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عرض بيع متوفر 152 دولار بتكوين Bitcoin مقابل CCP ب 185 دج

الموضوع في 'منتدى تجارة العملات الإلكترونية [ بيع وشراء العملات ]' نشر بواسطة Toufik_07, ‏8 فيفري 2017 على 16:58.

بيانات المعاملة المالية
المبلغ:
152
سعر البيع (د.ج):
185, ثابت
البنك الإلكتروني:
بيتكوين - Bitcoin
  1. Toufik_07

    Toufik_07 :: عضو منتسِب :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    9
    الإعجابات المتلقاة:
    2
    نقاط الجوائز:
    503
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بسكرة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    متوفر 152$ بتكوين للبيع مقابل CCP
    الدولار مقابل 185دج - كامل المبلغ بـ 28100 دج
    (ثـــابت)

    أقل مبلغ للحجز : 100 دولار

    الاولوية لم ياخذ المبلغ كاملا

    طريقة الدفع:عن طريق بريد الجزائر
    العمولة على المشتري
    المصدر: اعمال حرة
    .

     

    الملفات المرفقة:

    mixicali معجب بهذا.
    Toufik_07, ‏8 فيفري 2017 على 16:58
    #1
  2. bouziddz

    bouziddz
    :: مشرف ::
    منتدى تجارة العملات الإلكترونية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 ديسمبر 2015
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    الإعجابات المتلقاة:
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    Alger Centre
    السلام عليكم

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    للتذكير:
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    bouziddz, ‏8 فيفري 2017 على 17:21
    #2
  3. Toufik_07

    Toufik_07 :: عضو منتسِب :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    9
    الإعجابات المتلقاة:
    2
    نقاط الجوائز:
    503
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بسكرة
    Toufik_07, ‏8 فيفري 2017 على 17:51
    #3
  4. عمر الحسني

    عمر الحسني :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 جانفي 2017
    المشاركات:
    43
    الإعجابات المتلقاة:
    3
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    احجز المبلغ كله أخي و الدفع غدا صباحا إن شاء الله
     
    Toufik_07 معجب بهذا.
    عمر الحسني, ‏8 فيفري 2017 على 18:27
    #4
  5. Toufik_07

    Toufik_07 :: عضو منتسِب :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    9
    الإعجابات المتلقاة:
    2
    نقاط الجوائز:
    503
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بسكرة
    تم الحجز لك اخي كامل المبلغ بـ 28100 دج
    ستصلك المعلومات عبر المشرف.
     
    Toufik_07, ‏8 فيفري 2017 على 18:32
    #5
  6. عمر الحسني

    عمر الحسني :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 جانفي 2017
    المشاركات:
    43
    الإعجابات المتلقاة:
    3
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    شكرا لك
     
    عمر الحسني, ‏8 فيفري 2017 على 18:35
    #6
  7. Toufik_07

    Toufik_07 :: عضو منتسِب :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    9
    الإعجابات المتلقاة:
    2
    نقاط الجوائز:
    503
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بسكرة
    تم ارسال البيانات للمشرف
    بعد ان تقوم بالتحويل ارسل البيانات عبر المشرف.

    المتبقي 00
     
    Toufik_07, ‏8 فيفري 2017 على 18:48
    #7
  8. عمر الحسني

    عمر الحسني :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 جانفي 2017
    المشاركات:
    43
    الإعجابات المتلقاة:
    3
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    تم الدفع لك أخي توفيق
    وصل الإثبات :
    [​IMG]
     
    Toufik_07 معجب بهذا.
    عمر الحسني, ‏9 فيفري 2017 على 09:27
    #8
  9. Toufik_07

    Toufik_07 :: عضو منتسِب :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    9
    الإعجابات المتلقاة:
    2
    نقاط الجوائز:
    503
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بسكرة
    تم الاستلام و الدفع لك عبر محفظتك
    اكد الاستلام اخي عمر
     
    Toufik_07, ‏9 فيفري 2017 على 12:24
    #9
  10. عمر الحسني

    عمر الحسني :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 جانفي 2017
    المشاركات:
    43
    الإعجابات المتلقاة:
    3
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    وصل المبلغ إلى المحفظة
    سعدت بالتعامل معك
    شكرا لك أخي توفيق
     
    عمر الحسني, ‏9 فيفري 2017 على 12:31
    #10