zackry

    Zackry :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أكتوبر 2015
    المشاركات:
    369
    الإعجابات المتلقاة:
    61
    نقاط الجوائز:
    7
    تم الارسال الرجاء
    تاكيد الاستلام
     
    Zackry, ‏9 فيفري 2017 على 12:29
    #18
  19. Zackry

    Zackry :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أكتوبر 2015
    المشاركات:
    369
    الإعجابات المتلقاة:
    61
    نقاط الجوائز:
    7
    تم الحجز سأرسل لك البيانات مع المشرف
    المتبقي 732 دولار
     
    Zackry, ‏9 فيفري 2017 على 12:31
    #19
  20. Outsider

    Outsider :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 أكتوبر 2015
    المشاركات:
    21
    الإعجابات المتلقاة:
    4
    نقاط الجوائز:
    3
    [​IMG]
     
    Outsider, ‏9 فيفري 2017 على 12:32
    #20