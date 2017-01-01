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الحروف الفرنسية ونطقها

الموضوع في 'ركن اللغة الفرنسية' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏9 فيفري 2017 على 11:57.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو مُشارك ::

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    الإقامة:
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    عدد حروف اللغة الفرنسية هو 28 حرفاً وهي :



    A


    النطق بالعربية : أََََ َ

    مثال في كلمة : Avec




    B

    النطق بالعربية : بِيه
    مثال في كلمة : billet




    C


    النطق بالعربية : سِه
    مثال في كلمة : camion



    D


    النطق بالعربية : دِه
    مثال في كلمة : danser





    E


    النطق بالعربية : ينطق بين الضمة والفتحة
    مثال في كلمة : école




    F

    النطق بالعربية : أَفْ
    مثال في كلمة :fromage




    G


    النطق بالعربية : جِيه
    مثال في كلمة : glace



    H


    النطق بالعربية : أَشْ
    مثال في كلمة : hiver




    I


    النطق بالعربية : إِي
    مثال في كلمة : île



    j

    النطق بالعربية : جِي
    مثال في كلمة : jamais




    K


    النطق بالعربية : كـَ
    مثال في كلمة : kilomètre




    L


    النطق بالعربية : آلْ
    مثال في كلمة : lac



    M


    النطق بالعربية : آمْ
    مثال في كلمة : maison




    N

    النطق بالعربية : آنْ
    مثال في كلمة : noël




    O


    النطق بالعربية : أ ُ (غير ممدودة)
    مثال في كلمة : ouest




    P


    النطق بالعربية : بِ تنطق كما في اللغة الانجليزية P
    مثال في كلمة : pain




    Q


    النطق بالعربية : كـِ
    مثال في كلمة : quel



    R


    النطق بالعربية : آغْ
    مثال في كلمة : répéter




    S


    النطق بالعربية : آسْ
    مثال في كلمة : salade




    T

    النطق بالعربية : تِيه
    مثال في كلمة : table




    U


    النطق بالعربية : إِيـ (ممدودة)
    مثال في كلمة : unique




    V


    النطق بالعربية : فِيه تنطق كما في اللغة الانجليزية V
    مثال في كلمة : voiture




    W


    النطق بالعربية : دُوبْلْ فيهِ
    مثال في كلمة : wagon




    X

    النطق بالعربية : إِيكسْ
    مثال في كلمة : xylophone




    Y

    النطق بالعربية : إِكْغاَكْ
    مثال في كلمة : yoghourt




    Z


    النطق بالعربية : زَادْ
    مثال في كلمة :zoo
     
    وردة فواحة, ‏9 فيفري 2017 على 11:57
    #1